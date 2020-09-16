Cildiniz için güneş koruyucularının önemini biliyorsunuz, peki ya saçlarınız için? Saçınızı ve saç derinizi güneş hasarından koruyarak yumuşak ve sağlıklı saçlara kavuşmak için plaj çantanıza koruyucu bir ürün atmayı unutmayın!

NEDEN ÖNEMLİ?

• Güneşin yakıcı ısısından korunmamak; saç dökülmesine, oksidasyona, kurumaya, kırıklara ve saçın protein yapısının bozulmasına neden olabilir.



• Boyalı saçların renk molekülleri daha hassas. Güneşe maruz kalmak saçların oksitlenmesine, bu durum da rengin daha çabuk solmasına neden olur.



• Güneş, tuz ve klor saç hasarının en önemli nedenleri arasında geliyor. Saçınızı mutlaka durulayın. Ardından UV ışınlarını bloke eden, güneşin kurutma etkilerine karşı koruyan, besleyen ve nemlendiren bir bakım yağı kullanın.



SAÇLARI KORUYUCU ÜRÜNLER • Güneşin yakıcı ısısından korunmamak; saç dökülmesine, oksidasyona, kurumaya, kırıklara ve saçın protein yapısının bozulmasına neden olabilir.• Boyalı saçların renk molekülleri daha hassas. Güneşe maruz kalmak saçların oksitlenmesine, bu durum da rengin daha çabuk solmasına neden olur.• Güneş, tuz ve klor saç hasarının en önemli nedenleri arasında geliyor. Saçınızı mutlaka durulayın. Ardından UV ışınlarını bloke eden, güneşin kurutma etkilerine karşı koruyan, besleyen ve nemlendiren bir bakım yağı kullanın.