NEDEN ÖNEMLİ?
• Güneşin yakıcı ısısından korunmamak; saç dökülmesine, oksidasyona, kurumaya, kırıklara ve saçın protein yapısının bozulmasına neden olabilir.
• Boyalı saçların renk molekülleri daha hassas. Güneşe maruz kalmak saçların oksitlenmesine, bu durum da rengin daha çabuk solmasına neden olur.
• Güneş, tuz ve klor saç hasarının en önemli nedenleri arasında geliyor. Saçınızı mutlaka durulayın. Ardından UV ışınlarını bloke eden, güneşin kurutma etkilerine karşı koruyan, besleyen ve nemlendiren bir bakım yağı kullanın.