Kadınların saçlarına yaptıkları o kadar çok değişim var ki her sene bunlardan bir yenisi karşımıza çıkıyor ve moda oluyor. Saçlarınız uzun ise ve artık köklü bir değişiklik yapmak istiyorsanız kısa saç modellerini denemeniz için işte siz fırsat.

İlk önereceğimiz kısa saç modelinin adı kuaförlerde ve saç tasarım dergilerinde romantik bob olarak geçiyor. Bu modeli çok farklı şekillerde değiştirerek kullanabilirsiniz. En son örneğini de Miranda Kerr’de gördük. Miranda Kerr yüzüne oldukça hoş giden romantik bob modeliyle güzelliğine güzellik katıyor. Bu modeli küt olarak saçlarınızda ufak su dalgaları oluşturarak kullandığınızda çok modern bir görünüm elde edebilirsiniz. Hem sık dalgalar yaparak hem de geniş dalgalar yaparak saçlarınızı şekillendirebilirsiniz. Bu saçı düz olarak da kullandığınız da tarz bir görüntü oluşturmanız çok kolay olacaktır. Bazı bob modellerine kahkül de eklenerek görünüşünüzde inanılmaz büyük bir değişiklik yapabilirsiniz. Kahkül kullanımına alışık değilseniz başlarda sizi zorlayabilir. Ancak sonrasında vazgeçemeyeceğiniz bir saç modeli olarak hayatınızda yer edecektir.







Saç modasını yakında takip edenler bilirler ki 30lu yıllarda bowl cut denilen bir model meşhurdur. Paris moda haftasının başlamasıyla yeniden patlak veren bu kısa saç modeli yeniden hayatlarımıza girerek gönülleri fethedecek gibi gözüküyor. Zendaya’nın daha trend olmadan bu saçı kullanmaya başlaması da, bu saçı denemek isteyenler için öncü olacak. Kısa saç kullanımına karar vermek aslında biraz da cesaret işidir ve kısa saçın yakışmayacağı bir yüz yoktur. Sadece uygun modele karar vermeniz gerekir. Yazın sıcaklarından bunaldıysanız ve her gün saçlarınıza şekil vermek sizi yormaya başladıysa bu modele bir şans verin.



Bir diğer kısa saç modeli de yeni punk olarak geçiyor. Bu saç modeline sahip olmak için tabii ki punkçı veya rockçı olmanıza gerek yok. Ancak içinizde uslanmayan bir kız çocuğu var ise ve sürekli yaramazlık peşindeyseniz bu saç tam size denk düşecektir. Asi yanınızı küt saçlarınıza taşımanıza olanak veren bu saçlar ile markete giderken bile çılgın yanınızdan ödün vermeyeceksiniz. Ustura kesim ile şekillendirilen bu saçlar en son Avustralyalı aktris Bella Heathcote tarafından kullanıldı. Örneklerini incelediğinizde hemen saçlarınızı bu şekle sokmak için kuaförünüzün yolunu tutacağınıza adımız kadar eminiz. Bir de saçlarınızın arasına ışıltılar attırırsanız tam anlamıyla oldunuz demektir.







Gerçek anlamda küt saçlar da herkesin severek dinlediği ve tarzına hayran olduğu Rihanna tarafından sıklıkla tercih edilen bir model olmaktadır. Bu saç modelini saçlarınızı ortadan ikiye ayırarak da kullanabilirsiniz, yanlardan ayırarak da kullanabilirsiniz. Minimalist ve güçlü bir kadın imajı çizerken bir yandan da çocuksu yanınız ile güzelleşeceksiniz. Bu saç modelini kullanırken kıyafetinize göre bir anda çok ciddi bir iş kadınına dönüşebilirsiniz. Ancak arkadaşlarınız ile buluşacağınız bir partide takacağınız kolyeler ile de görüntünüzü farklılaştırarak seksi bir görünüme kavuşabilirsiniz. Üstelik saçlarınızı toplamak istediğinizde toplanabilecek uzunlukta oldukları için sıkıntı da çekmeyeceksiniz. Kısa saçın tadını çıkaracak uzun saçınızı özlemeyeceksiniz.



En kısası olsun istiyorsanız biraz daha cesurlaşmanız gerekecek. Son zamanlarda birçok kadın aslında bu saçı tercih etmeye başladı. Ama ne kadar çok kadın tercih ederse etsin bu görüntüye ulaşmak için ya anında karar verip yaptırırsınız ya da aylarca düşünüp öyle karar verirsiniz. Hangi kısa saç modelinden mi bahsediyoruz? Tabii ki de asker tıraşı olarak geçen kısa saç modelinden. Bu model yüksek modada oldukça revaçta şu anlarda. Model ruth Bell ile başlayan akım son zamanlarda birçok model tarafından da kullanılmaya başlandı. Bir bakıma oldukça rahat edeceğiniz bu model gerçek anlamda cesaret istiyor. Ancak köklü bir değişiklik yapmak istiyorsanız bu saç modeli tam da bu isteğe uygun olacaktır.



Modern aslan yelesi de podyumlarda mankenler tarafından tercih edilen bir diğer saç modeli olarak karşımıza çıkıyor. Aslında bu modeli Beatles mop-top saç modeli ile disko çağının klasik aslan yelesinin bir karışımı olarak tabir edebiliriz. Peyton Knight bu modeli kendisinde çok güzel taşımış. Siz de nasıl duracağını merak ediyorsanız ünlü modelin fotoğraflarını inceleyerek fikir edinebilirsiniz.



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