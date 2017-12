Yaz aylarında yıpranan saçlarınızı kış aylarına çok daha sağlıklı bir şekilde ulaştırmak için de yapabileceğiniz küt kesim ile istediğiniz görünüme kavuşmanız oldukça kolay.

Her kadın uzun saç sevecek diye bir kural yok elbette. Özellikle kullanım kolaylığı sağlaması ve kolay şekil alabilme özelliği kısa saçları kadınlar için çok daha cazip bir hale getirmiş durumda. Küt saçın kadına verdiği modern görüntüyü de atlamamak gerekiyor elbette. Küt saç modelleri daha çok düz saçlı kadınların tercihi olsa da dalgalı saçlara sahip kadınlara da çok yakıştığı bir gerçek. Burada dikkat etmeniz gereken tek husus eğer çok fazla kabaran bir saç yapısına sahipseniz küt saç modellerinin size çok uygun olmadığını kabul etmeniz olacaktır. Kısa küt saç modelleri modası asla geçmeyen saçların başında gelmektedir ve bir yaş aralığına değil her yaştan kadına çok yakışması ile bilinmektedir. Küt saç modelleri kadın için aslında seçimi zor bir saçtır. Burada önemli olan hangi yüz şekline hangi kısalıkta küt saç modelinin gideceğini bilmektir. Yuvarlak bir yüz hattına sahipseniz çenenizde başlayan ya da ondan biraz daha uzun küt saç modelleri tercih etmeniz gerekirken, minyon bir yüz hattına sahipseniz kısa küt saç modelleri sizin için uygun olacaktır.



Romantik bob

Küt saç modelleri arasında en çok tercih edilen kesimlerden biri olan romantik bob, özellikle doğallıktan yana olan kadınlara gerçekten çok yakışıyor. Kalıplardan hoşlanmıyorsanız ve özgürlükçü bir yapıya sahipseniz kısa ve geniş dalgalarla bu saç kesimini çok daha romantik bir havaya bürüyebilirsiniz. Dalgaları saçlar için kullanımı çok uygundur.







Yeni punk

Küt saç kesim modelleri arasında şu sıralar sıkça tercih edilen modellerin başında gelen yeni punk, belirgin ustura kesimleri ile saçlarda farklı bir görünüme imza atıyor. Düz olarak kullanabileceğiniz bu küt saç modelini aynı zamanda köpük ya da jöle ile hafif dalgalı bir görünümde de kullanmanız mümkün.



Küt saç

Rihanna ile yeniden gündeme gelen küt saç modelinin kendisine çok yakıştığını söylemeliyiz. Gerçek küt olarak adlandırabileceğimiz bu model ile zamansızlığın da vurgusu yapılmış olunuyor. Çene hizasında kesilen bu küt saç modeli ile hem bakımlı hem de zarif bir görünüme bürünmeniz mümkün.



Modern aslan yelesi

Beatles’ın meşhur saç modeli haline gelen bu saçlar ile kendi tarzınızı rahatlıkla ortaya koymanız mümkün olacak. Önde beliren geniş ve belirgin bir kahkül ve geri kalan saçlarda ciddi bir kabarıklık ile kendini gösteren küt saç modeli, düz saçlar için çok daha uygunluk gösterir. Eğer saçlarınız hafif bir dalgaya sahipse ve her gün düzleştirebiliyorsanız yine bu saç modelini tercih etmeniz uygun olacaktır.







Asimetrik katlar

Düz saçların küt saç modelleri ile her zaman arası çok daha iyi olmuştur. Fakat bu saç modeli bir süre sonra saçınızda sönük bir duruşa neden olabilir. Eğer küt saç modeli kullanmak istiyor ama aynı zamanda saçlarınızın hacimli görünmesini arzu ediyorsanız yapmanız gereken şey saçınıza asimetrik katlar verdirmek olmalı. Böylece saçınız hem asi hem de tarz bir görünüme sahip olurken kendinizde de bu ufak kesim farklılığı ile büyük bir değişiklik yaratabilirsiniz.



Kahküllü küt saç modelleri

Kahkülden hemen hemen herkes hoşlanır. Her ne kadar bakım süreci biraz sancılı olsa da eğer yeterli bir alın genişliğine sahipseniz kahküllü küt saç modelleri ile yüzünüze tatlı bir sevimlilik katmanız mümkün hale gelecektir.



