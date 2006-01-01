AT KUYRUĞU: YİNE, YENİ, YENİDEN
Dünyaca ünlü modacıların ve saç tasarımcılarının düşük at kuyruğundan vazgeçememesinin haklı sebepleri var. Çünkü duruma göre hem iddialı hem iddiasız olabilir. Kolay uygulanabilir. Her duruma uyar ve her zaman yalın bir şıklığı beraberinde getirir.
AKSESUARIM OLMADAN ASLA!
Saç bantları, kurdeleler, taçlar ve fiyonklar şıklığımızın zamana meydan okuyan aksesuarları olarak yeniden karşımızda. At kuyruklarının en yakın oyun arkadaşı olan saç aksesuarlarına hemen yer açıyoruz.
YANDAN AYIR GİTSİN
Bu sezon ilkokul günlerine geri dönüyoruz, nasıl mı? Çocuksu bir masumluğun izlerini taşıyan bir saç modeli arıyorsanız saçlarınızı basitçe yandan ayırıp kulaklarınızın arkasında tutmanız yeterli.
RETRO ROMANTİZMİ
20’li yılların romantik dalgaları geri döndü ve modernize oldu. Parmakla şekil verilmiş gibi duran ve başın bir tarafını süsleyen bu dalgalarla retro romantizmini sonuna kadar yaşayacağınıza emin olabilirsiniz.
ROMANTİK HAREKETLER