20’li yıllardan nostaljik rüzgarlar, özgür 70’lerden doğal dalgalar, yeni yorumlar ve modern dokunuşlar... Saç trendlerinde klasiklerin yeniden gündeme geldiği bir sonbahar-kış sezonuyla karşı karşıyayız. Bu kış saç trendlerini takip etmek istiyorsanız sizi şöyle alalım.

AT KUYRUĞU: YİNE, YENİ, YENİDEN

AKSESUARIM OLMADAN ASLA!

YANDAN AYIR GİTSİN

RETRO ROMANTİZMİ

ROMANTİK HAREKETLER

Dünyaca ünlü modacıların ve saç tasarımcılarının düşük at kuyruğundan vazgeçememesinin haklı sebepleri var. Çünkü duruma göre hem iddialı hem iddiasız olabilir. Kolay uygulanabilir. Her duruma uyar ve her zaman yalın bir şıklığı beraberinde getirir.Saç bantları, kurdeleler, taçlar ve fiyonklar şıklığımızın zamana meydan okuyan aksesuarları olarak yeniden karşımızda. At kuyruklarının en yakın oyun arkadaşı olan saç aksesuarlarına hemen yer açıyoruz.Bu sezon ilkokul günlerine geri dönüyoruz, nasıl mı? Çocuksu bir masumluğun izlerini taşıyan bir saç modeli arıyorsanız saçlarınızı basitçe yandan ayırıp kulaklarınızın arkasında tutmanız yeterli.20’li yılların romantik dalgaları geri döndü ve modernize oldu. Parmakla şekil verilmiş gibi duran ve başın bir tarafını süsleyen bu dalgalarla retro romantizmini sonuna kadar yaşayacağınıza emin olabilirsiniz.