Saç dökülmesinden mi şikayetçisiniz? Peki, saç dökülmesi ne zaman hastalıktır, biliyor musunuz?





Prof.Dr.Server Serdaroğlu Ducray tarafından yenilenen İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Saç Hastalıkları Birimi’nde saç dökülmesinin nedenlerini anlattı ve hastası Yağmur Kocabıyık ile saç analizi yaptı.Saç Hastalıkları Birimi Başkanı Prof. Dr. Server Serdaroğlu, İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Bölümü'nde saç hastalıkları ve saç dökülmesi konusunda 15 yıl boyunca çalışmalar yaptıklarını belirtti ve bu yeni organizasyonla birlikte saç hastalıkları konusunda işin dermokozmetik kısmını da bu birimin içine aldık dedi.Saç dökülmesinin bir semptom olduğunu ve çok çeşitli hastalık ve nedenlerle ortaya çıkabildiğini kaydeden Serdaroğlu, bu sorunu yaşayanların para ve zaman kaybı yaşamamaları için öncelikle bu konuda uzman dermatologlara gitmelerinin fayda sağlayacağını ifade etti.Prof. Dr. Server Serdaroğlu, “Saç çizgilerinde açıklık oluşuyorsa, saç derisi görünüyorsa incelenmesi ve mutlaka bir doktora başvurulması gerekir. Saçınızı tutup çektiğinizde elinize dört veya beş tane saç geliyorsa bu da çok önemli. Çok önemli bir sistemik hastalık geçirdiniz, ameliyat geçirdiniz sonrasında saç kayıplarınız başladı. Mutlaka doktora gitmelisiniz. Saç derisinde çeşitli kabuklu yaralar, kaşıntı, kızarıklık boşluklar, yuvarlak boşluklar çeşitli boyutlarda oluşmuşsa ve hızla bütün saçlar dökülmeye başlamışsa derhal doktora gitmelisiniz. Genellikle bağışıklık sistemindeki hastalıklarda oluyor bu. Geç kalındığında bütün vücut kılları da dökülebilir. Kişinin başlangıç döneminde hemen bir dermatoloji doktoruna başvurması ve saç hastalıkları merkezine gelmesi lazım.” diye konuştu.Önce hastalığın sebebini araştırdıklarını ifade eden Serdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Önce hangi hastalık grubu içinde olduğunu buluruz. Saç dökülmesi ile gelen bir hasta, deri hastalığı var da buna bağlı olarak mı saçı dökülüyor. Yoksa saçın kökünü etkileyen bir durum mu var? Beslenmesini bozan onu reddeden bir bağışıklık sistemi sorunu mu var? Ya da bir hormonal faktör mü var? Yoka beslenme hatası mı var? Bunları saptarız. Ve sonucunda da bir tedavi süreci başlatırız.”Eczacı ve kuaförlere hastaları doğru yönlendirmeleri konusunda önemli görevler düştüğünü dile getiren Serdaroğlu, kendilerine destek veren Ducray ve Pierre Fabre Dermokozmetik Türkiye Genel Müdürü Orhan Koçer'e de teşekkür etti.Doç. Dr. Zekayi Kutlubay da birimin hastası Yağmur Kocabıyık ismindeki küçük kızın tedavi için geldiğinde hiç saçının olmadığını söyledi. Kutlubay, “Yağmur 14 yaşında bir kızımız yaklaşık 1 buçuk yaşından beri saçları dökülüyor. Değişik bölgelerde yama yama dökülme şeklinde bizim saç kıran dediğimiz bir dökülme. Bu dökülme bölge bölge. Saçlar, kaşlar, kirpikler ve vücut kılları da dökülebiliyor. Yağmur bize 3 ay önce geldi. Geldiğinde saç köklerinin sağlam olduğunu gördük. Aslında hiç saçı yoktu. Yurt dışından getirttiğimiz çok özel bir ilacı bu tarz saç dökülmelerindeki hastalarımız için kullanıyoruz.” ifadelerini kullandı.Saçının uzun zamandan beri döküldüğünü ifade eden Yağmur Kocabıyık ise “Benim saçım çok uzun zamandan beri dökülüyor. Hiçbir çaresini bulamadık. Her zaman stresten diyorlar. Son çare olarak buraya geldik. Ve burada da 3 ayda saçlarım çıkmaya başladı.” ifadelerini kullandı.