Yazın deniz ve klordan saçlarınız kurudu ve cansızlaştı mı? Bunları deneyin!
• Sonbaharda bile güneş filtresi içeren saç ürünleri kullanın.
• Yıpranın saç uçlarından kurtulmak için, saçlarınızı bir-iki santim bile olsa kestirin.
• Şampuanın ardından mutlaka saç kremi uygulayın.
• Saçlarınızı çok sıcak su ile yıkamayın.
• Yıkamadan önce saçlarınızı zeytinyağı-bademyağı karışımı ile yağlayıp ardından strech film ile kapatıp birkaç dakika bekleyin. Bu saçların kurumasını engellemek açısından faydalıdır.
• Kimyasal ürünler yerine organik ürünleri tercih edin.
• Unutmayın, boyalı saçlar daha fazla yıpranır ve bakıma ihtiyaç duyar. Bakım ürünleri ile saçlarınızı canlandırın.