Saçlarınızı canlandırın

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Yazın deniz ve klordan saçlarınız kurudu ve cansızlaştı mı? Bunları deneyin!

• Sonbaharda bile güneş filtresi içeren saç ürünleri kullanın.

• Yıpranın saç uçlarından kurtulmak için, saçlarınızı bir-iki santim bile olsa kestirin.

• Şampuanın ardından mutlaka saç kremi uygulayın.

• Saçlarınızı çok sıcak su ile yıkamayın.

• Yıkamadan önce saçlarınızı zeytinyağı-bademyağı karışımı ile yağlayıp ardından strech film ile kapatıp birkaç dakika bekleyin. Bu saçların kurumasını engellemek açısından faydalıdır.

• Kimyasal ürünler yerine organik ürünleri tercih edin.

• Unutmayın, boyalı saçlar daha fazla yıpranır ve bakıma ihtiyaç duyar. Bakım ürünleri ile saçlarınızı canlandırın.