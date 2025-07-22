Zara Hair koleksiyonu: Odak noktası dalgalar ve kıvırcıklar
Zara, moda alanındaki hakimiyetini saç bakım ve şekillendirme dünyasına taşıyor. Ünlü saç stilisti Guido Palau ile iş birliği yaparak geliştirdiği Zara Hair koleksiyonu, saçınıza parlaklık, doku ve benzersiz bir stil katmayı hedefliyor. Kullanımı kolay ve her saç tipi için uygun ürünleriyle bu koleksiyon, saçınızı ağırlaştırmadan bakım ve şekillendirme imkanı sunuyor. Sizler için Zara Hair koleksiyonu mercek altına aldık...
Zara Hair koleksiyonu, dünya çapında ünlü saç stilisti Guido Palau'nun engin deneyimi ve vizyonuyla hayata geçirildi. Bu iş birliğinin temelinde yatan felsefe, saçın bir stilin tamamlayıcısı olması gerektiğidir. Koleksiyon, ister günlük rahat bir görünüm ister yaratıcı ve cesur bir tarz olsun, kişisel ifadenizi saçlarınızla özgürce yansıtmanıza olanak tanıyor.
Koleksiyonun ilk ürünleri 2023'ün sonlarında sunulurken, tam kapsamlı günlük kullanım ürünleri 2024'ün başlarında tüketicilerle buluştu. Zara, bu hamlesiyle modadan güzelliğe uzanan kapsamlı bir stil deneyimi sunuyor.
ZARA SEYAHAT BOYU SAÇ BUKLE AKTİVATÖRÜ 75 ML
Mini boy bukle etkinleştirici. Buklelerinizi etkinleştiren ve koruyan ultra hafif sprey. Parlak, belirgin ve elektriklenmeyen bukleler için ideal.
520,00 TL
ZARA SEYAHAT BOYU SAÇ KURUTMA SPREYİ 75 ML
Mini boy fön makinesiyle kurutma koruyucu sprey. Saçı kurutmadan veya düzleştirmeden önce kullanılabilen, durulama gerektirmeyen, ısıdan koruyan ve parlak bir görünüm sağlayan sprey.
520,00 TL