Zara Hair koleksiyonu: Odak noktası dalgalar ve kıvırcıklar

Zara Hair koleksiyonu, dünya çapında ünlü saç stilisti Guido Palau'nun engin deneyimi ve vizyonuyla hayata geçirildi. Bu iş birliğinin temelinde yatan felsefe, saçın bir stilin tamamlayıcısı olması gerektiğidir. Koleksiyon, ister günlük rahat bir görünüm ister yaratıcı ve cesur bir tarz olsun, kişisel ifadenizi saçlarınızla özgürce yansıtmanıza olanak tanıyor.