Sen sus kokun konuşsun: İlk buluşma için etkileyici 10 kadın parfüm önerisi
İlk buluşma, heyecan verici olduğu kadar kararsızlıklarla da dolu bir an. Giyilecek kıyafet, makyaj ve saç derken, en önemli detaylardan biri genellikle atlanır: parfüm. Oysa koku, hafızamızda en kalıcı izleri bırakan duyudur ve doğru seçilmiş bir parfüm, kelimelerden daha fazlasını söyleyebilir...
İlk buluşmada amaç, karşı tarafı kokunuzla boğmak değil, ona bir merak uyandırmak ve kendinize çekmektir. İşte tam da bu amaca hizmet eden, sıkılmaya uygun ve akılda kalıcı bir etki bırakan 10 parfüm önerisi...
Prada Paradoxe - Eau de Parfum (Üst notalarda Armut, Neroli, Bergamot, Kalp notalarında Yosun, Yasemin, Neroli Özü, Temel notalar Ambrofix, Serenolide, Amber, Bourbon Vanilya)
4.600 TL
Ashley Joy Delight Edp Kadın Parfüm (Üst notalar beyaz şeftali, bergamot, mandalina, orta nota portakal çiçeği, alt nota vanilya, misk)
899 TL
CHLOÉ CL Eau de Parfum Intense - Refillable Eau de Parfum ( Çiçeksi, Amberi Odunsu Tepe Nota: Ahududu Kalp Nota:Gül, Dip Nota: Kaşmeran, Sedir Ağacı)
5.465 TL