Sizi daha yaşlı gösteren 12 saç modeli

1- Sıkı, sert saç modelleri

Sıkı bukleler veya sert topuzlar, All Things Hair dergisinin kıdemli editörü ve stil uzmanı Soe Kabbabe'ye göre anında yaşlandırabilecek modası geçmiş saç modelleri olarak görülüyor.

Tek istisna, şu anda çok trend olan ve asi makyaj veya kıyafetlerle mükemmel bir şekilde uyum sağlayabilen, şık, ortadan ayrılmış düşük topuz olabilir.

"Ama bunun dışında, çoğu sert saç modeli yüz şeklinize hiçbir fayda sağlamaz," diye açıklıyor Kabbabe. "Bunun yerine, hafif gevşek veya dağınık topuz tercih edin ve bukleleri hafif dalgalarla değiştirin, böylece eğlenceli ve genç bir şekilde hala şık görünebilirsiniz."