Sizi daha yaşlı gösteren 12 saç modeli
Kuaföre gittiğimizde önümüzde birçok saç modeli ve kesimi bulunur. Ancak bazı modeller sizin tarzınıza ve yüz şeklinize uygun olmayabilir. Bu da sizi yaşlı gösterir. Peki, olduğunuzdan daha yaşlı görünmemek için nelere dikkat etmek gerekir? İşte yanıtı...
1- Sıkı, sert saç modelleri
Sıkı bukleler veya sert topuzlar, All Things Hair dergisinin kıdemli editörü ve stil uzmanı Soe Kabbabe'ye göre anında yaşlandırabilecek modası geçmiş saç modelleri olarak görülüyor.
Tek istisna, şu anda çok trend olan ve asi makyaj veya kıyafetlerle mükemmel bir şekilde uyum sağlayabilen, şık, ortadan ayrılmış düşük topuz olabilir.
"Ama bunun dışında, çoğu sert saç modeli yüz şeklinize hiçbir fayda sağlamaz," diye açıklıyor Kabbabe. "Bunun yerine, hafif gevşek veya dağınık topuz tercih edin ve bukleleri hafif dalgalarla değiştirin, böylece eğlenceli ve genç bir şekilde hala şık görünebilirsiniz."
2- Küt, kısa saç kesimleri
Kısa saç şu anda kesinlikle trend ancak dikkatli olun. Kabbabe'ye göre, özellikle saç yapınız kalınsa, sizi daha yaşlı gösterebilecek belirli kısa stiller var. Bunlar arasında "küt, tek uzunlukta bob'lar; aşırı kabarık, yuvarlak saç kesimleri; ve ciddi alt kesimler veya periler" yer alıyor, diyor.
"Kusurları (kalınlık eksikliği, yanlarda incelme veya tepecikler gibi) vurgulayan bu tür stiller yalnızca imajınızı yaşlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda daha kısa bir saç modelinin amacını da küçümsüyor," diye uyarıyor Kabbabe.
Bu, kuaförünüzden kısa bir kesim istemekten korkmanız gerektiği anlamına gelmiyor. "Sadece yüz şeklinize, saç yapınıza ve daha da önemlisi, kendinizi rahat hissettiğiniz stile uyduğundan emin olun."
3- Aşırı uzun saç
Uzun saçlar bazen istediğinizden daha yaşlı görünmenize neden olabilir.
"Parlak, ortadan ayrılmış, düz saçlar gittiğiniz her yerde etkileyici bir güce sahiptir. Ancak doğal saçlarınız iyi durumda değilse, aşırı uzun, donuk bir saç modeli tam tersi etki yaratacaktır," diyor Kabbabe.
4- Kalın ve küt perçemler
Kabbabe'ye göre, perçemler saçınızı modaya uygun bir şekilde güncellemenin akıllıca bir yolu olabilir.
"Ancak, düzgün bir şekilde yapılmadığında, önümüzdeki aylarda pek de genç görünmeyen ve aşırı yaşlanan bir stile sahip olabilirsiniz," diyor.
Özellikle saçlarınız kabarıksa veya saçlarınızı en iyi durumda tutmak için genellikle birkaç ürüne ve araca ihtiyacınız varsa, yuvarlak ve tek uzunlukta kalın ve küt perçemlerden kaçının.
Kabbabe, "Bu tür perçemler yüzünüze 'ağırlık' katar," diye açıklıyor.