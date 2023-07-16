Sizler için araştırdık: İşte suya dayanıklı 8 eyeliner
Su geçirmez eyeliner, tüm yaz aktivitelerinde akmaya karşı dayanıklı bir göz makyajı için olmazsa olmaz. İşte bu yüzden, güvenebileceğiniz en iyi 8 su geçirmez eyelinerı bir araya getirdik, böylece eyeliner kullanmaktan vazgeçmenize gerek kalmayacak ve yaz boyu güzel bir göz makyajınız olacak...
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1- Max Factor - Color X-pert Waterproof Eyeliner - 274,50 TL
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2- Flormar Waterproof Dipliner - 189,99 TL
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3- Essence Liquid Ink Eyeliner WaterProof - 66,00 TL
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4- Golden Rose - Waterproof Eyeliner Göz Kalemi - 86,50 TL