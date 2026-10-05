TikTok’un yeni güzellik trendi: Japon saç yıkama ritüeli

Adım Adım Ritüel Nasıl Uygulanıyor?

Kafa Derisi Analizi: Bakım öncesinde mikro kameralar ile kafa derisinin nem oranı, gözenek tıkanıklığı ve yağ dengesi incelenir.

Derinlemesine Peeling ve Gözenek Temizliği: Bitkisel özler ve doğal asitler içeren peeling ürünleriyle saç derisindeki ölü hücreler, ürün kalıntıları ve biriken sebum arındırılır.

Akupresür Masajı ve Su Terapisi: Baş, boyun ve omuz bölgesine uygulanan akupresür (baskı) masajı ile kan dolaşımı hızlandırılır. Ardından halka şeklindeki özel aparattan akan ılık su ile saç derisi sürekli bir su masajına tabi tutulur.

Yoğun Nemlendirme ve Buhar Banyosu: Saç tipine uygun maskeler uygulanır ve buhar desteğiyle besleyici içeriklerin saç derisine ve tellerine derinlemesine nüfuz etmesi sağlanır.