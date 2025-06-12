Yağlı cilde elveda! Gece bakım rutininizle sabah ışıltısına uyanın
Merhaba yağlı cilt sahipleri, o gün boyu süren parlamalardan, genişlemiş gözeneklerden ve ara sıra kendini gösteren sivilcelerden sıkıldınız mı? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz! Hepimiz pürüzsüz ve dengeli bir cildin hayalini kuruyoruz, değil mi? İşte tam da bu yüzden, sizlere yağlı ciltler için o çok önemli gece bakım rutinini markalarıyla veriyoruz...
Biliyorum, gün içinde zaten yeterince uğraşıyoruz cildimizle. Ama inanın, gece bakımı tüm rutinin kilit noktası! Gün boyunca cildimiz makyaj, kirlilik, sebum ve terle birleşerek yoruluyor. Gece ise cildimiz kendini onarmaya ve yenilemeye odaklanıyor. İşte bu anı doğru ürünlerle desteklemek, yağ dengesini sağlamak ve sabahları daha taze bir ciltle uyanmak için kritik önem taşıyor. İşte adım adım izleyeceğiniz gece bakım rutini ve kullanacağınız ürünler...
Adım 1: Temizleme - La Roche-Posay Effaclar Arındırıcı Köpüren Jel Temizleyici
Bu temizleyici, cildi aşırı kurutmadan fazla yağı ve kirleri etkili bir şekilde temizler ve mat bir görünüm sağlamaya yardımcı olur.
749 TL
Adım 2: Tonik- Caudalie VinopureAkne Karşıtı Arındırıcı Tonik
Vinopure Tonik gözenekleri sıkılaştırır, cilt kusurlarını ve parlamayı azaltır. Cilt arınır, mat görünüm kazanır ve temizlenir. Vinopure Tonik, aynı zamanda aşırı sebum üretimini dengelemesi ve cildin ışıltısını gözle görülür oranda desteklemesiyle bilinen organik gül suyu içerir.
1,300 TL
Adım 3: Serum - Kiehls Truly Targeted Blemish-Clearing Solution
%2 Salisilik Asit içeren görünmez formülü; sivilce boyutunu, kızarıklık görünümünü ve sonrasındaki sivilce izlerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olmak için özel olarak formüle edilmiştir.
1,600 TL