Yaşlandıkça kaşlar neden incelir? Dermatologlar açıklıyor

Kaşlar gözlerinizi çerçevelerler ve yüzünüzde sandığınızdan büyük bir etkiye sahiptirler. Ancak yaşlandıkça, çoğu insanın kaşlarının seyreldiğini görebilirsiniz. Dermatologlar ise bunun bir sebebi olduğunu ve bundan kaçınılabileceğinizi söylüyor.

"Yaşla birlikte kaş ve kıl kökleri de yaşlanır"

New York merkezli dermatolog Dr. Lian Mack, HuffPost'a konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulunuyor. Dr. Lian Mack "Çoğu insanın yaşlandıkça daha seyrek kaşlara sahip olacağı doğrudur. Yaşla birlikte kaş ve kıl kökleri yaşlanır ve genellikle daha ince, daha ince kıllar üretir." diyor.

40'lı yaşlarınıza ulaştığınızda östrojen veya testosteron hormonlarının seviyeleri düşmeye başlar. Bununla birlikte saçlarınız incelmeye ve dökülmeye meyilli hale gelir.

Saçınızın yaşlanmaya karşı verdiği doğal tepkinin yanı sıra, diğer bazı faktörler de kaşlarınızın incelmesine neden olabilir. Mack, "Bu dökülmeler yaş, aşırı epilasyon, kemoterapi gibi tedaviler, tiroid hastalığı, hormonal dalgalanmalar veya dengesiz beslenme ile ilgili de olabilir" diye açıklıyor.

Dermatolog Dr. Ife Rodney, doğal yaşlanma sürecinin saç büyüme döngüsünü etkilediğini söylüyor. Bu da kaş yoğunluğunu ve kalınlığını azaltabilir.

Rodney, "Yaşlanma aynı zamanda saç renginden sorumlu pigment olan melanin üretiminde de azalmaya neden olabilir, bu da kaşların daha açık ve seyrek olmasına neden olur,” diyor.

Genetiğin de etkisi var

Östrojen ve testosteron seviyesindeki düşüş de dahil olmak üzere hormonal değişiklikler soruna katkıda bulunabiliyor. A vitamini, B7 vitamini (biyotin), çinko ve demir gibi besin eksiklikleri saç büyümesini yavaşlatabilirken, tiroid hastalığı da kaş dökülmesine ve egzama veya sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıklarına yol açabilir.

Genetiğin de etkisi yok sayılamaz. Mack, sahip olduğunuz kıl kökü sayısının ve kaş kalınlığınızın genetik olarak belirlendiğini söyledi: "Eğer doğuştan seyrek tüylü bir insansanız, doğuştan daha fazla kılı olan ve benzer yaşta olan bir kişiye göre daha hızlı kıl kaybediyormuş gibi görünebilirsiniz," diye açıklıyor.

Rodney, yine eğer genetik saç dökülmesine yatkınsanız kaşlarda incelme yaşama ihtimalinizin daha yüksek olabileceğini söylüyor.

Kaşlarınızın seyrelmesini nasıl yavaşlatırsınız?

Kaşlarınızın ince göründüğünü zaten fark ettiyseniz dermatologlar, süreci yavaşlatmak için deneyebileceğiniz birkaç şey olduğunu anlatıyor:

Meyve ve sebzeler içeren ve antioksidanlar açısından zengin sağlıklı bir diyet uygulayın.

Saç büyümesini hızlandırmak için E vitamini, biyotin ve demir takviyeleri alın.

Kaşlarınızı sıklıkla cımbızlamaktan kaçının.

UV ışınları hassas saç köklerine zarar verebileceğinden kaşlarınıza da güneş koruyucu uygulayın.

Sert kimyasallar içeren peeling veya diğer cilt bakımı ve kozmetik ürünlerini kullanmaktan kaçının ve tamamen doğal ürünleri tercih edin.

Kaş büyümesini teşvik etmek için bir serum kullanın.

Dermatoloğunuzla konuşun.

Hali hazırda seyrek kaşlarınızı nasıl daha dolgun gösterirsiniz?

Kaş incelmesini gidermek ve kaşlarınızın biraz daha dolgun görünmesini sağlamak için yapabileceğiniz birkaç şey var.

1. Kaş kremi veya serumu kullanın.

Rodney, bu tarz ürünlerin kıl büyümesini teşvik eden ve kaşlarınızın görünümünü iyileştiren peptitler, biyotin ve pantenol gibi bileşenler içerdiğini söyledi.

2. Hacim eklemek için bir kalem veya jel deneyin.

Rodney, kaş kalemleri, jelleri ve tozlarının seyrek kaşları doldurabileceğini ve en azından geçici olarak dolgunluk ilüzyonu verebileceğini söylüyor.

“Kaş kalemi veya pudrası seçerken daha doğal bir görünüm için doğal kaş renginize yakın bir renk tonu seçin” dedi.

3. Dilerseniz bir uzmana da gözükebilirsiniz.

Mack, dermatologların nedenine bağlı olarak kaşlarınızın incelmesine yönelik daha nitelikli tedaviler sunabileceğini söyledi: "Kurul onaylı bir dermatolog, kaş incelmenizin altında yatan nedeni teşhis edebilir ve çözebilir" diye ekledi. "Teşhis doğrulandıktan sonra kaş incelmenizin nedenini hedef alan özelleştirilmiş bir tedavi oluşturulur."

Mack, “intralezyonel kenalog enjeksiyonları”nın veya “küçük seyreltilmiş steroid enjeksiyonları”nın saç folikülü çevresindeki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabileceğini söyledi. Bu prosedür genellikle kaş incelmesinin bağışıklık sisteminden kaynaklandığı durumlarda kullanılır.

Trombosit açısından zengin plazma (PRP) enjeksiyonları ise, doğal yaşlanmaya bağlı incelmeyi giderebilir.

Profesyonelce eğitilmiş microblading tedavileri de bir diğer seçenektir. Bu işlem kaşlarınızın gerçek kalınlığını değil, yalnızca görüntüsünü değiştiren bir seçenektir.

"Microblading, yarı kalıcı, doğal görünümlü iyileştirme için etkili bir araçtır" dedi ve kendi kaşlarının microblading olduğunu ekledi. “Nitelikli bir teknisyen tarafından yapıldığında güvenlidir, etkili ve uzun ömürlüdür.”

Rodney, ancak microblading'in alerjik reaksiyonlar, yara izi, enfeksiyonlar ve sonuçlardan hoşlanmayabileceğiniz potansiyel gibi birkaç riski de beraberinde getirdiğini ekledi.