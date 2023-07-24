Yüzünüze uygun kaş şekli nasıl belirlenir? Yüz tiplerine göre ideal kaş şekilleri

Trendleri boşverin, en iyi kaş kişiye yakışan kaştır. Microblading ve kaş laminasyonu gibi şu anda iyi görünebilen ancak gelecekte kaş sağlığına ve şekline zarar verebilecek popüler işlemlerden kaçınmak zor olabilir ve mükemmel kaşınızı bulmak işin içinden çıkılamaz lle gelebilir. Yardımcı olmaları için yüzünüz için doğru kaş şeklini bulma ve koruma konusunda bilmeniz gereken şeyleri öğrenmek ünlü kaş stilisti uzmanlara danıştık.

Kaş Felsefesi

Her uzmanın kendine özgü kaş felsefeleri olsa da hepsi temel bir noktada hemfikir: Kişiye özel yüz hatlarınıza ve anatominize dayalı denge ve orantı çok önemli. Başka bir deyişle, doğru kaş şekli, kişinin kendine özgü kemik yapısına göre şekillendirilmelidir.

Başkası için ideal olan şey, sizin için her zaman ideal olmayabilir. En beğendiğiniz ünlünün kaşları gibi görünmesini sağlamak için şekli tamamen değiştirmek yerine, doğal kaşınıza sadık kalmak en iyisidir. Kaşlarınızla savaşırsanız, karşılık verirler ve kazanırlar.

Kaşın ilk olarak profesyonel bir şekilde şekillendirilmesi ve gerektiğinde evde ufak tefek bakım yapılması önerilir. Ancak bir uzmana gidemiyorsanız, evinizde de mükemmel şeklinizi bulmanın yolları vardır, özellikle en ideal kaş şeklinizi bulmanızı sağlayacak, üç temel ölçüme dayanan Altın Oran Şekillendirme Tekniğini kullanabilirsiniz. Bunun için tek ihtiyacınız olan şey ise cımbız, kaş makası ve kaş kalemi.

Kaş Şekillendirme

Kaş haritalama adı verilen bir teknikten bahsetmeden önce kısa bir not: Kaşları evde şekillendirirken yüksek kaliteli malzemelere yatırım yapmak önemlidir. Bazı cımbızlar, yolmayı olması gerekenden daha acı verici hale getirebilir veya kılları deriye yakın bir yerde kırabilir, bu nedenle iyi bir eğimli uçlu cımbıza yatırım yapın. Bu arada, keskin ve hassas bir makas edinin çünkü bir milimetre bile büyük bir fark yaratabilir.

Cımbızı burun kemiğinizle alnınıza doğru dikey olarak hizalayın. Kaş, bu hayali çizginin kaşla birleştiği yerden başlamalıdır. İsterseniz bu noktayı belirtmek için küçük bir çizgi çizin.

Cımbızın kenarını burnun köşesi ve gözün dış köşesi ile hizalanacak şekilde hareket ettirin. Kuyruğunuzun ucu, bu hayali çizgi ile kaş kemiğinizin birleştiği yerde olmalıdır. Biraz daha uzunluğa ihtiyacınız varsa, şakak çukuruna girmediği sürece gözlerin köşesini biraz geçebilir.

Son olarak, kaşın başından şakağa doğru olan yolun yaklaşık üçte ikisi kadar olması gereken kavisin haritasını kabaca burnun orta ucunu göz irisinin ortasıyla birleştirecek olan çizgi boyunca çizin. Kaş şekliniz ne olursa olsun, bu, kaşınızın en yüksek noktası olmalıdır.

Her Yüz Şekli İçin En İyi Kaşlar

Yüz şeklinize göre doğru kaş şeklini bulmak için bazı genel kurallar vardır.

Kare Yüz İçin En İdeal Kaş Şekli

En önemli ipucu, yüz şeklinize zıt bir kaş şekli seçmektir; örneğin kare yüz şekilleri, yumuşak, neredeyse belirsiz kavislerle en iyi şekilde görünür. Keskin, açılı kaşlar yüzdeki sert, köşeli kısımları vurgulayacaktır.

Yuvarlak Yüz İçin En İdeal Kaş Şekli

Uzunluk ve genişliğin yaklaşık aynı oranda olduğu yuvarlak bir yüzünüz varsa, biraz hat ve uzunluk eklemek için yüksek bir kavis seçin. Bu, yüzü daraltmaya ve kaldırmaya yardımcı olacaktır.

Dikdörtgen ve Uzun Yüz İçin En İdeal Kaş Şekli

Uzunluğu genişliğin neredeyse iki katı olan daha uzun yüzleri olanlar, suratlarına genişlik eklemek ve şeklini daha ideal göstermek için daha düz, uzun kaşları tercih etmelidir. Dikdörtgen yüzler, uzun yüzlere benzer, ancak daha belirgin bir çeneye sahip olma eğilimindedirler. Bu durumda çene hattını yumuşatmaya yardımcı olmak için daha yumuşak, dolgun, hafif kavisli bir kaş oluşturmaya çalışmanız önerilir.

Üçgen Yüz İçin En İdeal Kaş Şekli

Daha üçgen bir yüz şekli ile alnınıza göre daha geniş bir çene hattına sahipseniz, hacimli ve dolgun, alçak, kavisli kaşlar isteyeceksiniz. Kuyrukları kısa bıraktığınızdan emin olun; aşağı doğru eğimli kaşlar yüzü uzatır ve hatların daha sert görünmesini sağlar.

Kalp ve Elmas Yüz için En İdeal Kaş Şekli

Çene çizgisinden daha geniş bir alın ve daha sivri bir çene gibi özelliklere sahip olanlarda, biraz daha kalın, yumuşak, yuvarlak bir kavis ile düz kaşlar, yüzün dengelenmesine yardımcı olacaktır. Bu tür kaşlar yuvarlak hatlı, elmacık kemiklerinin geniş, küçük bir alın ve sivri bir çeneye sahip olduğu elmas şeklindeki yüzler için de harikadır. Genel olarak, elmas şeklindeki yüzlerde kaşlar doğal ve yapılmamış görünmelidir.

Oval Yüz İçin En İdeal Kaş Şekli

Oval yüz şekilleri, yüz muhtemelen zaten simetrik olduğundan, hafif bir kavis ile düzleştirilmiş kaşlardan şaşmamalıdır.

Kaşları Evde Şekillendirmek İçin Bazı Profesyonel İpuçları

Kaş kemiğindeki kılları almaktan kaçının, yalnızca gözlerinizin arasındaki, burun hizanızdaki, alındaki, şakaklardaki ve üst göz kapağındaki tüylere odaklanın. Üç önemli noktayı işaretlemeniz, düzeltmeden önce kaşları doldurmanız ve yalnızca dışarıda kalanları cımbızla çekmeniz idealdir. Aynı şekilde, kaş makasınızı dikkatli kullanın, daha temiz ve daha düzenli bir görünüm için uzun tüyleri kısaltın.

Öte yandan, bazen daha önce aşırı cımbız kullanmak kaş şeklinizi mükemmelleştirmeyi zorlaştırabilir. Altın Oran Şekillendirme Yöntemine geçtiğinde, geçmişte aşırı inceltilmiş kaşlar veya yanlış bir şekle uzun süre bağlı kalma nedeniyle bazen doğru ölçüler için gerekli kaş kıllarının olmadığı fark edilebilir. Bu durumda uzmanlar, kaşların uzamasını desteklemek, dolgunluğu ve dayanıklılığı artırmak için kaş serumu kullanılmasını önerir. Sabır gerektirse de kaşlarınıza ekstra özen göstermeniz ve uzaması için zaman tanımanız gerekir. Bu arada, boşlukları ve seyrek alanları gizlemek için kaş kalemi kullanabilirsiniz.

Bütün bunlar biraz göz korkutucu geliyorsa, ilk birkaç seferde sizi rahatlatmaya yardımcı olması için bir profesyonelden ilk randevu alabilirsiniz. Profesyonel bir şekillendirme hizmeti aldıktan hemen sonra kaşlarınızın sol, sağ ve düz olarak doğal gün ışığında fotoğrafını çekin. Böylece evde kaş almaya giriştiğinizde bir referans noktanız olacaktır.