Yaz boyunca yorulan cilde 24K Saf Altın ve 3 Farklı Havyar Özü ile Gençlik Dokunuşu!

24K Saf Altın ve havyar özlerinin birleşiminden oluşan formüle sahip De Luxe Gold Serum; ciltte her türlü yaşlanma belirtisini hedef alarak, anti-aging bakım sunuyor.



Şirketin açıklamasına göre cilde kolayca nüfuz eden konsantre yapıya sahip. 24K Saf Altın içeriği ile cildin elastikiyetini arttırmaya, sarkmaları önlemeye ve daha aydınlık bir cilt görünümü elde etmeye yardımcı olmayı hedefliyor. İçeriğinde yer alan 3 farklı Havyar özü ile de cildi derinlemesine besliyor, sıkılaşma ve yenilenme için cildi harekete geçiriyor.



