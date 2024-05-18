Kızıl Goncalar dizisinin sezon finalinden 2. fragman: "Seni, senden alırım çocuk!"

GEÇEN BÖLÜM NELER YAŞANDI?

Zeynep’in Naim’in yanına dönme kararıyla şaşkına dönen Levent ve Meryem, bu kararın ardındaki sırrın peşine düşer. Ancak kızının yanında olmak isteyen Meryem, sındırı atıp çıktığı dergahta hiç de hoş karşılanmayacaktır.