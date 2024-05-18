Kızıl Goncalar dizisinin sezon finalinden 2. fragman: "Seni, senden alırım çocuk!"
20 Mayıs'ta ekrana gelecek olan 19. bölümü ile sezon finali yapacak olan Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Vahit'in oğlu Cüneyd'e söylediği "Seni, senden alırım çocuk!" sözleri damga vurdu.
NOW ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar sezon ortasında yayın hayatına başladı ve izleyici tarafından sevildi. Dizi 20 Mayısta sezon finali yapacak.
Cüneyd’in babası Vahit’in dönüşü herkesi şaşkına çevirir ve posta oturmaya hazırlanan Cüneyd’i derinden etkiler.
Tarikatta ipleri eline almaya çalışan Vahit'in şoke eden hareketleriyle dumur olurken, Vahit'in Cüneyd'in aklını başından alan bir itirafta bulunması hepimizin aklına soru işaretleri getirdi.
Kızıl Goncalar 19. Bölüm 2. Fragmanı izlemek için tıklayınız
GEÇEN BÖLÜM NELER YAŞANDI?
Zeynep’in Naim’in yanına dönme kararıyla şaşkına dönen Levent ve Meryem, bu kararın ardındaki sırrın peşine düşer. Ancak kızının yanında olmak isteyen Meryem, sındırı atıp çıktığı dergahta hiç de hoş karşılanmayacaktır.