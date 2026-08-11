Yaz sezonunun trend 4 sıcak sarı saç rengi
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte stilimizde ve görünümümüzde yenilik arayışına girmek kaçınılmaz hale geliyor. Söz konusu saç rengi olduğunda ise güneşin enerjisini, bronz tenin ışıltısını ve yazın sıcaklığını en iyi yansıtan seçenek şüphesiz ki sıcak sarı tonları...
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Soğuk, platin veya gri alt tonlu sarıların yerini bu sezon daha samimi, doğal ve ışıltılı sarılar alıyor. Eğer siz de imajınızda taze, enerjik ve göz alıcı bir değişim arıyorsanız, bu yaz mutlaka radarınıza almanız gereken 4 sıcak sarı saç rengi...
Credit: Pinterest @coastmichelle
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Credit: Pinterest @daisymeadcws
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Credit: Pinterest @thetwinsnewyork
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Credit: Pinterest @daniellaboyko