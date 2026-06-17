Yeni cilt trendi 'Suede Skin'

Süet kumaşın o dokunma hissi uyandıran, yumuşak, asil ve ışığı ne tamamen emen ne de tamamen yansıtan kadifemsi dokusu, bu sezon cilt bakım ve makyaj felsefemizin tam merkezine oturuyor.

Küresel güzellik trendlerini yakından takip eden vizyoner kadınların radarına giren bu yeni akım, cilde kelimenin tam anlamıyla "eforsuz bir lüks" katıyor.

Suede Skin Nedir?

Suede Skin, 90'ların o tamamen kurutulmuş, pudralı ve donuk mat cildi kesinlikle değildir. Aynı zamanda cildi aşırı ıslak gösteren K-beauty akımları kadar parlak da değildir.

Bu trendin asıl amacı; cildin içten gelen o sağlıklı nemli ışıltısını korurken, yüzeyde süet kumaşını andıran pürüzsüz, yumuşak ve yarı mat (semi-matte) bir doku elde etmektir. Tıpkı pahalı bir süet ceket gibi; ışık cildinize vurduğunda parlamaz, sadece yumuşak bir hüzmeyle dağılır.

Adım Adım Suede Skin Uygulama Rehberi

Bu asil ve zamansız görünümü elde etmek için hem skincare (cilt bakımı) hem de makyaj rutininde akıllıca adımlar atmak gerekiyor.

1. Adım: Derinlemesine Nemlendirme

Suede Skin'in sırrı, cildin alt katmanlarının tamamen neme doymuş olmasıdır. Cildiniz nemsiz kalırsa, üzerine uygulayacağınız yarı mat ürünler pul pul dökülür ve o kadife doku kaybolur.

Yüzünüzü temizledikten sonra hyalüronik asit içeren hafif bir tonik veya serum uygulayın.

Cildinizi ağırlaştırmayan ama bariyerini besleyen, su bazlı kaliteli bir nemlendirici ile sabitleyin.

2. Adım: Hibrit ve Hafif Ten Ürünleri

Ağır, yoğun kapatıcılığı olan tebeşir matlığındaki fondötenleri bir kenara bırakıyoruz.

Bunun yerine, cilde kadife bitiş veren yeni nesil serum fondötenleri, BB kremleri veya ince yapılı likit ten ürünlerini tercih edin.

Ürünü yüzünüzün sadece renk eşitsizliği olan orta kısımlarına uygulayıp dışarıya doğru iyice dağıtın.

3. Adım: Stratejik Pudralama

İşte en kritik nokta! Tüm yüzü pudraya bulamak bu trendin en büyük düşmanıdır.

Çok ince yapılı, transparan veya sabitleyici bir pudrayı yumuşak bir fırçaya alın.

Pudrayı sadece gün içinde parlamaya müsait olan T bölgesine (alın, burun kenarları ve çene ucu) tampon hareketlerle uygulayın.

Yanakların üst kısımlarını ve elmacık kemiklerini pudralamayın; orası cildin doğal yumuşak yansımasını korumalı.

4. Adım: Krem ve Likit Renklendiriciler

Toz ürünler cildi fazla kurutabilir. Süet dokusunu desteklemek için krem allıklar ve saten bitişli krem kontür ürünleri kullanın. Cildinizle bütünleşen toprak tonları, şeftali veya şampanya yansımaları bu trende çok yakışacaktır.

Hangi Cilt Tiplerine Uygundur?

Suede Skin'in en güzel yanı, her cilt tipine kolayca uyarlanabilmesidir:

Yağlı ve Karma Ciltler: "Glass skin" uyguladığında oluşan o aşırı parlama/yağlanma probleminden kurtulurlar. Gün boyu kontrollü bir pürüzsüzlük yaşarlar.

Kuru Ciltler: İyi bir nemlendirme altyapısıyla, ciltlerini kurutmadan modern ve mat bir şıklık yakalayabilirler.