Yeni trend: Göz altına bronzer uygulamak! TikTok'ta influencerlar bu yöntemi öneriyor!

ABD, Los Angeles'ta yaşayan fenomen Sierra Cannon, bu tüyoyu takipçilerine bir video ile anlattı. Sierra, videoyu 600.000 takipçisiyle paylaştıktan sonra diğer fenomenler de daha 'genç' göründüğünü ve 'göz çevresini aydınlattığı' düşünerek kapatıcıyı bırakıp bronzlaştırıcı uygulamayı tercih etti.

Sierra, takipçilerine makyaj rutinini gösterirken, 'Göz çevremi kontürlemeyi seviyorum. Açık tonlardaki kapatıcıları hiç kullanmadım çünkü yüz hatlarıma pek uymadığını düşünüyorum.Bu nedenle onları aydınlatmak yerine koyulaştırmayı tercih ediyorum.' dedi.

Sierra'nın makyaj tüyosunu izledikten sonra, TikTok'ta, Londralı cilt bakımı fenomeni Mattie (@mattie.skincare) de dahil olmak üzere birçok fenomen bu tüyoyu denedi. Fenomen, kıyaslayabilmek için bir gözü bronzlaştırıcıyla, diğerini kapatıcıyla test etti.

Mattie, karşılaştırmasından sonra 'Bunun iyi mi yoksa kötü mü göründüğünü anlayamıyorum’ yorumunu yaptı. Takipçileri Mattie'ye bronzlaştırıcının kapatıcıya kıyasla yüz hatlarını daha iyi vurguladığını söylemek için yorum bölümüne akın etti.

TikTok içerik üreticisi 45 yaşındaki Jennifer Latch, kızının makyajının onu neden yaşlandırdığını anlattığı bir video paylaştı. Video hızla popülerleşti ve göz farının 'yaşlı kadınlara özgü bir şey' olup olmadığını sorduğunda bir milyon görüntüleme ve 2.000'den fazla yorum aldı.