Nasıl iyi öpüşülür? İyi öpüşmek için 30 öneri

İlk öpücüğünü hatırlamayan var mı? Sadece o anı değil, o anda çevresinde olan şeyleri, o yeri hatta o anda hissettiği şeyleri unutan çok nadirdir. Çünkü öpüşme kimi zaman masum kimi zaman ateşli bir seviyeye ulaşan çiftler arasındaki bağı güçlendiren en önemli paylaşımdır. Sevişmenin dudaklarda başladığı gerçeğini artık hepimiz biliyoruz. İyi öpüşme teknikleri ile bir kişiyi kendinize tahmin edemeyeceğiniz ölçüde bağlamanız mümkün hale gelebilir. Peki, nasıl iyi öpüşülür? Bu makalede iyi öpüşmek için 30 öneriyi bulabilirsiniz.

ÖPÜŞMEK NASIL BİR ŞEY?

Öpüşmeye başlamadan önceki ilk 3 saniye aslında herkes için en özel anlardan biri. Birden bire oluşan sessizlik ve göz göze geçen saniyelerden sonra o ilk adım atılır ve çiftler öpüşmeye başlar. Bu sadece filmlerde değil gerçek hayatta da bu şekilde yaşandığı için öpüşmenin büyülü bir havası olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

İLK ÖPÜŞME TEKNİKLERİ

İlk öpücüğünüz yıllar öncesinde kaldı sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Aslına bakarsanız öpüşmelerin hepsi ilk öpücük kıvamındadır. Hayatınıza giren ve sevdiğiniz kişi ile aranızdaki bağı güçlendiren öpüşme her tende ve tatta farklı şekilde yaşanır. Eğer karşınızda yeni biri, yeni bir aşk varsa emin olun ilk öpüşme teknikleri size yeniden lazım olabilir. Muhteşem bir buluşma yaşadınız ve ardından o büyülü anın gelmekte olduğunu seziyorsunuz. Sevgilinle gözleriniz birbirine kenetlendi ve yavaş bir çekim yasası ile birbirinize doğru çekilmeye başladınız. O anda aklınıza gelen ilk şey eminiz ki nefesinizin nasıl koktuğu olacaktır. Eğer o konudan bir şüpheniz yoksa sonraki adım iyi öpüşme teknikleri arasından hangisini uygulamanız gerektiği oluyor. Oysa ilk öpüşme teknikleri her zaman kendinizi anın büyüsüne kaptırmanız ile gerçekleşir.

ETKİLEYİCİ ÖPÜŞME TEKNİKLERİ

Etkileyici öpüşme teknikleri önce muhteşem kokan bir nefesten geçer.

Ardından dudaklarınızın kuru olmaması çok önemlidir. Kuru ve batan bir dudak öpüşmenin süresini kısaltabilir.

Öpüşme sadece duygu alışverişi değil aynı zamanda iyi bir seks hayatının da vazgeçilmezidir. Bu açıdan düşünüldüğünde tüm şartların uygun olması çiftlerin arasındaki bağlılığın güçlenmesinde çok büyük bir önem teşkil eder.

Birçok erkeğin özellikle öpüşme anında en çok etkilendiği nokta boynudur.

Öpüşürken ellerinizi sevgilinizin boynunda ve saçlarında gezdirmeniz öpüşmenin çok daha ateşli bir hale dönüşmesini sağlayacaktır.

Sonrasında dudaklarınızı boyun bölgesinde gezdirmeyi deneyebilirsiniz. Karşı tarafın aldığı zevki gördüğünüzde öpüşmenin bambaşka bir boyuta ne denli hızla geldiğini görebilirsiniz.

İyi bir öpüşmenin sadece ilişkiniz için değil sağlığınız için de birçok faydası vardır. Doğal bir ağrı kesici olma özelliğine sahip olan öpüşme aynı zamanda enerji vermesi ile de bilinir. İyi bir öpüşme aynı zamanda tam bir antidepresandır.

Kendinizi mutsuz ve huzursuz hissettiğiniz an sevgilinizin sizi öpmesi ile içinizdeki tüm olumsuzlukların bir anda ortadan yok olduğuna şahit olabilirsiniz. Mutlu bir ilişki ve iyi bir seks hayatı için bol bol öpüşün.

İyi bir öpüşme tıpkı güçlü bir ilaç gibidir ve dopamin maddesinin harekete geçmesini sağlar. Bu da çiftler arası mutluluğu, sevgiyi ve arzuyu tetikler.



İlişki & SeksÖpüşürken erkeği heyecandan uçuracak 4 altın kural

İŞTE İYİ ÖPÜŞMEK İÇİN 30 KURAL

Peki nasıl iyi öpüşülür? İşte iyi öpüşmek için 30 öneri

1. DUDAKLARINIZI NEMLENDİRİN

Dudakları çatlamış ve kurumuş birini öpmeyi hiç denediniz mi? Sakın denemeyin. Çünkü hiçte mükemmel olmaz. Dudaklarınızı sürekli nemlendiren ve çatlamayı önleyen bir rujla koruyun. Eğer yanınızda yoksa da çok az su serperek öpüşmeden önce nemlenmesini sağlayın.

2. AĞIZ KOKUSUNA NEDEN OLAN GIDALAR YEMEYİN

Eğer partnerinizle buluşacaksınız ve öpüşme ihtimaliniz yüksek ise, sarımsak, çiğ soğan, brokoli ya da keskin kokusu olan gıdalar tüketmeyin. Yine alkollerin kokusu da partnerinizi rahatsız edecektir. Kötü bir ağız kokusu sadece ağız ya da dilimizden kaynaklanmayabilir. Sindirim sistemimizden de gelebilir. Özellikle ekstra ağır gıdalar yediğimizde bu kaçınılmazdır. Bu yüzden yediklerimize dikkat etmek ilişkimize verdiğimiz önemi de gösterir. Taze bir nefesle partnerinizle öpüşmek ona verdiğiniz değeri de ifade eder.

3. YANINIZDA NANELİ ŞEKER YA DA SAKIZ BULUNDURUN

Randevuya gittiniz ve belki de sevginizi güzel bir öpücükle taçlandıracaksınız. Yanınızda mutlaka naneli bir şeyler taşıyın. Bu bir şeker ya da sakız olabilir. Ama her ikisi de yoksa ufak bir limon dilimini çiğnemekte kötü nefesi yok edebilir. Eğer partnerinizle yemeğe çıkmışsanız, garsondan bir dilim limon isteyebilir ve bunu bardağınıza atabilirsiniz.

4- PARTNERİNİZİ TAKİP EDİN

İyi bir öpüşme partnerinizi önemsemekten geçer. Yani onunla uyum içinde olmalısınız. Eşiniz ya da sevgiliniz ile aynı öpüşme tekniğine sahip olmayabilirsiniz. Yani herkes aynı şekilde öpüşmez. O yüzden çoğu zaman orta yolu bulmalısınız. Yani karşılıklı olarak birbirinize öğreteceğiniz bir şeyler vardır. Eğer partneriniz sizden çok daha fazla öpüşme taktiklerine sahipse mutlaka ona uymaya ve ondan bir şeyler öğrenmeye çalışın. Onun bilgilerini, isteklerini asla küçümsemeyin ve liderliğinde ilerleyin.

5. YA DA GEREKİRSE PARTNERİNİZE YOL GÖSTERİN

Eğer işler sizin istediğiniz şekilde gitmiyorsa, yani partneriniz öpüşmeyi bilmiyorsa, dizginleri elinize alıp, ona önderlik edin. Söz konusu öpüşme ise ve birbirinize olan sevginizi bu yolla gösteriyorsanız öncülük etmenizde hiçbir sakınca yoktur. Bazı kişiler öpüşürken çekingen davranırken, bazıları da nasıl öpüşüleceğini henüz partnerinize yardım ederek, ona öpüşmenin ne denli bir heyecan yaşattığını göstermiş olacaksınız.

6. ÖPÜŞMEK SADECE DUDAKLARLA YAPILMAZ! BUNU ASLA UNUTMA!

Öpüşmek sadece dudaklarla olmaz. Boyun, kulak memeleri, köprücük kemiği, yanaklar ve belki de biraz da minicik ısırıklarla partnerinizi mutlu edebilirsiniz. Ara sıra durup onun gözlerinin içine bakarak, onu öpmekten ne kadar zevk aldığını ona hissettirin. Sadece dudaklarda takılıp, diğer noktalara doğru ulaşmaktan sakın korkmayın!

7. DİĞER TAHRİK EDİCİ BÖLGELER HAKKINDA BİR ŞEYLER ÖĞRENİN

Evet, belki dudaklarının hassas sinirlerle dolu bir bölge. Ama yüzünüzdeki ya da vücudunuzdaki tek erojen bölge o değil. Boyun, kulak memeleri, omuzlar ve parmak uçları da aynı şekilde tahrik eden bölgeler arasında. Bu bölgeler de alabildikleri kadar ilgiyi severler. Onlara dokunup, öperek öpüşmenizi daha şahane bir hale getirebilirsiniz.

8. DÜRÜST OLMAKTAN ÇEKİNMEYİN

Eğer partneriniz ile öpüşürken bir şeyler iyi gitmiyorsa, söylemekten çekinmeyin ve ona yapmak istediklerini söyleyin. Tekrar tekrar deneyin. Sırayla zihninizi öpüşürken ne yapmanız gerektiğine yoğunlaştırın. Bazen dudaklarınız ve diliniz her şeyden çok önemli olabilir. Mutlaka partneriniz ile öpüşürken arzularınızı konuşun. Bu sizler için önemli bir deneyim olacaktır. Birbirinizle uyumu böylece sağlayabilirsiniz.

9. DİL VE DUDAKLARLA SOHBET EDİN

Gerçek hikaye: Bazı insanlar dudaklar öpüşmeye daha çok düşkün iken, bazıları da öpüşürken dili tercih eder. Sonuçta bu insanların bir tercih meselesidir. Bu her iki durum da beğenileri işaret eder ve herkesin bir tercih nedeni olarak karşımıza çıkar. Tabii ki bu bir tartışma meselesidir.

10. PARTNERİNİZLE BİRBİRİNİZE OLUMLU DAVRANIN

Sonuçta hiç bir şey öpüşmenin ardından partnerinize söylediğiniz; "Harika öpüşüyorsun" cümlesi kadar etkili değildir. Bunu gerçekçi bir şekilde söylemeyi dene. Yani, partnerinize yaptığınız bir iltifat, olumlu bir eleştiri de size geri dönecektir. İltifatlar ilişkinizi güçlendirecek, yaşayacağınız olumsuzları da "eğer ilişkiniz güçlüyse" örtbas edecektir.

11. TÜM BEDENİNİZLE ÖPÜŞÜN

Tutkulu öpücükler, tüm varlığınızı sevginize eklemeniz anlamına gelir. Öpüşürken, partnerinizin saçını okşamak, yüzünü ellerinizle kavramak, kendi bedeninizi onun bedenine bastırmak, onu ne kadar çok sevdiğinizi, ondan keyif aldığınızı göstermek için iyi bir göstergedir. Bu nedenle partnerinize yakın davranarak, öpüşürken sadece dudaklarınızı, dilinizi değil, tüm bedeninizi gösterin. İnanın bu onu çok fazla etkileyecektir.

12. ÖPÜŞMEYİ CİNSELLİK İÇİN İLK ADIM OLARAK GÖRMEYİN

Bazıları için öpüşmek sekse giden bir yoldur. Ancak bunu öyle görmemekte fayda var. Çünkü öpüşmek ona duyduğunuz sevgiyi ifade eder ve bu zaten olması gereken bir şeydir. Öpüşmek, her zaman bir ön sevişme ya da onunla cinsellik yaşamanız için gerekli olan ilk adım değildir. Çünkü, bu eylem zaten kendi kendine gerçekten tatmin edicidir ve bunu sadece seksin ilk adımı olarak düşünürseniz, en baştan yaşadığınız heyecanı kaybedebilirsiniz.

13. ANI YAŞAYIN

Öpüşmek, harika bir seks yapmak gibidir. Bu nedenle öpüşürken konsantre olun ve o an hiç kimseyi ya da problemlerinizi düşünmemeye çalışın. Yani o an ödemeniz gereken faturaları, iş yerinizde meydana gelen problemleri tamamen geride bırakın. Çünkü tüm bu şeyleri düşünmek konsantrenizi bozar ve anı yaşayamazsınız. Partnerinizin dudaklarına kilitlenin ve diğer sorunlarınızı geride bırakın.

14. PARTNERİNİZİN ÖPÜŞME TEKNİKLERİNİ ESKİ PARTNERİNİZLE KARŞILAŞTIRMAYIN

Birlikte olduğunuz partnerinizin öpüşmesini kesinlikle eski sevgilinizle karşılaştırmayın. Çünkü bu ilişkinize yarar yerine ziyan verir. Çünkü hepimizin sevgimizi anlatma şekilleri farklıdır ve başka şeylerden zevk alabiliriz. Bu tür yorumlar, sizin onunla yaşadığınız güzelliklere gölge vuracak ve ilişkinizi zedeleyecektir.

15. UFAK DOKUNUŞLARDAN KAÇINMAYIN

Partnerinizle birlikte romantik bir kaldırımda yürürken, ufak öpücüklerden kaçınmayın. Yani kimsenin bulunmadığı bir sokakta birbirinize ufak bir öpücük verin. Kaçamak öpücükler ilişkinizi güçlendirecektir.

16. TUTKULU OLUN

Özellikle de sevişiyorsanız, tutku her şeydir. Unutmayın ki müthiş bir öpücük, tüm vücudunuzu harekete geçirerek, sizi yakınlaştırır ve ellerinizin erojen bölgelere doğru hareketini sağlar. Daha ileriye gitmek için içinizden geldiği gibi hareket edin ve inleyin. İnlemek yatak odasına özgü olsa da, daha iyi bir öpüşme için de bir dürtü sağlayacaktır.

17. İLK BAŞLAYAN OLMAKTAN KORKMAYIN

Birini öpmek istiyorsan ve onun da seninle öpüşmek istediğini hissediyorsan, ilk hareket eden sen ol. Eğer çok utangaç ise ona devam edip edemeyeceğini sor. Eğer yanılıyorsanız ve size kibarca "hayır, teşekkürler" diyorsa, özür dileyip öpmeyi bırakın. Ancak o da istekliyse devam edin. Öpüştüğünüz kişiye özgüveninizin süper olduğunu gösterir ve tutkulu bir birlikteliğe başlayabilirsiniz.

18. ÖPÜŞMEYİ DÜZENE SOKUN

Onu sık sık öpmeye başla. Her fırsatta öpmeye çalış. Pratik mükemmelleştirir, çiftleri birbirine bağlar. Öpüşmekten zevk almaya başlayın.

19. PARTNERİNİZE ÖNEM VERİN

Partnerinizin istediğini takip edin. Kendinizi sadece onun kollarına bırakmak yerine, isteklerine kulak verin. Neyi isteyip, istemediğine dikkat edin. Boynunun öpülmesinden mi hoşlanıyor, yoksa kulak memelerinin emilmesinden mi? Tüm bunları dikkate alın. Böylece onu daha fazla mutlu edebilirsiniz. Siz de böylece daha iyi bir aşık olabilirsiniz.

20. GÖZLERİNİZİ KAPATIN

Eğlenceli bir gerçek: Bir duyunuzu kapattığınızda, diğer duyunuzun güçlendiğini unutmayın. Buna inanmıyorsanız, pizza yediğinizde gözlerinizi kapatın. Bu durumda pizzanın tadının daha iyi olduğunu göreceksiniz. Öpüşürken de gözlerinizi kapatmak, daha fazla haz duymanızı sağlayacaktır.

21. KÖTÜ BİR ÖPÜCÜĞE ŞANS VERİN

Randevunuz iyi geçtiği halde, kötü bir öpücükle karşılaşırsanız, partnerinize mutlaka bir şans daha verin. Her ne kadar bir öpücük iyi bir ilişkinin anahtarı olsa da, alıştırma yaparak daha güzel bir hale gelebilecektir. İyi bir aşık olmak ve harika öpüşmek için birbirinize açık ve net olmak çok önemlidir. Hatta birlikte öpüşmeyi öğrenmek, birbirinizin sevdiği şeyleri öğrenmek çok zevkli olacaktır.

22. BIRAKIN DAHA FAZLA İSTESİN



Tutkulu bir öpüşmenin tam ortasında durun ve onunla konuşmaya başlayın. Muhtemelen devam etmek isteyecek ve o kadar da kolay bırakmayacak. Sizi daha da tutkulu bir şekilde öpmeye devam edecek.

23- BOYNUNU ES GEÇMEYİN



O sizin boynunuzu öptüğünde nasıl kendinizden geçtiğinizi hatırlayın. Onun da aynı şekilde hissedeceğinden emin olabilirsiniz. Yeteneklerinizi gösterme zamanı, boynuna konduracağınız tutkulu öpücüklerle onu titretebilirsiniz.

24. NEREDE DURACAĞINIZI BİLİN



Bazen güzel ve tutkulu bir öpücük yatakta sonlanmayabilir. İkiniz de tutkuyla yanıp tutuşsanız bile gerçekten o an ayrılmanız gerekiyorsa öpüşmeyi bırakan ilk siz olun. Onu öpmeye devam etmeyi ne kadar istiyor olursanız olun şunu unutmayın; doruk noktasındayken dur demeyi bilen her zaman daha çok arzulanan olur.

25. TEMPOYU ARTIRIN



Onu en beklemediği anda şaşırtın. Karşılıklı öpüşmeleriniz ve dokunmalarınız sırasında bir süre pasif durumda kalın ve hiç beklemediği anda onu tutkuyla öpmeye başlayın. Gözlerinize o vamp kadın bakışını yerleştirmenizde de fayda var.

26. BAŞ BAŞA KALIN



Herkesin içinde öpüşen çiftleri siz de biraz rahatsız edici bulmuyor musunuz? Onlardan biri olmayın ve onu öpücüklerinizle baştan çıkarmak için baş başa kalacağınız zamanları bekleyin.

27. FISILDAYIN



Başını hafifçe yana çevirin ve kulağına sevimli ya da biraz ayıp şeyler fısıldayın. Sonra gözlerinin içine bakıp onu öpmeye devam edin. Söyleyeceklerinizi doğru seçerseniz onu kendinden geçirebilirsiniz.

28. GÜLÜMSEYİN



Gülümsemek güzeldir. Sizin mutlu olduğunuzu, zevk aldığınızı, keyifli vakit geçirdiğinizi gösterir. Öpüşürken gülümserseniz o da sizi mutlu ettiği için kendini çok iyi hissedecek ve ona ihtiyacı olan ego patlamasını yaşatmış olacaksınız. İnanın gerisi daha güzel gelecek.

29. ELLERİNİZİ DE KULLANIN



Öpüşürken ellerini nereye koyacağını bilemeyenlerden biri de siz misiniz? Ellerinizi boşlukta öylece sallandırmak yerine, onun saçlarıyla oynamak, kollarına dokunmak, öpüşmenin kontrolünü ele almak ya da çenesine dokunmak için kullanabilirsiniz. Öpüşme sırasında ellerinizle hafifçe onun yüzüne dokunursanız epey tutkulu bir geceye hazırlandığınızdan emin olabilirsiniz.

30. OYUNCU OLUN



Öpüşmenin en heyecanlı yerinde ellerinizi onun saçlarının içinden geçirin ve başını hafifçe geri çekin ki dudakları sizden birkaç milimetre uzaklaşmak zorunda kalsın. Bu sırada hafif alaycı bir şekilde gülümseyebilirsiniz de. Birkaç saniye onu bu şekilde kendinizden uzak tuttuktan sonra öpüşmeye kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

BU İÇERİKLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR