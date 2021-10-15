İlk buluşmada ne giyilir? Kadınlar ve erkekler için 14 öneri

İlk buluşma... Her ilk gibi ilk buluşma da oldukça heyecanlı. Ancak ilk buluşmada ne giymeliyim sorusu kimileri için stres kaynağı da olabilir. Oysa ilk buluşmada başarı sırlarından biri moda trendlerini size ait, size özgün stil anlayışınızla doğru şekilde buluşturmaktır. Bu makalede ise ilk buluşmada güveninizi artıracak ve seçiminize yardımcı olacak ipuçlarına bakıyoruz. İlk buluşmada ne giymeli? İlk buluşma için nasıl kıyafet seçilmeli? diyorsanız aşağıda kadınlar ve erkekler için 14 öneriyi bulabilirsiniz.

1-Mevcut gardrobunuzdan yararlanın

İlk buluşma, mağazaları dolaşıp yeni kıyafetler almak için mükemmel bir sebep olabilir. Ancak ilk buluşmada illa yeni bir şeyler giymeniz gerekmiyor. Çünkü mükemmel görünüme gardrobunuzda aslında size hep iyi hissettiren kıyafetlerle de hazırlanabilirsiniz.

2-İki önemli kuralı unutmayın

İlk buluşma için kıyafet seçerken hiç unutmamanız gereken 2 basit kural var:

1-Kendin gibi görün

2-Rahat ol

Bu iki kural kıyafet seçimi için yardımcı olabilir.

3-Kendinize sorular sorun

İlk buluşmada ne giyeceğinize karar verirken kendinize sormanız gereken sorular da var. Eğer emin değilseniz şu soruların yanıtlarını cevaplamaya çalışın:

-Ne giydiğiniz zaman daha fazla iltifat alıyorsunuz?

-Aynanın karşısına geçtiğinizde hangi tür kıyafetler size daha iyi hissettiriyor?

-Bir hafta sonu tatile gidecek olsanız bavulunuzda ilk hangisi olurdu?

Bu sorulara vereceğiniz yanıtlar kararınız için de pratik bir adım olabilir.

4-Beğeniyorum ama eski...

Sizi giydiğiniz zaman hep iyi hissettiren, özgüven veren kıyafetleriniz var ancak biraz yıpranmış mı? Benzerlerini almak için yeniden mağazalara gidebilirsiniz. Unutmadan ekleyelim mesela doğru seçilmiş bir ceket, bazı aksesuarlarla da çok şey başarabilirsiniz.

5-Alışveriş gerekli diyorsanız...

Belki büyük heyecanla beklediğiniz randevunuz için en sevdiğiniz gömleğinizle kombinlemek için yeni bir etek istiyorsunuz? Sizi iyi hissettirecekse mağazaları dolaşmak oldukça iyi gelecektir. Bir randevu planlarken mağazadan deneyerek alışveriş yapmak internetten ürün sipariş etmekten daha iyi bir seçenektir. Aklınızda bir fikir varsa denemekten çekinmeyin, çünkü önemli olan sizin ilk buluşmada kendinizi harika hissetmenizdir. Deneyerek alırsanız kötü sürprizlerden de kaçınmış olursunuz.

6-Rahatlık önemli

İlk buluşma için içinde rahat edeceğiniz öğeleri tercih edin. Nefes alabilen kumaşlar, hareketlerinizi kısıtlamayan giysiler ve ayağınızı zorlamayan ayakkabılar gibi.... Günlük kıyafetler, doğası gereği daha rahattır, bu da teninizin de daha rahat hissetmenizi sağlayacaktır.

8-Gideceğiniz mekanı inceleyin

Dikkate almanız gereken önemli bir nokta buluşacağınız mekandır. Dört yıldızlı bir restorana veya bir tiyatro oyununa davet edildiyseniz, kot pantolon yerine şık bir elbise giymeniz en iyisi olacaktır. Tersine, ilk uğrak noktanız bir bowling salonu veya bir sinema salonu olacaksa, en güzel kokteyl elbisenizi giymenize gerek yok. Tekrar hatırlatalım. Gardırobunuzdan ne seçerseniz seçin, önemli olan kendinizi kıyafetinizin içinde rahat hissetmektir. Herkesin spor giyindiği bir ortamda kokteyl kıyafeti içinde bakışlardan rahatsız hissedebilirsiniz. Tabi ki tam tersi de önemli.

9- Peki ya o ne giyebilir?

Yukarıdaki maddede bahsettiğimiz gibi mekan önemli. Biriniz en şık kıyafeti, diğeriniz en spor haliyle gelirse bu iki taraf için de rahatsız edici olacaktır. Çift olarak kıyafet uyumu için gidilecek mekan ya da karşınızdaki kişinin tarzına göre ne giyebileceğini kestirebilirsiniz.

7-Gündüz saatlerinde buluşacaksanız...

İyi haber... Günlük kıyafetler doğası gereği daha günlük ve rahattır, bu da kendi bedeninizde daha rahat hissetmenizi sağlar. Rahat ayakkabılar (beklenmedik bir gezintiye çıkabilmeniz için) ve akıllıca seçilmiş bir ceket veya palto önerilen şeylerdir, ancak bir bütün olarak görünümü aktiviteye göre (mevsime bağlı olarak) uyarlamak isteyeceksiniz.

Kadınlar için üzerine tam oturan bir pantolon, bir bluz ve şık bir trençkot ile yanılmak mümkün değil. Görünümü tamamlamak için deri mokasen, zarif, gümüş takılar ve hafif doğal makyaj ile bütünleyin.

Erkekler için şık kot pantolonlar veya hakiler de günlük randevu kıyafeti için iyi bir seçimdir. Bir polo gömlek veya kareli gömlek ve yeni spor ayakkabı ile eşleştirin.



8- Gece buluşması olacaksa ne giyilmeli?

Eğer randevunuz akşam saatlerinde başlıyorsa bu kez durum farklı... Randevu gecesi kıyafeti seçiminde her şey seksilik ve pratiklik arasında bir denge kurmakla ilgilidir. Elinizden gelenin en iyisini yapmak ve iyi hissetmek istiyorsunuz. Ancak bu seçim buluşmadaki rahatlığınız veya yemek yerken bile sizi zorlayacak kıyafetler pahasına olmamalı.

Bir akşam randevusunda kıyafetinizi yine aktiviteye göre uyarlamanız gerekir. Bir eğlence mekanına gidiyorsanız bir takım elbise ya da kokteylde giyilebilecek klasiklikte bir seçim ideal olmayacaktır. Buluşma şık bir restoranda ise tabii ki biraz daha özenli olmalısınız.

Kadınlara bu konudaki en pratik öneri şu: Anın sıcak moda trendlerini görmezden gelin ve bunun yerine size bir eldiven gibi uyan, en iyi özelliklerinizi sergileyen ve imza stilinizi ortaya koyan bir bir tercihe odaklanın.

Bir çift rahat topuklu ayakkabıyı veya işlemeli babetleri, çarpıcı küpeler veya kalın bir kolye ile ve ona uygun bir palto ile tamamlayın.

Makyaj konusunda her şeyi basit tutmaya çalışın ve daha önce denemediğiniz hiçbir şeyi denemeyin!

Küçük bir not, parlak bir dudak ve buğulu bir göz makyajı arasında seçim yapın. Her ikisini aynı anda yapmak çok fazla olacaktır.

Erkekler için tercihin püf noktası bir takım elbise ya da daha gündelik bir seçimin arasında geçiş yapmaktır. Daha rahat bir ortamda, şık kot pantolon ve beyaz bir gömlek mükemmel bir görünüm olabilir. Resmi olmayı tercih ediyorsanız, kravatlı veya kravatsız, üzerinize tam oturan bir takım elbise ve şık bir gömlek giyin. Detaylar renk uyumlu kemer ve ayakkabılar şeklinde olabilir.



9- Abartmamak mümkün

Çok seksi bir kıyafet yerine daha abartısız bir kıyafet tercih edebilirsiniz. Örneğin dar siyah bir etek üzerine güzel bir bluz oldukça şık olacaktır. Böylece partneriniz de kendini yanınızda rahat hissedecektir.

10-Topuklu giymeli mi giymemeli mi?

Tabii ki tıpkı o klasik siyah-beyaz Hollywood filmlerindeki erkekleri topuklu ayakkabıları ile cezbeden kadın oyuncular gözümüzde mükemmel bir görünüm olarak karşımızı çıkıyor. Ama topuklu ayakkabılarla rahat olamayacaksanız, ayağınızı vuracak gibiyse giymeyin daha iyi. Sizi yürürken rahatsız edecek bir ayakkabı yerine daha alçak topuklu ve rahat bir ayakkabıyı tercih edin.

11- Takı konusunda sade olun

Kulaklarınızdaki halka küpeleri tamamlamak istediğiniz çarpıcı büyüklükte bir kolye mi takacaksınız. Ya da saçlarınızla oynadığınızda kolunuzda titreyen bilezikleri mutlaka takmak mı istiyorsanız. Özellikle kuyumcu vitrini gibi görünmemeye özen gösterin. Eğer kulağınızda bir halka küpe takılıysa, boynunuzun sade olmasına dikkat edin. Sadelik her zaman güzeldir.

12- Makyaja evet abartıya hayır

Akılda tutulması gereken en önemli kelime zarafettir. Yüzünüzde mutlaka bir noktaya dikkat çekin. Bu gözleriniz, dudaklarınız ya da elmacık kemikleriniz olabilir. Çünkü aşırı bir makyaj beğenilme yerine tam tersi bir etkiye neden olabilir. Ancak, gözünüzün şeklini vurgulayan veya yanaklarınıza güzel bir pembe renk veren makyaj, tam doğru uygulandığında partnerinizi büyüleyecektir. Daha cesur bir görünüme sahip olmanın tek ödün, rujunuz olabilir. Gideceğiniz ortama uygun olarak hafif bir göz makyajı ile kırmızı bir ruj kullanabilirsiniz.

13- Büyüleyici bir koku önemli...

Kıvrımlarınızı dar bir bluz veya figürlü bir kot pantolonla vurgulamanızın yanı sıra, partnerinizin kalbini yakalamanın en doğrudan yolu onu büyüleyici bir koku ile cezbetmek olacaktır. Bu nedenle de ucuz bir koku yerine kalıcı ve etkili bir koku sürmeyi göz ardı etmeyin.

14-İlk buluşmada kıyafet seçtiniz ama bunları unutmayın

İlk buluşmada ne giyilir sorusunun yanıtını verirken bir de unutulmaması gereken maddeler var:

Yeni almıyorsanız, kıyafetlerinizin yeni yıkandığından ve ütülendiğinden emin olun.

Kıyafetiniz yeniyse aldıktan sonra ilk kez buluşmadan hemen önce giymeyin. Bir gece önce denemek kötü sürprizleri de önleyecektir.

Kıyafetiniz yeniyse aman etikete dikkat...

Takım elbiseleri kuru temizlemeye verebilirsiniz. Gömlekleri ve bluzları düzgün bir şekilde ütülemek için zaman ayırın

Ayakkabılarınız tertemiz olsun.

Saçınızı ihmal etmeyin.

El ve ayak tırnaklarınız güzel ve bakımlı olsun.

Bol pantalonlordan uzak durup içinde en mutlu, en rahat hissedeceğiniz iç çamaşırlarınızı tercih edin.

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