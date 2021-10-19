İlk buluşmada yapılmaması gereken 13 davranış: İlk buluşmada nasıl rahat olunur?

İLK BULUŞMADA NELER YAPILMAMALI?

İlk buluşma, ilk heyecanlar ve ilk izlenimler... Peki ilk buluşma da bıraktığınız izlenimelr ilişkinizin dinamiğini belirler mi? İlk buluşma, tanımak istediğiniz veya hoşlandığınız kişi ile ilk kez karşı karşıya geldiğiniz, kendinizi ifade etme ve ilgi duyduğunuz kişiyi tanıma fırsatı yakaladığınız, aranızdaki iletişimin ilişkiye dönüşebilmesi için birbirinize ayırdığınız en önemli zaman dilimidir. İlk buluşma heyecanıyla yapılmaması gereken belli başlı durumlar ve hareketler vardır. Peki ilk buluşmada neler yapılmamalı? Görüşmenin devamının gelmesi için nasıl bir yol izlenmeli? İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek, ilk buluşmada nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında merak edilenleri tüm detaylarıyla sizler için anlattı. (Bu makalenin ardından ilk buluşmada ne konuşulur başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir)

İlk buluşmada yapılmaması gerekenler neler?

Yaşamınızda çok fazla olumsuzluk yaşıyor olsanız bile ilk buluşmada, sürekli şikayet etmekten, sorunlarınızı dile getirmekten, kendinizi mutsuzluğa mahkum eden negatif düşünce tarzınızdan ve umutsuz bakış açınızdan söz etmeyin. Benzer sorunların herkes için hayatın her alanında var olduğunu anımsayarak, bu tarz düşüncelerden uzaklaşmaya çalışın. Aileniz ile ilgili detayları, iş yerinizdeki olumsuzlukları ve maddi problemlerinizi anlatmaktan kaçının. Görüşmeye gittiğiniz kişiye maddi durumu ve ailesi ile ilgili sorular sormaktan kaçının. İlk buluşmada doğal olun! doğal olmak, abartıdan uzak durarak kendinizi olduğunuz gibi yansıtmak karşınızdaki kişinin doğru algılanmasını sağlayabilmek için oldukça önemlidir. İlk buluşma öncesinde telefon veya sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiğiniz iletişimin sizde bir duygu oluşturmasına ve oluşan bu duygunun ilk buluşmada sizi beklenti içine sokmasına izin vermeyin. Görüşmeye beklenti içerisinde gitmeyin. Kendinizden bahsedin ancak… Sürekli kendinizden bahsetmek karşınızdaki kişiyi hem sıkacağı hem de ben merkezci görünmenize neden olacağı için kendinizden bahsetme sürenizi kısa tutun. Görüşme sırasında agresif davranışlar sergilemekten, iletişim içinde olduğunuz veya hizmet aldığınız kişileri azarlamaktan, sesinizi yükseltmekten kaçının. Çünkü bu davranış tarzı sizi güçsüz ve özgüvensiz gösterecektir. Gülümseyecek gücünüz yoksa buluşmanızı erteleyin. Gelecekle ilgili iddialı ve lüks isteklerinizle karşınızdaki kişiyi korkutmayın. Eski sevgilinizden bahsetmeyin. Görüşmeye gittiğiniz kişinin eski ilişkilerini irdelemeyin. Telefonunuzun, karşınızdaki kişinin önüne geçmesine izin vermeyin. Ekrana bakma sürenizi kısıtlı tutun. Yargılamaktan kaçının! Anlatılan konularla ilgili, neyi, neden, niçin yaptığını veya yapmadığını yargılamayın. Yalnızca karşınızdaki kişiyi tanımaya, size uygun olup olmadığını anlamaya çalışın Siz ne kadar kinestetik yani dokunsal bir insan olsanız bile yanlış anlaşılmalara sebep vermemek için ilk buluşmada karşınızdaki kişiye dokunmaktan sakının.





İlk buluşma neler hissettirir?

Yeni birini tanımak, onu keşfetmek her zaman heyecan verici ve keyifli bir süreçtir. Kendinizi doğru ifade edebilmeniz ve anlatabilmeniz için de öncelikle kendinizi keşfetmeniz gerekir.

İlk buluşmalarda insanlar ikiye ayrılır

Bunlardan ilki, bir ilişkiye sahip olmak arzusu ile yalnız kalmamak için hayatında birinin olmasını isteyen insanlar. Bu kişilerde, ilk buluşmanın yaratacağı heyecan oldukça yüksektir. Görüşme öncesinde gerçekleşen mesajlaşma ve sözlü iletişim ile bir duygu oluşturarak ilk görüşmeye gittiyseniz muhtemelen kalbiniz yerinden çıkacak ve büyük beklentilere sahip olacaksınız. Bu şekilde hareket etmeniz ve henüz tanımadan duygu oluşturmanız karşınızdaki kişiyi tanımanızın önüne geçecek son derece sağlıksız bir durumdur.

İkinci grup olarak nitelendirdiğim kişiler ise buluşma öncesinde telefon veya sosyal medya üzerinden gerçekleşen iletişim ile duygu oluşturmazlar ve bu sebeple ilk buluşmaya nötr bir şekilde giderler. Farkındalıkları oldukça yüksek olan bu gruptaki insanlar ilk görüşme için herhangi bir beklenti oluşturmazlar. Beklentileri ya da istekleri yoktur. Amaçları kendilerine en uygun kişiyi tanıyarak bulmaktır. Bu sebeple bir ilişki beklentisi ile değil, yeni birini tanımanın ve keşfetmenin mutluluğu ile ilk buluşmaya gelirler. Bir ilişkiye sahip olmak için değil, karşılarındaki kişiyi gerçekten tanımak için o buluşmaya gittiklerini hissettirirler.

İlk buluşma heyecanı nasıl yenilir?

Peki, ilk buluşma heyecanı nasıl yenilir? Ayşen Tek bu soruyu ise şöyle yanıtlıyor:

Buluşmanızı hayatınızın merkezine koymayın. Buluşmanıza odaklanmak, nasıl görüneceğinizi, ne konuşacağınızı zihninizde canlandırmak yerine günlük rutininizi bozmadan işlerinize odaklanmak heyecanınızı yenme konusunda oldukça önemlidir.

Buluşmanıza ve ilişkinin geleceğine dair kurduğunuz hayalleri bir kenara bırakabilmeniz sizde daha az duygu oluşturacağı için heyecanınızı yenmenizi kolaylaştırır. Kurduğunuz hayaller doğrultusunda oluşturacağınız beklentiler ve yüzünüze yerleşecek olan o güzel gülümseme, ilk buluşma için istenilen durum olmadığından kurmak istediğiniz hayalleri en azından kısa bir süreliğine rafa kaldırmalısınız.

İlk buluşmanızın hayatınızın dönüm noktası olabileceğini ve sizi aradığınız aşka götürebileceğini düşünmek yerine, yeni tanıyacağınız sıradan bir insan olarak nitelendirmeniz heyecanınızın azalmasına katkı sağlayacaktır. Bırakın karşınızdaki kişi yaptıklarıyla, size hissettirdikleriyle, verdiği emekle o heyecanı hak etsin.

Belirsizliğin yaratacağı gerginlik hissinden kurtulmak için en sevdiğin şeylere yönelebilir, spor yapabilir veya müzik dinleyerek kendini rahatlatabilirsin.

Buluşma mekanı olarak ikinizin de daha önce gittiği, bildiği ve sevdiği bir yeri belirlemeniz kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlayarak heyecanınızı ve gerginlik hissinizi azaltacaktır.

Unutmayın siz değerlisiniz ve yaşamınızda gerçekleştireceğiniz bu buluşmadan çok daha önemli konular var. Beklentiniz olmadan yalnızca yeni birini tanımak için güzel bir keşfe çıkıyorsunuz. Çıktığınız bu keşifte yalnız kalma korkunuz yok, aşkı bulma kaygılarınız yok. Amacınız sadece bu kişinin size uygun olup olmadığına karar vermek üzere doğru soruları yönelterek tanımaya çalışmak.



İlk buluşma bir ilişkide ne kadar önemli?

İlişkiniz, ilk buluşmada atılan temeller üzerine kurulur. İlk buluşma, birlikteliğinizin süresini, ilişkinizin dinamiklerini, ilişkinizin türünü, size ne kadar değer verileceğini, peşinden gidilmeye değer biri olup olmadığınızı belirleyen bir görüşmedir. Bu sebeple kendinizi doğru ifade etmek, sınırlarınızı çizmek, görüştüğünüz kişiyi gerçek anlamda tanımaya çalışmak oldukça önemlidir.

İlk buluşmada oluşacak ilk izlenimi sonradan değiştirmek oldukça zordur. Karşınızdaki kişiyi abartılı davranışlarınızla korkuttuysanız, kaba davrandıysanız, sınırlarınızı belirtmediyseniz sizi konumladığı yer ve bu ilişki için belirlediği süre zihninde çoktan belirlenmiştir.

Karşınızdaki kişiyi kaybetmek, onun zihninde yanlış konumlanmak ve ilişkinizin başlamadan bitmesini istemiyorsanız ilk buluşmada kendinizi oldukça iyi ifade etmelisiniz.

BU İÇERİKLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR