Sevdiğiniz adamı başka bir kadınla paylaşabilir misiniz?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Nasıl oluyor da bazı kadınlar ‘diğer kadın’ olmayı kabul ediyor?

Yazı: Nilgün Yıldız



Sevdiğiniz adamı, değil başka bir kadınla işiyle bile zor paylaşırken, bazı kadınların nasıl olup da bu duruma kayıtsız kaldığını düşünmemek elde değil. Özellikle son günlerde magazin basınına bomba gibi düşen Acun Ilıcalı-Adriana Lima dedikodusundan sonra kendimizi bu soruyu sorarken bulduk. Bir adam düşünün, hala evli, bir sevgilisi var ve şimdi başka bir kadınla hem de dünyanın en güzel kadınlarından biri ile... Bu haberleri okurken kendime; ‘eşinin yerinde olsam ne yaparım?’, ‘sevgili yerinde olsam ne hissederim?’ ya da ‘yeni sevgili olur muydum?’ gibi soruları sormadan duramadım. Haberler doğru ya da yanlış bilinmez ama bu tür olayların yaşandığı su götürmez bir gerçek. Çok yakınlarınızdan bile böyle hikayeler duymadınız mı? Ya da siz, evet siz, hiç aldatılmadınız mı?



Aldatıldığını öğrenen kadın...

Aldatıldığını öğrenen kadın ilk olarak hangi duyguları yaşıyor? Psikiyatrist ve Evlilik Psikoterapisti Doç. Dr. Armağan Samancı; “Önce bir şok dönemi ve inanmak istememe duygusu oluşuyor. Ancak arkasından yoğun bir acı ve sıkıntı duygusu... Üzerine güvenin yıkılmasına bağlı bir boşluk duygusu ve eşi kaybetme tehdidi ile bağlantılı panik benzeri depresif şikayetler ekleniyor. Ağlama ve fiziksel tepkiler verme ise kadının kişilik özelliklerine bağlı olarak değişiyor. Öfke kontrolü problemi olan kadınlar, eşine karşı ya da eşyaya karşı veya diğer kadına karşı saldırgan ve zarar verici olabiliyor. Yapısal olarak daha içe dönük olanlar ise durumu sessiz ve içinde yaşıyor, ağlayarak tepki veriyorlar.”

Sonra ne oluyor?

Aldatılmayı kimse kabullenemiyor ama alışabiliyor. Alıştıktan sonra da affetme süreci başlıyor. Bu noktada aldatılan kadın eşini affetmek için onun kendini halen sevdiğine ikna olmak istiyor. Bu süreçte aldatan eş, kadının tutacağı bir dal oluşturursa, ilişki çözüme doğru ilerliyor. Eşi çözümü reddediyor ve diğer kadını tercih ediyorsa maalesef kadında kalıcı özgüven kaybı ve erkeğe karşı olumsuz duygular ortaya çıkıyor.



Aldatılan kadın kendine bakıyor

Aldatılan kadın kocasını sorgularken kendini de sorgulamaya başlıyor. Genelde 35 yaş üstü kadınlarda yeniden gençleşme ve çekici hale gelme ilk tepki olarak ortaya çıkıyor. Çünkü bu yaşlar, fiziksel yaşlanma ve çekiciliğini yitirme korkularının olduğu bir dönem. Aldatılan eşin ilk aklına gelen, eşinin daha güzel ve genç birisi ile beraber olduğu düşüncesi oluyor.



Dünyada durum nasıl?

Doç. Dr. Armağan Samancı, “Ülkemizde kadınlar daha sahiplenici; eşini ya da sevdiğini başkasına bırakmak istemiyor. Boşanma noktasına gelen kadın bile, aldatıldığını ve başka kadını fark edince boşanmaktan vazgeçiyor. Yani bir anlamda ‘kadının onuru’ gündeme geliyor. Kaybedilecek savaşta bile kadınlık onurunu koruyacak bir çaba içerisine giriyor” diyor.



