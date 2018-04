Sevgiliden önce sevgiliden sonra

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Hayatta rüzgar tersine döndüğü zaman bazı değişimler geçirebiliyoruz. Mesela sevgiliden önce ve sevgiliden sonra değişen bazı kadınlar gibi… Mutluluk ve aşk hormonu beynini ele geçiren kadınların düşünceleri ve davranışları değişebiliyor.

Yazı: Sinem Gürleyük



Bu bir katliam!

‘Çiçek dalında güzel’, ‘Ne gerek var soluyorlar iki günde, yazık çiçeklere’, ‘Onlar da canlı, bu bir katliam’ gibi çeşitli cümleleri bir kadından ancak sevgilisi yokken duyabilirsiniz. Ofiste yan masaya sevgiliden gelen romantik bir buket ya da arkadaş ortamlarında sevgilisi olan bir kadının ‘bugün sevgilim bana çiçek yolladı’ demesi, yalnız bir kadının bir anda çiçek katliamı ve banallik üzerine 30 tane cümle kurmasına sebep olabilir. Siz onu bir de aşık olduktan sonra görün! Çiçeklerin dünyanın en güzel canlıları olduğundan tutun da hayatta alabileceği en güzel hediye olabileceğine kadar pek çok düşüncesinde değişiklik fark edeceksiniz.



Romantizm mi? O da ne?

‘Kız Kulesi’nde yemek mi?’, ‘Bence mum ışığında yemek yemek gerçekten kıroluk’, ‘Devir değişti tatlım siz hala romantizm peşinde misiniz?’ Yalnızken bir kadının ne kadar romantizm canavarı olabileceğini hiçbirimiz kestiremeyiz. Biz kadınlar bile. Hele de ciddi bir ayrılık acısından sonra, o kadının uzun süre erkeklerle, ilişkilerle ilgili iyi bir şey düşünmesini, size iyi bir tavsiye vermesini beklemeyin. Sevgilinizle yediğiniz romantik yemekleri sakın ola ona anlatmayın. Sevgilinize yapacağınız sürprizler için ondan yardım beklemeyin. Bu tür, sevgilisi yokken ne kadar romantizm düşmanıysa sevgilisi olduktan sonra da bir o kadar romantizm savunucusu olabilir. Evin her tarafına sevgilisi için notlar bırakmaktan tutun da onun için özel defterler hazırlamaya, mumlar üzerine fotoğraf bastırmaktan uçak arkasına pankart asmaya kadar götürebilir bu kadınlar işi. Bizden söylemesi.



Bir elimde ayna var şair beni kıskanır…

‘Hayatta tek başına tatil kadar rahatı yok!’, ‘Yaptığım en eğlenceli tatiller hep kız arkadaşlarımla olanlar’, ‘Tatilde tanışabileceğim o kadar yakışıklı varken ne yapayım sevgiliyi?’ Tabii tabii kesin öyledir! Plajda denizden çıktıktan sonra önce sevgilisine havluyu saran romantik yakışıklıyı gördüğünüz anda ağlamak istediğinizi en iyi biz biliyoruz! Biliyoruz da yüzünüze vurmuyoruz. Sizi ancak ‘Tabii canım sen zaten yalnız olmaktan hep mutlusun’ diye teselli edebiliyoruz. Sevgilisi olduğu anda çift arkadaşlarıyla bile tatile gitmek istemeyen kadın türü işte hep bu gruptan çıkar. Döndüğünde size en az üç gün boyunca tatilin her anını, her saniyesini ballandıra ballandıra anlatarak, hayat bezdirecek kadar sevgiliyle tatile düşkündür aslında arkadaş. Instagram’ını kontrol ettiğinizde de kumlara kalp çizip, oklarla sevgilisinin ve kendisinin baş harflerini sahile kazıyanın da ta kendisi olduğunu görürsünüz.