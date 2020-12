Yatak odamızın sessiz, sadık ve yetenekli üyeleriyle tanışın… Seks oyuncuları kapalı kapıların ve komidin çekmecelerinin içinde görev ablarını beklerken, yaşattıklarıyla unutulmazlar arasına isimlerini yazdırıyor. Yatak odamızın ‘En İyi Yardımcı Oyuncu’ ödülleri kimlere gidiyor?

Yatak odasında mutluluğa giden yol için karşınıza birçok farklı güzergah ve alternatif çıkabilir. Fakat hem tek başına hem de partnerinizle sahip olduğumuz cinsel yaşantımızı renklendiren ve başrollerinde bizim olduğumuz bu hayli ateşli filmin ‘yardımcı oyuncusu’ kapalı kapılar ve kilitli komidinler ardında hakkının verilmesini bekliyor.



Bu ay, her derde deva ve her zevke uygun seks oyuncaklarına hak ettikleri ‘En İyi Yardımcı Oyuncu’ ödülünü vermekten gurur duyuyoruz. Hem de hepsine birden…



İki kişinin bir araya geldiği ve yorganın altında birtakım hareketler ve gülüşmelere konu olan ‘cinsellik’, yerini çok uzun zamandır gerçekliğe teslim etti. Seksin ve zevkin gizli saklı konuşulmadığı, cinselliğin bir tabu olarak görülmediği ve orgazmın efsanelere konu olan mistik bir öykü olmadığı bir dönemde yaşıyoruz.



Kurgusal bir karakter olan Christian Grey ve bitmek tükenmek bilmeyen fantezilerini okudukça/izledikçe “Meğer ne soluk hayatlarımız varmış…” dercesine kendimizi yeniliklerin kucağına atmıştık.



Yatak odasında keyifli anlar geçirmek adına mutlak çeşitli yöntemler deniyor ve başarıya ulaşıyoruz. Fakat, ‘Yetenekli Bay Partner’imizin yanı sıra eğlenceyi bir üst seviyeye çıkaracak yardımcı oyuncuları da görmezden gelemiyoruz. Onlara bir şans verin, pişman olmayacaksınız!



TOPUNUZ GELİN!



Vajina topları, vajinal kasları güçlendirmek amacıyla kullanılan oyuncaklardır. Bu toplar ve egzersizler sayesinde güçlenen kaslarla birlikte, daha iyi bir orgazmın da kapılarını aralamak mümkün. Farklı titreşim modları ve uzaktan kumandalı seçenekleriyle yeniliklere açık olmaya davet ediyor. Hem seks hem de sağlık anlamında fayda sağlayan toplar, gün içinde farklı zaman dilimlerinde de kullanılabilir. ‘Olur mu öyle şey?’ demeyin… Kim, nereden bilecek? Kegel egzersizleri ve rahim kaslarını güçlendirmeyi de görev edinen topları favorilerimize vakit kaybetmeden ekliyoruz…



HEPSİNE HÜKMEDECEK TEK BİR YÜZÜK…



Frodo ve arkadaşlarının uğruna bir ömür harcadığı meşhur yüzük kadar olmasa da bu yüzük de neredeyse hepsine hükmedecek. Özellikleri arasında bulunan yoğun titreşim modları ve uzaktan kontrol edilebilme özelliğiyle penis halkaları yüksek kalitede bir orgazma açılan kapının anahtarı görevini üstleniyor. Romantik bir akşam yemeğinde ortaya çıkan yüzüğün tam yanı başında yatay düzlemde kullanacağınız bir yüzükle ortamı biraz daha ısıtıyoruz.



POZİSYON KILAVUZU



Klişelerden sıkılanlar ve alışkanlıklardan kurtulmak isteyenler için tarihten ilham alıyoruz. Hint sevişme sanatı olan Kama Sutra ile çok uzun yıllardır çiftler arasında zaten çok popüler olan birbirinden farklı pozisyonu keşfediyoruz. Fakat küçük internet aramaları yerine esaslı bir kaynakla ilişkinize verdiğiniz değeri kanıtlamayı öneriyoruz. Ayrıca edinilebilecek kart oyunu sayesinde de hem rekabet hem kazanmak veya kaybetmek daha zevkli hale gelecektir. Eli iyi olan kazansın!



“ÖYLE UZAKTAN UZAKTAN, HİÇ KONUŞMADAN…”



“… Nasıl da bağladın beni?” Bir şarkının sözleri ancak bu kadar uzaktan kontrol edilebilir vibratörlere olan hislerimizi anlatabilirdi. Yeni nesil vibratörler Wi-Fi ve Bluetooth erişimi sayesinde sessiz ve güçlü çalışma prensibini akıllı telefonun kontrolüne bırakıyor. İster kendi başınıza ister partnerinizin kontrolüne bırakarak zevkin mükemmel zirvelerinde dolaşmanız için tasarlanmış. Caddede, restoranda, iş yerinde ve aklınıza gelebilecek her yerde yeni nesil vibratörlerle küçük kaçamaklar yapabilirsiniz. En azından bir kez düşünün... Neden olmasın?



MODERN KLASİKLER



Bildiğiniz anlamda klasikler, çığır açan bir değişikliğe uğramasa da kendi içinde mükemmeli yakalaması için güncellenen ürünleri temsil ediyor. Sabit hız ve mükemmel tutarlı yapısıyla klitoral orgazmı sağlayan masaj aletleri, aynı anda farklı noktalara kusursuz dokunuşlarda bulunan titreşimli anal tıkaçlar ve klasikten şaşmayan zarif tasarımlı modern vibratörler… Bir oyuncak odasına gerek olmadan da muhafaza edebileceğiniz oyuncaklarınız, alışılmışın dışında bir deneyimi yaşatmak ve yeni oyun alanlarında yüksek performansı yakalamanızı istiyor ve keşfedilmeyi bekliyor. O anlarda eğlenceniz ve oyuncağınız bol olsun!



Yazı: Barış Alışkan