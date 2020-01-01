Son dönemde daha çok gündeme gelen ve merak edilen bir soru, oral seks nedir? Oral seks erkek veya kadın partnerin cinsel organlarının ağız, dudak ve dil kullanılarak uyarılması anlamına geliyor. Sağlıklı bir cinsel yaşam için gereken tedbirlere dikkat ederek yapılan oral seks yatak odanızı canlandırabilir.

Uzun seneler boyunca bir tabu olan oral seks, son dönemlerde cinsel özgürleşme dalgalarıyla ve internetin geleneksel sansür zincirlerini parçalamasıyla cinsel hayatını renklendirme arayışındaki çiftlerin ilgisini çekmeye başladı. İnanç ve diğer sebeplerle oral seksten uzak durmak isteyen okurlarımıza tüm saygımızı saklı tutarak oral seks hakkında merak edilenleri yanıtlamaya çalışalım. Unutmayalım, bilgiden zarar gelmez.



Oral Seks Nedir?

Ağız, dudaklar ve dil kullanılarak erkek veya kadın partnerin cinsel bölgelerinin uyarılmasına oral seks deniyor. Bu ilişki sinir ucu anlamında zengin olan iki bölgeyi buluşturduğu için her iki partner için de cinsel açıdan yoğun bir uyarılma ve harekete geçirme etkisi yapıyor. Oral seks özellikle kadınların orgazmını hızlandırıyor. Oral seks esnasında özellikle klitorisin uyarılması penetrasyon öncesinde kadınları orgazma hazırlıyor. Bu yüzden cinsel yaşamda oral seks sıkça başvurulan bir ön sevişme yöntemi.

Oral Sekste Karşılıklı Rızanın Önemi

Partnerlerin her ikisinin de cinsel ilişkiye rıza gösterdiğinden emin olmak altın kural. Hal-i hazırda cinsel bir beraberlik içerisinde olan çiftlerin de yeni deneyimlere tam bir uzlaşma sağladıktan sonra adım atması gerekiyor. Partnerinizle oral seks yapmak istiyorsanız bunu açıkça ifade etmeniz ve kafasındaki şüpheleri aştığından emin olmanız gerekiyor. Aceleci davranıp oldu bitti yaparsanız hem ilişkinize zarar verme hem de bir cinsel travma yaşama veya yaşatma riskiniz var.

Oral Sekste Şefkat Önemli

Yatak odasında neler yaşadığınız elbette sizin ve partnerinizin özeli. Bununla beraber oral seks sırasında partnerlerin birbirine dikkatle yaklaşması ve birbirinin sağlığını gözetmesi kritik. Dişlerin cinsel organlara zarar vermesi son derece olası. Bu yüzden ani hareketlerden ve sert manevralardan kaçınmakta yarar var. Penisin ağız içi dokusuna zarar vermemesi ve solunumu engellememesi için de dikkatli olmak gerekiyor. Bu tip risklerden kaçınmak için ilişki boyunca iletişim halinde olmak ve taraflardan biri acı çekmeye başlarsa ilişkiyi sonlandırmak gerekiyor. Unutmayalım ki cinselliğin amacı haz almak ve mutlu olmak. Partnerini memnun etmek için zarar gördüğünüz ve acı çektiğiniz bir ilişkiyi sürdürmek zorunda değilsiniz. İnternette karşılaşacağınız bazı oral seks konulu görsel içeriklerin abartılı ve efektlendirilmiş temsiller olduğunu ve gerçek insan ilişkileriyle kıyaslanmaması gerektiğini unutmayın. Partnerinizle yakalayacağınız uyum ve özgün birliktelik kendinize özgü mutluluğunuzu tüm dayatmaların ötesinde yaşamanızın tek yolu.

Oral Sekste Koruma ve Güvenlik Önemli

Tüm cinsel ilişkilerde olduğu gibi oral seks sırasında da korunmak önemli. Birçok cinsel yolla bulaşan hastalık oral seks yoluyla da bulaşabiliyor. Bu yüzden oral seks sırasında prezervatif kullanmak gerekiyor. Prezervatif erkek partner tarafından kullanılabileceği gibi kesilip açılarak vajina veya anüs bölgesine uygulanarak kadın partner tarafından da kullanılabilir. Dam (baraj) adı verilen ince lateksten imal edilen cinsel sağlık ürünleri de aynı işlevi görür. Böylece hem ağız bölgesi hem de cinsel organlar enfeksiyon riskinden korunmuş olur. Ağız bölgesinin ve cinsel organların temizlik ve bakımına özen gösterilmesi oral seks sırasında ortaya çıkabilecek sağlık risklerini azaltacak bir diğer tedbir.

Son olarak oral seks deneyimi sırasında sağlık riski oluştuğundan şüphelenirseniz vakit geçirmeden bir uzman hekime danışmanızda yarar var. Cinsel sağlık konularında doktora başvurmaktan ve şikayetinizi açıkça ifade etmekten çekinmemeniz olası sağlık sorunlarının hızlıca teşhis ve tedavi edilmesi açısından büyük önem taşıyor.