Hamilelikte ilişkiye girmek tehlikeli mi? Hamilelik dönemi için uygun seks pozisyonları hangileri?

Hamilelikte cinsel ilişki anlamında belirleyici olan; gebeliğin sağlıklı ilerleyip ilerlemediği. Yani gebelik riskli değil ise, erken doğum riski, kanama ve enfeksiyon gibi sorunlar yoksa hamilelikte anne adayının rahat hissettiği haftalara kadar cinsel ilişki serbest.



Cinsel ilişkinin yasak olduğu durumlar şu şekilde sıralanabilir:

- Erken doğum riski olması,

- Nedeni belirlenemeyen vajinal kanama,

- Gebelik kesesinin erken açılması ve suyun gelme riski,

- Baba adayının cinsel yolla bulaşan hastalığa sahip olması,

- Plasentanın rahim ağzına yerleşmesi,

- Anne adayının HPV virüsünü taşıyıcı olması.

HAMİLELİK DÖNEMİ İÇİN UYGUN SEKS POZİSYONLARI

Kadının fazla efor sarf ettiği, karna baskı yapılan pozisyonlardan uzak durmak ve güvenli pozisyonları tercih etmek gerekir. Karın büyüklüğünün arttığı dönemde erkeğin aktif olduğu pozisyonlar özellikle tercih edilmeli ve memeler uyarılmamalıdır.

Gebelikte en sık tercih edilen pozisyonların başında Kamasutra'da köpek adı verilen pozisyon gelir.











