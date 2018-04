Kadın ve erkek bir araya gelir ve sonsuza dek mutlu yaşarlar. Ya size bunun asıl mutlu son olmadığını söylersek? Gerçek mutluluğun yolu orgazmdan geçiyor. İşte tarifini veriyoruz: Orgazm pozisyonları nelerdir?

Orgazm cinsel ilişkinin doruk noktası olarak da tanımlanabilir aslında. Orgazma dair devam ettirilen en büyük yanlışlardan biri erkekler için zorunluluk olduğu ve fakat kadınlar için pek mümkün olmadığı. Yanılıyorsunuz bayım! Doğru yol izlendiğinde kadınların da erkeklerin de orgazm olması mümkün. Siz yeter ki partneriniz için o özel eşsiz ortamı oluşturun. Neler mi gerekiyor, gelin tarifi birlikte inceleyelim; orgazm pozisyonları hakkında fikir edinelim.



Orgazm nedir?

Bilimsel açıdan bakıldığında orgazm olmak, vücudun geçirdiği dört aşamadan oluşuyor: Uyarılma, plato, orgazm ve çözülme. Orgazmı yaşamış kadın ve erkeklere soracak olursak onlar neredeyse kendinden geçtikleri, vücutlarının baştan aşağı kontrolsüzce titrediği, volkanik bir patlamaya benzer yoğun bir zevk halinden bahsediyorlar ve bilirsiniz duygular anlatılmaya başlandığında eksilirler. Kadınlar için harika bir haber verelim: Orgazm pozisyonları regl sancısına iyi geliyor! O zaman gelin, bu mutlu sonun baş rolünde sizin ve partnerinizin olması için işe abc’den başlayalım.



Orgazm pozisyonları ve orgazm hakkında merak edilenler

Her kadın ve her erkek için mutlu sona giden yol farklı patikalardan geçer. Erkekler ile kadınlar arasındaki fark şudur ki erkekler kendi cinsel ilgilerini ve orgazm olmaları için hangi yollardan geçmeleri gerektiğini keşfetmeye daha erken başladıkları için vücutlarını daha iyi tanırlar ve cinsel ilişkinin orgazmla bitmesi onlar için daha olası hale gelir.



Orgazm nasıl olunur?

Seks sırasında partnerinize odaklanmak ve onu fantezilerinizle yaşamak orgazm olma yolunda kullanabilir en etkili silahlardan biri. Aslına bakarsanız, yalnızca fantezi kurarak orgazma ulaşan kadınlar bile var, yani gücüne hafife almayın derim ben. Freud’un da söylediği gibi aslında cinsel ilişki yaşadığımız gerçek partnerimiz değil fantezilerimizde hayat bulan partnerimizdir. Daha somut bir şeyler mi denemek istersiniz. İşte sizi ve partnerinizi Alice harikalar diyarının kapısından geçirecek bazı orgazm arttırıcı pozisyonlar.



Orgazm neden olunmaz?

Orgazm olmamak cinsel ilişkiden zevk alamayacağınız anlamına gelmez ama pastanın dolgulu harika kremasını yiyememiş olduğunuzu söylemem gerekiyor. Orgazma ulaşamamanın yanlış uyarılma, vücudunu tanıyamama, partnerinizle rahat olmama, doğru pozisyonu yakalayamama veya kendinize yeterince zaman vermeme gibi bir milyon farklı nedeni sıralanabilir ama sanırım bunlardan en önemlisi zihinsel olarak hazır olmamak.

Orgazm olmak fiziksel olduğu kadar belki daha fazla zihinsel bir deneyim. Bazen yaşadığımız an ile ilgili düşünürken o anı kaçırıyoruz. Bu sefer olacak mı? Acaba benden sıkıldı mı? Ben de seni seviyorum demek yerine sadece ben de dedi, bu ne demek ki şimdi? Zihnimiz bunlarla meşgulken partnerimizi ve kendimizi fantezilerimizde yaşamak pek mümkün olmuyor tabii.



Kadınlar için orgazm pozisyonları nelerdir?

Dünyanın tepesi: İşte size küçük bir sır. Orgazm pozisyonları arasında bu bir numara! Çünkü kadınlar üstte olduğu pozisyonlarda orgazm olmaya daha meyilli oluyorlarmış. Elbette bunun bir nedeni var. Kadınlar üstte olduklarında sürtünmenin hızını ve derinliğini ama en önemlisi de klitorisleri üstündeki baskıyı kontrol edebildikleri için kendi orgazmlarını yönetmeleri çok daha kolay oluyormuş. Partnerinizin üstünde 180 derece açıyla oturduktan sonra bacaklarınızı dizlerinizden kırıp uzatın ve partnerinizin bacaklarının iki yanına açın. Bu pozisyon hem partnerinizin uyarılmasını hem de sizin klitoral uyarılmanızı artırıp hareketi devam ettirdiğinizde her ikiniz için de bir vajinal orgazm patlaması yaratacak.

Yastığı ısırma zamanı: Orgazm pozisyonları arasında Doggy pozisyonuna çoğumuz aşinayızdır, ellerin ve ayakların yerde olduğu, pilates derslerinde masa pozisyonu diye de geçen pozisyondan bahsediyoruz elbette. Doggy pozisyonu birçok çift için vazgeçilmezdir ama biraz değişiklikle sonunda o baştan aşağı titremeyi yaşamayı kim istemez? Karnınız üstünde uzanırken kalçanızı biraz-çok değil- kaldırın ve partnerinizin penisinin vajinanızda ilerleyebildiğinden emin olun. Partneriniz eliyle yan tarafınıza yaslanabilir veya üzerinize uzanabilir. Bu pozisyon hem partnerinizin girip çıktıkça daha yoğun bir sürtünmeye ulaşmasını sağlayacak hem de sizi yatağa doğru bastırdıkça klitorisinizdeki uyarılma artacak. Bir sonraki yakınlaşmanızda partnerinize sunmak için harika bir sürpriz...



Erkekler için orgazm pozisyonları nelerdir?

Misyonerden güzeli: Misyoner pozisyonu hiç bu kadar güzel olmamıştı! Orgazm pozisyonları arasında bu pozisyon hem kadınlar hem de erkekler için daha yoğun bir orgazm öncesinde ısınmanın harika bir yolu. Sırt üstü uzanır durumdayken kalçanızın altına bir yastık koyarak yükselin, bacaklarınızı yukarı kaldırıp partnerinizin omuzlarına ikiye katlanmışsınız gibi yaslayın. Bu bildiğimiz misyoner pozisyonu partnerinizin içinize yerleşmesini kolaylaştıracak ama elbette bitmedi, bu sadece yoğun bir orgazm için ısınmaydı! Isınma hareketinizi bir süre devam ettirdikten sonra bacaklarınızı indirin ve partnerinizin Coital uyum tekniği pozisyonuna gelmesini sağlayın. Bu teknik partneriniz üstteyken penisinin tabanını klitorisinize dayayıp klitoral bölgeyi sallanan bir hareketle sürekli olarak uyarmasıyla oluşur ve her iki tarafa da unutulmaz bir orgazm deneyimi yaşatır.

Bacakların arzulu buluşması: Seks bazen bir sürü uzanma gerilme hareketi ile spor salonunda kardiyo yapma hissi verebiliyor. Biraz daha rahat hareketlerle orgazm olmamız mümkün olsa ne iyi olurdu değil mi? Bu pozisyon tam da ihtiyacımız olanı bize veriyor. Siz sırt üstü uzanırken partneriniz yan tarafınıza uzansın, bacaklarınızı kalçasının yan taraflarına alsın ve bir köprü oluştursun. Rahatlayıp doruğa ulaşmanız uzun sürüyorsa bu pozisyon tam sizin için, keyfiniz yorulmadan uzun süre devam edebilir. Doruğa ulaşmak istediğiniz an kendinize dokunmanız veya partnerinizi elinizle uyarmanız yeterli.



Orgazm adet ağrısını geçirir mi?

Evet! Orgazm çok sayıda kasınızın kasılıp sonra bir anda gevşemesi halidir bir yönden, ve bu gevşeme hali fiziksel rahatlamanın yanında salgılanan endorfin hormonu ile desteklenir. Endorfin ağrılarımızı azaltmak istediğimizde aldığımız çok sayıda ağrı kesici ve kas gevşeticinin temel maddesidir. Yani vücudumuzdaki doğal ağrı kesici mekanizmasını harekete geçirmek elbette ki adet sancılarına iyi gelecektir. Sıcak su torbasından daha güzel bir çözüm bulduk galiba, ne dersiniz?



Orgazm doğumu tetikler mi veya hamilelik sürecinde bebeğe zarar verir mi?

Doktorlar orgazmın doğumu ancak erken doğum riski varsa tetikleyebileceğini söylüyorlar. Zaten öyle olduğu durumda bile orgazm sonrası salgılanan endorfin hormonu bebeğe zarar vermek bir yana yarar getiriyormuş. Yani korkacak hiçbir şey yokmuş.