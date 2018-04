Seks sorunları

Seks hayatınız nasıl gidiyor? Sizden gelen sorular...

S: ERKEK ARKADAŞIMLA YAKLAŞIK İKİ YILDIR BİRLİKTEYİZ. SEKS HAYATIMIZ DA YOLUNDA GİDİYOR. AMA YATAK DIŞINDAKİ HAYATIMIZ İNANILMAZ SIKICI. GEZMİYOR, BİR ŞEY PAYLAŞMIYOR VE UZUN SOHBETLER ETMİYORUZ. SİZCE TEN UYUMU, İLİŞKİYİ SÜRDÜRMEK İÇİN YETERLİ Mİ?

C: Bu ilişkiden beklentiniz ne? Sadece cinsellik yaşamak mı, duygusal şeyler paylaşmak mı, karşılıklı felsefi konulara dalmak mı? Eğer sorguladığınız şey, sevgilinizle bir şeyler paylaşamamaksa, bir süre sonra mutsuz olacağınız kesin. Özellikle yaş ilerlediğinde, sadece seks yapan, bunun dışında kalan zamanlarda birbirleriyle iletişim kurmayan çiftlerin, birbirlerine olan arzuları da bir süre sonra tükeniyor. Bizden söylemesi!



S: SEVGİLİM SEVİŞMELERİMİZİ VİDEOYA KAYDETMEK İSTİYOR. HATTA BUNU YAPARKEN ÇOK EĞLENİYOR. İTİRAF ETMEM GEREKİRSE BENİM İÇİN DE FARKLI BİR DENEYİM. FAKAT GÖRÜNTÜLERİMİN PORNO SİTELERDE ÇIKMA İHTİMALİNİ ZİHNİMDEN ATAMIYORUM!

C: Eğer aklınızdan bu ihtimali çıkaramıyorsanız, birlikte olduğunuz kişiye de güvenmiyorsunuz demektir! O halde video kaydetmeniz çok da doğru olmayabilir. Ama sevgiliniz size bu konuda güven veriyorsa cevabınız ‘evet’ olabilir. Çoğu çift, bu tür kayıtları ayrı oldukları zamanlarda izleyebilmek için de kullanıyor. Sevgiliniz porno izlemek yerine, sizin görüntülerinizi izleyebilir. Ki bu da sizin açınızdan güzel bir şey!



S: ERKEK ARKADAŞIMIN BİSEKSÜEL OLABİLECEĞİNE DAİR DAVRANIŞLAR SEZİYORUM. İLİŞKİ SIRASINDAKİ DAVRANIŞLARI BAZEN ÇOK GARİP HALLER ALIYOR. ÖRNEĞİN CİLT BAKIM KREMLERİNE İLGİSİ BİLE BİR BAŞKA. GERÇEĞİ NASIL ANLAYABİLİRİM?

C: Bunu anlamanız yıllar alabilir! Çünkü bakım kremi kullanması ya da sizinle alışverişe çıkması, normal ama diğer erkeklerden farklı biri olduğunu da işaret ediyor. Çoğu erkek, bu durumları, toplum baskısı ve dışlanma korkusundan gizlemeyi iyi başarıyor. Yıllar sonra onu tanıyamadığınızı anlayabilirsiniz bile! Bu durumda yapacağınız en doğru hamle sorularınızı kendisine sormak olacak. Ama her türlü cevaba kendinizi hazırlamayı ihmal etmeyin.



Aşk şart mı?

DTK International’ın Türkiye genelinde gerçekleştirdiği ‘Güvenli Seks Araştırması’nda ‘Biriyle cinsellik yaşamak için ona aşık olmak gerekir mi?’ sorusuna, kadınların yüzde 62’si evet derken, erkeklerin sadece yüzde 18’i evet cevabını vermiş!



Bu ay!

Sevgiliniz araba kullanırken onu bir anda durdurun ve arabayı sakin bir yere çekmesini söyleyin. Bakalım sevgilinizin içinden ne tür fanteziler çıkacak?



Ellerine bakın!

Oxford Üniversitesi Deneysel Psikoloji Bölümü ile Northumbria Üniversitesi’nin birlikte gerçekleştirdiği araştırmaya göre işaret parmağı, yüzük parmağından ne kadar kısaysa, çok eşliliğe yatkınlık o kadar artıyor. İşaret parmağının yüzük parmağına oranı, o kişinin ana rahminde maruz kaldığı testosteron hormonunun seviyesini gösteriyor. İşaret parmağı ne kadar kısaysa, kişi o kadar çok testosterona maruz kalmış oluyor ve çok eşlilik eğilimini artırıyor.