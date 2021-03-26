Vajinada kaşıntı neden olur? İşte olası 11 sebep

Vajina kaşıntısına sebep olan durumları anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meral Sönmezer, vajina kaşıntısının geçmesi için neler yapılabileceği konusunda da öneriler verdi. Sönmezer'in 'Vajinada kaşıntı neden olur? Nasıl geçer' sorusuna verdiği yanıtlar şöyle:

SIKLIKLA GÖRÜLEN, RAHATSIZ EDİCİ BİR PROBLEM

Nemli bir ortama sahip olan vajinada dermatolojik sorunlarla sık sık karşılaşılır. Vulva hastalıklarının pek çoğunda ortak bir semptom olarak görülen vajina kaşıntısı, kadınlarda sıklıkla görülen, rahatsız edici bir problemdir. Normal vajina florasının bozulması durumunda, vajinal enfeksiyonlara yatkınlık artar. Öte yandan kadının vajina florası normal olsa bile cinsel ilişki yoluyla bulaşan enfeksiyonları partnerinden alma riski vardır. Cinsel ilişki dışında ortak kullanılan tuvaletlerden ve kişisel eşyalardan da enfeksiyon bulaşabilir.

VAJİNADA KAŞINTI NEDENLERİ

Sönmezer vajinada kaşıntı yapan bazı sebepleri şöyle sıralıyor:

Vajinal mantar enfeksiyonu,

HPV enfeksiyonu,

Herpes simpleks (uçuk) virüsü gibi enfeksiyonel hastalıklar,

Alerji ve irritasyona neden olabilen durumlar,

Kıl kurdu, uyuz, bit gibi parazit enfeksiyonları,

Atopik dermatit (egzama),

Seboreik dermatit, kontakt dermatit gibi cilt hastalıkları,

Şeker hastalığı (Diabetes Mellitus),

Vulvar intraepitelyal neoplazi,

Paget hastalığı,

Vulva kanseri gibi rahatsızlıklar, vajinada kaşıntıya neden olan durumlardır.



VAJİNADA KAŞINTIYA YOL AÇAN FAKTÖRLER

Antibiyotik kullanımı, doğum kontrol hapları, stres, sağlıksız beslenme, dar kıyafetler, menopoz, cinsel ilişki, zayıflayan bağışıklık sistemi, aylık menstruasyon döngüsü ve kişisel bakım ürünleri de vajinada kaşıntı yaratacak mantar oluşumuna neden olmaktadır. Bununla birlikte, bakteri enfeksiyonları da vajinal kaşıntıya sebebiyet verebilmektedir. Vajianın sabunlarla ve duş jelleriyle yıkanması, tüylerin alınması, epilasyon, parfümlü tuvalet kağıtları ve pedler, irritasyona neden olan kimyasal ürünler kullanmak da reaksiyona yol açarak kaşıntılara neden olabilmektedir. Vajinal kaşıntı ile beraber genital bölgede yanma ve ağrı, ciltte renk değişimi, kabuklanma ve kuruluk, vajinal anormal akıntı görülebilmektedir.

VAJİNADA KAŞINTI NASIL GEÇER?

Peki, vajinada kaşıntı nasıl geçer? Nasıl tedavi edilir? Sönmezer'in yorumları şöyle: Vajina kaşıntısının tedavisi, kaşıntının altında yatan sebebe göre oluşturulur. Fakat öncelikle kaşıntı yaratacak problemlerden korunmak için bazı önemler alınmalıdır:

Temizlik ve hijyene özen gösterilmeli,

İç çamaşırı ve pedler kısa sürede değiştirilmeli,

Genital bölge temizliğinde kimyasal ürünlerden uzak durulmalı,

Vajinal duştan kaçınılmalı,

Naylon ve sentetik kumaşlar yerine pamuklu iç çamaşırları tercih edilmeli,

Dar pantolon, tayt vb. dar kıyafetler giyilmemelidir.



CİDDİYE ALINMALI: JİNEKOLOG MUAYENESİ GEREKİR

Kadınların sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyen ve yaşam kalitesini düşüren vajinal kaşıntı, ciddiye alınması gereken bir semptomdur. Vulva kanseri gibi ciddi bir hastalığın belirtisi olabileceğinden önemli ve üzerinde durulması gereken bir durumdur. Vajinal enfeksiyonlar, ciddi kalıcı hasarlara yol açabileceğinden ve önemli hastalıkların belirtisi olabileceğinden, vajinal akıntı, yanma veya kaşıntı gibi şikayetleri olan kadınlar, kulaktan dolma bilgilerle kendi kendilerini tedavi etmeye çalışmamalıdır. Kaşıntının nedeninin tespit edilmesi ve gereken tedavinin uygulanabilmesi için jinekolog muayenesi gerekir.

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