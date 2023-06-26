Partnerinizle evliliğe hazır olduğunuza dair 7 işaret
Partnerinizle çıkmaya başlayalı yıllar olduysa, ilişkinizi bir sonraki seviyeye taşımanın zamanı geldiğini düşünüyor musunuz? Büyük ihtimal buna hazır olup olmadığınızı sorguluyorsunuz. İşte size yardımcı olacak 7 işaret...
Evliliğe giren yol ömür boyu süren bir taahhüt gibidir. Bu nedenle, siz ve eşiniz birbirinizi sonsuza kadar birlikte görüp görmeyeceğinize karar vermelisiniz.
Evlilik teklifinizi planlamadan ve o meşhur soruyu sormadan önce, aşağıdaki işaretleri kontrol edin.
EVLİLİĞE HAZIR OLDUĞUNUZUN 7 İŞARETİ
1. Bağlanmaya hazır olmak ve birbirinize karşı rahat olmak
Bahsedildiği gibi, evlilik ömür boyu sürecek bir bağlılıktır. İkiniz de kendinizi bağlanmaya hazır ve birbirinize karşı rahat hissediyorsanız, bu, sonunda ilişkinizin bir sonraki bölümüne girebileceğinizin iyi bir işaretidir.
Evli çiftlerin yüzde 75'inin bağlılık eksikliği nedeniyle boşandığını biliyor muydunuz? Bu nedenle, evliliğe atlamadan önce hem siz hem de eşiniz aynı yerde olmalı ve birçok konuda hemfikir olmalısınız.
Sözünüzü yerine getirirken, birbirinizle nasıl rahatlık bulduğunuzu da düşünebilirsiniz. Birbirinizle ne kadar rahat olduğunuzu bilmek için şu soruları yanıtlamayı deneyebilirsiniz:
İkiniz de birbirinize ciddi ve aptalca davranıyor musunuz?
Rahat mısınız ve eşinizle birlikteyken kendiniz çalışabilir misiniz?
İkinizde ilişkinizin en zorlu veya garip konuşmalarını tartışabilir misiniz?
Tüm bu sorulara “evet” yanıtı vermek, birbirinizin varlığından memnun olduğunuzu ve ayrıca hayatınızın geri kalanında bağlı kalmak istediğiniz kişinin mevcut partneriniz olduğuna kendinizi ikna ettiğiniz anlamına gelir.
2. Finansal şeffaflık ve istikrar
Para anlaşmazlıkları, çiftlerin kavga etmesinin en yaygın nedenlerinden biridir. Ancak, siz ve eşiniz finansal durumunuzu ve yeteneklerinizi açıkça tartışabiliyorsanız, bu olgun bir ilişkinin iyi işaretidir.
Bir çift olarak siz ve eşiniz, özellikle evlilik planları, gelecekteki evler, yatırımlar, çocuk yetiştirme vb. konuları tartışırken mali durumunuzu yönetirken daha iyi bir ekip çalışmasına sahip olmalısınız.
Ayrıca, ilişkinizi bir sonraki seviyeye taşımadan önce siz ve eşiniz mali açıdan istikrarlı olmalısınız. Düzenli bir geliriniz varsa, planlarınız için birlikte birikim yapmaya başlayın. Ya da karşınızdaki kişi iki yakayı bir araya getirmekte zorlanıyorsa, bu fırsatı önce eşinizin istikrarlı bir kariyer bulmasına veya hedeflerini gerçekleştirmesine destek olmak ve ona yardımcı olmak için kullanabilirsiniz.
3. Her iki tarafın da aile ve arkadaşlarını kabul etmesi
Çevrenizdeki insanlar, eşinizde göremediğiniz şeyleri, özellikle de olumsuz şeyleri görebilir. Bu nedenle, aileniz ve en yakın arkadaşlarınız ilişkinizi onaylıyorsa, iyi geçiniyorsa ve söyleyecek yanlış bir şeyiniz yoksa, bunu olumlu bir işaret olarak kabul edin.
Eşinizle evlenmenin, onların sevdiklerine de bağlı kalmanız gerektiği anlamına geldiğini unutmayın. Her aile üyesini veya arkadaşını her zaman memnun etmenize gerek yok ama her zaman saygı gösterin. Çünkü bu insanlar da partnerinizin hayatının bir parçası.