Partnerinizle evliliğe hazır olduğunuza dair 7 işaret

3. Her iki tarafın da aile ve arkadaşlarını kabul etmesi

Çevrenizdeki insanlar, eşinizde göremediğiniz şeyleri, özellikle de olumsuz şeyleri görebilir. Bu nedenle, aileniz ve en yakın arkadaşlarınız ilişkinizi onaylıyorsa, iyi geçiniyorsa ve söyleyecek yanlış bir şeyiniz yoksa, bunu olumlu bir işaret olarak kabul edin.

Eşinizle evlenmenin, onların sevdiklerine de bağlı kalmanız gerektiği anlamına geldiğini unutmayın. Her aile üyesini veya arkadaşını her zaman memnun etmenize gerek yok ama her zaman saygı gösterin. Çünkü bu insanlar da partnerinizin hayatının bir parçası.