Partnerinizle evliliğe hazır olduğunuza dair 7 işaret

EVLİLİĞE HAZIR OLDUĞUNUZUN 7 İŞARETİ

1. Bağlanmaya hazır olmak ve birbirinize karşı rahat olmak

Bahsedildiği gibi, evlilik ömür boyu sürecek bir bağlılıktır. İkiniz de kendinizi bağlanmaya hazır ve birbirinize karşı rahat hissediyorsanız, bu, sonunda ilişkinizin bir sonraki bölümüne girebileceğinizin iyi bir işaretidir.

Evli çiftlerin yüzde 75'inin bağlılık eksikliği nedeniyle boşandığını biliyor muydunuz? Bu nedenle, evliliğe atlamadan önce hem siz hem de eşiniz aynı yerde olmalı ve birçok konuda hemfikir olmalısınız.

Sözünüzü yerine getirirken, birbirinizle nasıl rahatlık bulduğunuzu da düşünebilirsiniz. Birbirinizle ne kadar rahat olduğunuzu bilmek için şu soruları yanıtlamayı deneyebilirsiniz:

İkiniz de birbirinize ciddi ve aptalca davranıyor musunuz?

Rahat mısınız ve eşinizle birlikteyken kendiniz çalışabilir misiniz?

İkinizde ilişkinizin en zorlu veya garip konuşmalarını tartışabilir misiniz?

Tüm bu sorulara “evet” yanıtı vermek, birbirinizin varlığından memnun olduğunuzu ve ayrıca hayatınızın geri kalanında bağlı kalmak istediğiniz kişinin mevcut partneriniz olduğuna kendinizi ikna ettiğiniz anlamına gelir.