İki ünlü araştırmacıya göre tüm başarılı çiftlerin sahip olduğu 1 numaralı özellik
Ünlü klinik psikologlar John ve Julie Gottman çifti, uzun yıllardır evlilik istikrarı, aşk, ilişkiler, evlilikler üzerine çalışıyor. Onlara göre başarılı çiftlerin önemli bir sırları var...
Psikoterapist ve yazar Ester Perel, yakın zamanda John ve Julie Gottman çifti ile röportaj yapmış. Dr. John ve Julie Schwarts Gottman çifti, bugüne dek çift terapisine başlamak üzere olan 40.000′den fazla çift üzerinde çalıştı. Ayrıca 35 yılı aşan mutlu bir evlilikleri olduğunu söylüyorlar.
Gottman’ların temel odak noktalarından biri, ilişkilerin ve aşkın nasıl kalıcı hale getirileceği.
Gottman’ların tespitlerine göre, en başarılı çiftlerin sahip olduğu bir ortak nokta, “onarım” yapma yetenekleri.
Julie Gottman "Gerçekten başarılı olan çiftler onarım yapanlardı. Yanlış bir şey söylediklerinde, yanlış bir şeyi ağzından kaçırdıklarında tamir ettiler" diyor.
Gottman'a göre bu onarma girişimi illa büyük jestler anlamına gelmiyor. 'Bir fincan kahve ister misin'... Bir tartışmanın ortasında ya da hemen sonrasında, hala kızgınken karşınızdaki kişiyi düşünmeniz gerçeğini vurguluyor.