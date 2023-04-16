İki ünlü araştırmacıya göre tüm başarılı çiftlerin sahip olduğu 1 numaralı özellik

Psikoterapist ve yazar Ester Perel, yakın zamanda John ve Julie Gottman çifti ile röportaj yapmış. Dr. John ve Julie Schwarts Gottman çifti, bugüne dek çift terapisine başlamak üzere olan 40.000′den fazla çift üzerinde çalıştı. Ayrıca 35 yılı aşan mutlu bir evlilikleri olduğunu söylüyorlar.