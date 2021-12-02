İkiz alev nedir? İkiz alevinizi bulduğunuzu gösteren 11 işaret

Hiç birisiyle ilk kez tanıştığınız halde onu sanki yıllardır tanıyormuş hissine kapılıp ona doğru istemsizce çekildiğiniz oldu mu? Hemen bağ kurup, yoğun duygular hissettiniz mi? Bu soruların cevabı evet ise ikiz alev ilişkisi yaşıyor olabilirsiniz. Bu ilişkilerin, gizemli, kozmik, fazlasıyla arzu edilen, ruhu yükselten ve oldukça zorlayıcı olduğu söylenir. Platon’un Sempozyumu’nda Aristophanes, aşkın kökünü şöyle açıklıyor: "Yunan mitolojisine göre insanlar esasen dört kol, dört bacak ve iki başlı bir kafa ile yaratılmışlardır. Güçlerinden korkan Zeus, onları iki parçaya ayırdı ve hayatlarını diğer yarılarını aramak için harcamaya mahkum etti." Bu tanım geleneksel ruh ikizi tanımından çok ikiz alevler için geçerlidir. Bir kişinin birçok ruh eşi olabilmesine rağmen yalnızca bir tane ikiz alevi yani ayna ruhu vardır. Peki bu ikiz alev nedir? İkiz alevinizi bulduğunuzu gösteren işaretleri ve ilişki evrelerini yazdık. İşte ikiz alevinizi bulduğunuz kanıtlayan 11 işaret...

İkiz alev nedir?

İkiz alev, bazen "ayna ruh" olarak adlandırılan, kişinin diğer yarısı olduğu düşünülen biriyle yoğun bir ruh bağlantısıdır. Bazen bir ruhun iki bedene ayrıldığı fikrine dayanır. Bir başka deyişle bir elmanın iki yarısı hissidir. İkiz alev ilişkisinin temel özelliklerinden biri, hem zorlu hem de iyileştirici olmasıdır. Bu, ikiz alevin kendinizi yansıtma özelliğinden kaynaklanmaktadır. Size en derin güvensizliklerinizi, korkularınızı ve gölgelerinizi gösterirler. Ama aynı zamanda onların üstesinden gelmenize yardımcı olurlar. İkiz aleviniz sizden eşit şekilde etkilenecektir.

İkiz alevinizi bulduğunuzu gösteren 11 işaret

1. Tanıştığınızda anda tanıyormuş hissine kapılırsınız

İkiz alevinizle ilk karşılaştığınızda yoğun bir çekim ve özlem duyacaksınız. İkiz alevle tanışmak genellikle ev gibi hissettirir. Sanki onları daha önce tanıyormuşsunuz gibi inkar edilemez derecede yoğun bir bağ oluşur.

2. Çok benziyorsunuz

Siz ve ikiz aleviniz, değerler, geçmiş deneyimler ve ilgi alanları açısından pek çok ortak noktanız olduğunu keşfedebilirsiniz. İkiniz de geçmiş hikayenizin bir sürü tesadüf ve benzer deneyimler yaşadığınızı göreceksiniz.

3. Birbirinizi tamamlıyorsunuz

Benzer olmadığınız alanlarda, farklılıklarınızın neredeyse yin ve yang gibi birbirini tamamladığını göreceksiniz. Örneğin onların gölgesi sizin ışığınızla tamamlanacak ve bunun tersi de olacak.

4. Güvensizlikleriniz ve şüpheleriniz artıyor

İkiz alevinizin amacı, sizi desteklemek ve yardımcı olmaktır. Yani, genellikle bu tür bir ilişki, sorunlarınızı ve en derin güvensizliklerinizi yansıtır, böylece onları iyileştirmek ve büyümek için çalışabilirsiniz.

5. Manyetik çekim oluşur

Tanıştığınız andan bugüne kadar, size yakın olduklarında fiziksel olarak ve ayrı olduğunuzda manyetik olarak onlara çekildiğinizi hissedersiniz. Sanki enerjileri hep onunla, hep daha yakın olmak istiyormuş gibi.

6. İlişki çalkantılı olur

İkiz alev ilişkilerinin hepsi sorunsuz bir seyir değil ve aslında genellikle de değiller. İkiz alevle olmak, sürekli olarak kendinizle, yani kendinizin hoşlanmayabileceğiniz taraflarıyla yüzleşmek gibidir. İnanılmaz derecede zorlayıcı olabilir, ancak ikiniz için de büyük büyümeyi kolaylaştıracaktır.

7. İlişki çok yoğun olur

İkiz alevler arasında kesin bir duygusal bağ olduğunu ve zaten çok tanıdık hissettiğiniz için genellikle hızla gelişir. Ruh düzeyinde çok bağlı olduğunuz için, birlikte daha derin şeyler hissedersiniz, bu da genellikle daha yoğun ve tutkulu hale gelir.

8. Tekrar bir araya gelmeye devam edersiniz

"Kaçan-kovalanır" kesinlikle ikiz alev ilişkisinin bir parçasıdır. Bir noktada, biriniz korkudan, öfkeden çekip gidebilir. Ama sık sık geri dönülen bir ilişkidir. Eğer 'tekrar açılıp kapanan' tipi bir ilişki içindeyseniz, bu ikiz alevinizle olabilir. İşlerin sizi rastgele şekillerde bir araya getirmeye devam ettiğini göreceksiniz. Aylar, yıllar, hatta on yıllar olabilir; her zaman birbirinize geri dönüş yolunu bulursunuz.

9. Bağlantınız kader gibi bir his

İkiz alevinizi bulduğunuzda, muhtemelen ilahi veya önceden kaderiniz birbirinize yazılmış, yaşamda daha büyük bir güç vardır gibi hissettirir. Daha yüksek bir güç tarafından bir araya getirildiğinize dair bir his var ve bu, ikiniz arasında çok güçlü bir bağ yaratıyor gibi hissedebilirsiniz. (Bunlar bazen karmik ilişkiler de olabilir.)

10. Neredeyse psişik bir bağlantınız var

Siz ve ikiz aleviniz muhtemelen sadece bir bakışla iletişim kurabilirsiniz ve her zaman diğerinin ne düşündüğünü bilirsiniz. Birbirinizin duygularını bile hissedebilirsiniz.

11. Sizi daha iyi olmaya ve daha iyisini yapmaya zorlarlar

İkiz alevler ayna görevi gördüğü için bizi daha iyisini yapmaya zorlar ve çoğu zaman amaçlarınız ikinizi de yeni yollara itecek şekilde hizalanır. Çok fazla büyümeyi teşvik eden çok geniş bir ilişki kavramıdır.

İkiz alev ilişkisinin 8 aşaması

Öz farkındalık ve kusurlardan kaçamama hissi gibi yaygın işaretler vardır. Bunlara ek olarak bir ikiz alev ilişkisinde farklı aşamalar olduğu da söylenir: