İlişkinin 'biz neyiz' evresi: Situationship ilişki nedir? Situationship ilişkide olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Birinin tanımanın ilk aşamalarındayken ne olduğunuzu tam olarak bilmek zor olabilir. O kadar ciddi değilsiniz ama öylesine de takılmıyor musunuz? Aranızda bir şeyler var ama ne olduğunu bilemiyor musunuz? Kafa karıştırıcı öyle değil mi? Sizi kaygılandıran bu olayın adı bir nevi 'Situationship' ilişki modeli. Peki nedir bu situationship ilişki? Böyle bir durumda olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte birkaç işaret ile tespit etmenize yardımcı olarak situationship ilişki modeli yani kısacası biz neyiz ilişkisi...

İlişkinin bir tanımı yoktur

Günümüzün ilişki kültüründe, karmaşık terimlerin arasında nerede durduğunuzu tam olarak belirlemek zor olabilir. Eğer ilişki, klasik flört ardından duygusal yakınlık ve sonra da fiziksel yakınlık şeklindeki çizelgeyi takip etmiyorsa 'Bir şeylerin içindeyiz ama neyin?' durumu içine girmişsinizdir demektir. En basit çözümü açıkça 'biz şimdi neyiz' sorusunu sormaktır. Evet, çok erken sorulan bu soru sizi çok hevesli ve ürkütücü gösterebilir ama bu riski kesinlikle almalısınız. Eğer partneriniz bu konuşmadan kaçıyorsa, ilişkiyi somut terimlerle tanımlamak istemediğini gösterir.

Tutarlılık yoktur

Biriyle uzun süredir konuşuyor, görüşüyor ama bu kişiden ne zaman haber alacağınızı, bir daha ne zaman görebileceğinizi bilemiyor ve kestiremiyorsanız belirsizlik ilişkisi içindesinizdir. Bir ilişkide olsaydınız; partnerinize güvenip planlar yapabilir, size vakit ayıracağından emin olabilirdiniz. Tutarlılık, ilişkiye verilen değeri gösterir aslında. Birisi sizi kaybetmek istemediğinde, sizinle gelecek hayalleri kurduğunda size önem verir ve size zaman ayırmak ister. Bu yoksa eğer muhtemelen partneriniz ciddi bir ilişki içinde olduğunuzu düşünmüyordur.

Gelecek hakkında konuşma yapılmaz

Bir ilişkide, partnerler belirli ölçüde geleceği planlama eğiliminde olurlar. Planlar illa uzak gelecekle ilgili olmayabilir birkaç ay veya bir sene sonrası için de olabilir. Gelecek hakkında tam olarak konuşmadan da gelecekle ilgili plan yapılabilir. Mesela aileyle tanıştırmak, beraber evcil hayvan sahiplenmek, tatil planlamak... Fakat geleceğe yönelik bir şeyler konuşmamak veya geleceğe yönelik bir şey yapmamak ilişkinin vadesinin çok olmadığını gösterir. Bunu konuşmayı denediğinizde kaçarsa veya çok yuvarlak cevaplar verirse bilin ki partnerinizle ‘o’ durumun içindesiniz!

Ciddi olmadığını söyler

Partneriniz ciddi olmadığını veya ciddi bir şey aramadığını söylüyorsa onu anlamalısınız. Gerçekten duygusal aktiviteler yapsanız da eğer ciddi bir ilişki yaşamak istemiyorsa durumu zorlamanıza ya da değiştirebileceğinize inanmanıza gerek yok. Burada yıpranan sadece siz olursunuz.

Arkadaşlarla buluşmazsınız

Herhangi bir ilişkinin belirli bir boyutunda, partnerinizin arkadaşlarıyla tanışmanız veya onun sizin arkadaşlarınızla tanışması zorunludur. Biriyle uzun süredir konuşuyor ama onun yakın çevresindeki hiç kimse ile tanışmadıysanız, muhtemelen bir ilişkide olmadığınızın işaretidir.

Yüzeysel seviyede iletişim vardır

Ne olduğunuzu tam olarak bilmediğiniz ilişkilerde, derin bir duygusal bağ oluşturacak konuşmalar yapılmaz. Partnerinizin sizinle günlük olan biten şeylerden konuştuğunu ama sizinle özel hayatını veya en derin duygularını paylaşmadığını fark ediyorsanız maalesef bu bir ilişki değildir. Herhangi bir kırılganlık içeren konuyu size açmaktan kaçıyorsa, sizinle duygusal bağ kurmak istemediğinin göstergesidir.

Her şey son dakikadır

İlişkilerde insanlar genellikle ne zaman birlikte vakit geçireceklerini planlarlar. Durumu belirsiz ilişkilerde ise genellikle davetler son dakika ve rastgeledir. Gerçek ilişkilerde insanlar, karşıdaki kişiye vakit ayırır ve plan yapar. Size değer vermeyen biri ise anca kendi canı sıkıldığında ya da başkasını bulamadığında aniden yazar. Aynı 'yedek kulübesinde' olma ilişkisi gibi...

Romantik buluşma olmaz

Gerçekten romantik bir ilişki içinde olup olmadığınızı şöyle anlayabilirsiniz: yatak odası veya ev dışında başka bir yerde takılıyor musunuz? Gündüz saatlerinde de görüşüyor musunuz? Sadece sevişmek için bir araya geliyorsanız, bu bir ilişki değildir. Gerçek bir randevu ayarlamaya çalıştığınızda size bahane buluyorsa, ilişkide değilsinizdir.

Haber alıp alamayacağınız belirsizdir

Hiçbir sağlıklı ilişki kaygı ve endişe üzerine kurulamaz. Elbette bazı zamanlar insanlar yoğun olabilir ama uzun süredir konuştuğunuz birinin sizinle ne zaman, nasıl iletişim kuracağını kestiremiyorsanız bu bir ilişkide olmadığınızın habercisidir.

Başkalarıyla da görüşür

Daha önceden bunu açıkça konuşmadıysanız ve şimdi konuşmaya karar verip karşı tarafın başkalarıyla da görüştüğünü öğrendiyseniz zaten durum açıkçaortadadır. Belirsiz durumlar her durumda kötü değildir. Aslında tam olarak bir ilişkiye hazır olmayan ama yine de duygusal veya fiziksel bağlar kurmak isteyen insanlar için harikadır. Ama harika olmayan, bunun önceden açıkça konuşulmamış olmasıdır veya karşı tarafın duygularının size çok yoğunlaşmasıdır. Eğer bu işaretleri görüyor ve böyle bir durumda olmak istemiyorsanız, önünüze bakmanın zamanıdır.