İlk buluşmada neler yapılmalı bu soru herkesin kafasında koca bir soru işareti...Kimine göre mesafeli olunmalı, kimine göre kural olmamalı...Peki ilk buluşmada kural tanınmalı mı tanınmamalı mı? Belki de güzel bir öpücük ilk buluşmayı alevlendirebilir veya söndürür... İlk buluşmada oluşan heyecanın yanı sıra bir de kafa karışıklığı olmasın diye, sizler için İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek'e ilk buluşmada öpüşülmeli mi konusunu sorduk. İlk buluşmada öpüşmek doğru mu sorusuna Tek'i yanıtları şöyle:

Bir erkeğin ilk buluşmada öpmesi ne anlama gelir?

İlk buluşma birlikteliğinizin süresini, ilişkinizin dinamiklerini, ilişkinizin türünü, karşınızdaki kişinin size ne kadar değer vereceğini, peşinden gidilmeye değer biri olup olmadığınızı belirleyen bir görüşmedir. İlk buluşma sonrasında karşınızdaki kişinin sizinle ilgili düşüncelerini değiştirmek kolay kolay mümkün olmaz.

Erkek değer verdikleri ve önemsedikleri kadının gözünde anlayışlı, nazik, kibar kısacası prens olmak isterler. İlk buluşmayı gerçekleştirdikleri kadın tarafından yanlış anlaşılmak, kırıcı ve kaba biri olarak algılanmak isteyecekleri en son şeydir. Bu sebeple kelimelerini özenle seçerler, davranışlarında ölçülü ve dikkatli olarak ilk buluşmada yanlış bir sinyal vermekten kaçınırlar.

Erkeklerin duygu üretme konusunda zamana ve paylaşıma ihtiyaçları vardır. İlk buluşmanızda birbirinizi henüz tanımadan, herhangi bir duygu oluşturmadan erkek sizi öpüyorsa veya fiziksel özelliklerinize övgülerde bulunuyorsa amacı sizi tanımak değil büyük bir ihtimalle cinsel açlığını anlık olarak doldurmaktır. Sizi tanımaktan, anlamaktan, keşfetmekten ziyade tensel temas arayışı içerisinde olduğunu gösterir.



İlk buluşmada öpmek normal mi?

Yeni birini tanımak, onu keşfetmek her zaman heyecan verici ve keyifli bir süreçtir. Kendinizi doğru ifade etmek ve anlatmak ise ilişkinizin geleceğini belirleyen en önemli etmenlerden biridir.

Bir enerji transferi olan öpüşmek partnerinizle aranızdaki güzel iletişimin ilişkiye dönüşmesinin formülüdür. Ancak bir ilişkinin oluşabilmesi için güven duymak oldukça önemlidir. Güven duygusunu içselleştirmeniz, karşılıklı olarak paylaşmanız, belirsizliklerin kaybolarak birlikteliğinize dair hemen hemen her şeyin kesin ve net olması ilişkinin en temel ihtiyacıdır. Çiftlerin çoğu aralarında meydana gelen güven duygusunu ilk öpüşme ile taçlandırarak artık birlikteyiz diyebiliyor.

İlk görüşme ile insanların aralarında güven oluşturabilmeleri maalesef mümkün değildir. Birbirini tanımadan, paylaşım gerçekleştirmeden, güven ve sevgi oluşturmadan gelen öpücük, ilişkiyi başlatmaz sadece boşluk dolduran eğlenceli bir eylem olarak kalır.

Erkekler karşı cinsten hoşlandığında değer veren, utangaç, kırmaktan, üzmekten ve yanlış anlaşılmaktan korkan canlılara dönüşürler. İlk buluşmada yanlış bir izlenim yaratmaktan korktukları ve size değer verdikleri için sizinle ilgilenirler, tanımaya yönelik sorular sorarlar. İlgi alanlarınızı ve hedeflerinizi öğrenmeye çalışırlar. İlk buluşmayı gerçekleştirdikleri kadına karşı bir çekim hissetseler bile verdikleri değerden dolayı bunu onlara asla yansıtmazlar.



İlk buluşmada öpüşmek için erkekler ne diyor?

İlk buluşmada öpen dokunmaya çalışan erkek ne anlatıyordur?

Erkekler her ne kadar belli etmese de içten içe hoşlandıkları kadını tanımak için emek vermek, zaman ayırmak ve güzellikleri o kişi ile paylaşmak ister. Erkeğin, kadının peşinden koşmak ve elde etmek için uğraşmak gibi bir iç güdüsü vardır.

İlişkilerde hızlı yakınlaşmak aynı hızla uzaklaşmak anlamına gelir. Karşınızdaki kişi ilk buluşmanızda öpüşmek, yakınlaşmak ve tensel temasta bulunmak için çabalıyorsa bu davranış tarzı o kişinin sizin için doğru bir insan olmadığını ve size hak ettiğiniz değeri vermediğini gösterir.

Erkeğin ciddiyetini anlamak, aranızda yakınlaşma olmadan sizinle nasıl ilgileneceğini gözlemlemek için biraz zaman vermeniz gerekir. Aranızda yeterli paylaşım gerçekleştiğinde, size karşı duygularını açıkça dile getirdiğinde yani erkek size karşı gardını düşürdüğünde, siz onun için değerlisinizdir ve ilişkinin olmazsa olmazı güven ve kesinlik yavaş yavaş inşa edilmeye başlamıştır.

Öpme ve yakınlık kurma isteği ilk buluşmada devreye girdiğinde bu güzelliklerin hiçbirinin gerçekleşme şansı yoktur. İlk görüşmede, bu eylemler için çaba harcanması ve gerçekleşmemesi durumunda ortaya çıkan agresiflik erkeğin cinsel bir açlık içinde olduğunu gösterir. Amacı size hızlı bir şekilde ulaşmak ve bir sonraki hedefe geçmeye çalışmaktır.

Sizce ilk buluşmada öpüşme olmalı mı?

İlk buluşmanızda öpüştüğünüzde muhtemelen karşınızdaki kişi size olan ilgisini açıkça dile getirmemiş yani öpüşme çok erken gerçekleşmiş olacak. Erkeğin ilgisini açıkça dile getirmemesine rağmen sizi öpmesi ve sizin de bu öpücüğe karşılık vermeniz; karşınızdaki kişiye, sizin için hiçbir çaba harcamaya gerek olmadığını göstererek sizden uzaklaşmasına neden olabilir. Tutku ile başlayan ilişkilerin ömrü daima kısa sürer ve şefkatli sevgi boyutuna geçemezler.

Sizi gerçekten tanımak isteyen kişinin aklında öpüşme ve tensel temas sinyalleri geçmez. Çabuk ulaşılır olmanız öneminizi yitirmenize sebep olacaktır. İnsanlar istediğini kolay elde ettiklerinde değerini yeteri kadar bilmezler. İlk kez bir araya geldiğiniz kişi ile öpüşmeyi tercih ettiğinizde veya karşılık verdiğinizde birlikte olduğunuz kişi sizi tanımak için zaman ayırmak gerektiğini ve hayatınızda olmanın bir ayrıcalık olduğunu hissetmeyecektir.

İlk buluşmanızda henüz tanımadığınız, size ilgisini açıkça dile getirmeyen, size uygun olup olmadığına emin olamadığınız kişi ile öpüşmeniz, sınırlarınızı belirlemediğinizi göstererek aranızda seviyeli bir ilişki oluşmasının önüne geçecektir. Çünkü hızlı yakınlaşmak hızlı vazgeçmek anlamına gelir. Sınırlarınızı koymanız, sahip olduğunuz değerlerden ödün vermemeniz, yalnızlık korkunuzun sizi yönlendirmesine izin vermemeniz gerekir.

İlk buluşmada yakınlaşmaya çalışan erkeğe nasıl davranmalı?

Öncelikle bir kadın olarak nezaketinizi asla bırakmamalı, duruşunuzdan ödün vermemelisiniz. Yakınlaşmaya çalışan erkeğe karşı agresif davranmak, kötü sözler söylemek asla size uygun bir tavır olmayacaktır.

Önemli olan duruşunuzla size nasıl davranılması gerektiğini karşı tarafa geçirebilmek, anlamasını sağlamaktır. Siz bunu sağladığınız halde karşınızdaki kişi yakınlaşmak için çaba harcamaya devam ediyorsa, konuyu değiştirebilirsiniz, karşınızdaki kişinin dikkatini farklı bir yere veya kişinin üzerine çekebilirsiniz.

İlk buluşmada yakınlaşmaya çalışan ve rahat davranan kişiye karşı açık olmalısınız; ‘’Bu yakın tavrın senden soğumama ve seni bir daha aramama neden olacak’’ diye bilirsiniz veya ‘’Bana karşı hareketlerinde daha dikkatli olmalısın‘’, ‘’Beni etkilemek ve elde etmek için bundan daha fazlasına ihtiyacın var‘’ gibi hem kalitenizi hem duruşunuzu belli eden cümleler kurmanız karşınızdaki kişiyi kendine getirerek peşinden koşulmaya değer biri olduğunuzu ona hatırlatacaktır.

Sizin koyduğunuz tüm sınırlara rağmen karşınızdaki kişi sergilediği bu tavırlara devam ediyorsa, kendinize olan saygınız için oradan ayrılmanız çok daha iyi olacak.

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