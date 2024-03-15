Kadınların aşkı bulmasını engelleyen 3 hata
Siz de hayatınızın aşkını bulmak, midenizde kelebekler uçuşuyor duygusunu tatmak istiyor ve artık mutluluğu hak ettiğinizi mi düşünüyorsunuz? Ancak ne yaparsanız yapın sanki bir engel varmış gibi hissediyorsanız bu 3 hatayı yapmaktan vazgeçerek başlayabilirsiniz...
Aşkı bulmak için mücadele ediyor ve artık bir ilişki yaşamak istiyor olabilirsiniz. Ancak doğru kişiyi bulmak ve aşık olmak için bilmeniz gereken bazı şeyler var. İşte kadınların aşkı bulmasını engelleyen hatalar...
1- BİR İLİŞKİYE YETERİNCE ZAMAN AYIRMAMAK
Yeni bir ilişkiye başlamanın ilk adımı flört etmektir. Ancak buna zaman ayırmıyorsanız muhtemelen kimseyle tanışmayacaksınız. Çünkü ilişkiler zaman ve fedakarlık gerektirir.
2- YALNIZLIK KORKUSUYLA FLÖRT ETMEK
Yalnız kalma korkusuyla birileriyle tanışıp flört etmek, işlerin istediğiniz gibi gitmesini engelleyebilir. Bunun yerine yeni şeyler denemek için kendinize zaman ayırın, yeni insanlarla tanışın. Böylece yalnızlık, şikayet ettiğiniz bir durum olmaktan çıkacaktır.
3- BAĞLANMAKTAN KORKMAK
Bekarken keyif aldığınız şeyleri, kendiniz için en uygun zamanda yapabilme özgürlüğüne sahip olursunuz. Flört döneminde ya da yeni bir ilişkiye başlarken bunlardan feragat etmek sizi korkutabilir. Ancak bir ilişki içinde olmak istiyorsanız duygusal riskler almalısınız.