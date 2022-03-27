Seksi barış antlaşması

“Kalır adımızla,

Bir sokak duvarında,

Bir ağaç kabuğunda,

Bir takvim kenarında.

Kalır bir çiçekte,

Bir defter arasında,

Bir tırnak yarasında,

Bir dolmuş sırasında.

Kalır bir odada,

Bir yastık oyasında,

Bir mum ışığında,

Bir yer yatağında,

Aşk hiç biter mi?”

Ezginin Günlüğü - Aşk Bitti

Yazı: Baran Alışkan

Sıradan bir günde, karşılıklı anlaşmazlıkların hemen öncesindeyiz. Diz dize, göz göze geçen tüm anlara inat, şimdi evin salonunda iki ayrı cephede ‘haklı’ olma uğruna hayali bir savaş meydanındayız. Taraflar siperlerinde kelimelerini hazırlıyor ve ‘ama sen de böyle demiştin…’ gibi kaçış koridorlarıyla cepheyi genişletiyor. İki aşık, belki de fındık kabuğunu doldurmayacak bir konu özelinde yükselen kalp atışları ve kızgın bakışlarla birbirini alt etmenin yolunu arıyor. Anlayacağınız bir kavganın ortasındayız. Konusu kimi zaman sabit kimi zaman geçmişten birikenlerle büyümüş bir kartopu olabilir. İki cephe tüm kozlarını sahaya sürmüş ve kutlu birer kumandan gibi kelimelerinin ahenkli dansını izliyor. Burada sahneyi durduruyor ve soruyoruz: Sizce iki aşık bu andan itibaren ne yapmalı? A şıkkı, kavgayı devam ettirmeli; B şıkkı, geçmişten gelen büyük bir meseleyi tekrar öne sürmeli ve avantaj kazanmalı; C şıkkı, sessiz kalarak karşı tarafı üzerine çekmeli; D şıkkı, cepheyi terk ederek bir sonraki karşılaşmaya kadar kavgayı ertelemeli. Doğru yanıtı bu şıkların arasında bulamadıysanız joker haklarınızı kullanabilirsiniz. Yakın arkadaşlara sormak, telefon jokeri ya da barışma seksi. Evet, seksi bir beyaz bayrak sallayarak tüm anlaşmazlıkları yeniden rayına sokmak mümkün. Karşılıklı fikirleri yatay düzlemde yeniden değerlendirmeyi birlikte düşünelim mi?

EFSANE Mİ, GERÇEK Mİ?

Herhangi bir konu üzerindeki fikir ayrılıkları yaşadığımız ve çözüme ulaştıramadığımız anlarda tartışmalar kaçınılmaz. Tartışmanın hiddetlenmesiyle birlikte bu ayrılıklar bir çeşit kavgaya dönüşebilir. Kavgadan kastımız elbette saygı sınırları içindeki sözlü münakaşa. Bu noktada, fiziksel veya duygusal şiddete karşı ise duruşumuz net. Söz konusu kavgayı bitirecek seksi bir adımla gelen beyaz bayrağa ise barışma seksi, bilinen adıyla ‘make up sex’ diyoruz. Duyguları ifade etmede yatay -veya dikey tercihinize bağlı- düzlemde yeni bir yöntem olarak düşünebiliriz. Anlaşmazlıklar sırasında yükselen enerjiyi, artan kalp atışlarını ve uyarılmayı başka bir şekilde değerlendirmek olarak da görülebilir. Bu bir efsane mi, yoksa gerçek mi? Haddinden büyük laflar, çatık kaşlar ve pompalanan adrenalinle buz tutan ilişkiyi ısıtacak aranılan tutku bahsi geçen tartışmada ortaya çıkmış olabilir.

Romantik ilişkilerde yaşanan bu tarz tartışmalar, sorunları çözme konusunda bir fikir veriyor. En azından taraflar, hala birbirlerine kendini ifade etmeyi amaçlıyor. Gözyaşlarımıza hakim olamadığımız ve izleme listelerinin zirvesindeki romantik dramalar ise en büyük referansımız. Allie ve Noah’nın bir nehrin kıyısında, hem de yağmur altında başlayan o büyük tartışmasını hatırlayın. The Notebook, romantik favorilerimiz içindeki ‘en iyi’lerden sadece biri. Devamında -sonrasında afişine de yansıyacak- ateşli bir öpücükle mola veren tartışmanın geldiği noktayı ise muhtemelen biliyorsunuz. İki cepheli bir savaştan, yatak odasına uzanan ve mutlu sona yelken açan bu seksi beyaz bayrağı unutmamız pek mümkün görünmüyor. Diğer tarafta ise barışma seksini bir limit artışı ya da fantezi olarak kullanan çiftler de var. Karşılıklı sınırları test ederek, önemsiz kızgınlıkları perçinleyerek performansı bir üst seviyeye çıkarmak için fena bir fikir değil gibi. Sizi tebrik ediyor ve bu dahiyane fikri bir kenara not alıyoruz.

BÖYLE ŞEYLER FİLMLERDE OLUR

Şov dünyasının üzerimizdeki etkisini bir anlığına unutalım. Çünkü bazı şeyler yalnızca filmlerde olur. Bir saniye, Christian Grey gerçek biri değil mi yani? Neyse… Barışma seksi, her ne kadar teoride muhteşem bir kapanış seremonisi gibi görünse de pratikte bazı dikkat edilmesi gerekenlere işaret ediyor. Tutkulu öpücük ilk bakışta harika ama çok önemli bir konunun ortasında yersiz. Seksin tüm anlaşmazlıklara çare olacağı da kulağa iyi geliyor; tabii affedilmez bir davranışın sonrasında değil. Barışma seksinin samimi bir özrün yerine asla geçmeyeceği, sorunları yok etmeyeceği, kavganın sebebini buharlaştırmayacağı ise gerçek. Ayrıca tatminsizlikle sonuçlanacak bir seksin tüm olumsuzlukları katlayabileceği ihtimalini de unutmayalım. Karşılıklı rızanın var olmasından bahsetmiyoruz bile! Düzenli barışma seksinin ise romantik ilişkiye zararlı etkileri kaçınılmaz. Seksi, bir yara bandına ya da ödüle dönüştürmek uzun vadede cinsel yaşamınız üzerinde olumsuz hislere neden olabilir.

SAVAŞ VE BARIŞ

Tekrar salondaki savaş meydanına dönelim ve onları gizlice izleyelim. İki sevgili, fikir ayrılıklarının ya da kalp kırıklıklarının verdiği yetkiye dayanarak hiddetli tartışmalarına devam ediyor. Kişisel tecrübelerimizi göz önünde bulundurarak o anın derin bir kaybetme korkusu hissettirdiğini biliyoruz. Manipülatif ya da toksik bir ilişkide olmadıklarından eminsek; barışma seksinin sorunları tamamen çözmese de iyi bir acil durum butonu olduğunu söyleyebiliriz. Yeniden yakın hissetme, fiziksel temas, oksitosin hormonu, rahatlama hissi ve bir bütünün parçaları olmak işe yarayacaktır. Birbirinizi hala çok sevdiğinizi farklı pozisyonlarda ilan etmek için daha ideal bir yol düşünemiyoruz. Aşkta ve yatakta barışı savunuyor, tutkulu bir öpücükle barış imzalıyoruz. Yoksa, Bir Demet Tiyatro’nun Saldıray Abi’si ‘Çıkar şu üstündekileri! Ne dediğin anlaşılmıyor.’ derken haklı mıydı? Bunu biraz düşüneceğiz…



Barışma seksi, anlaşmazlıklar sırasında yükselen enerjiyi, artan kalp atışlarını ve uyarılmayı başka bir şekilde değerlendirmek olarak da görülebilir. Bu bir efsane mi, yoksa gerçek mi?

FİLM:

The Notebook (Not Defteri)

2004 - Romantik, Dram

Oyuncular: Rachel McAdams, Ryan Gosling, Gena Rowlands, James Garner

Yönetmen: Nick Cassavetes

DİZİ:

Aynen Aynen – BluTv

5. Sezon – 7. Bölüm

Oyuncular: Kerem Bürsin, Nilperi Şahinkaya

Yönetmen: Yunus Ozan Korkut

KLİP:

Emre Altuğ – Gidecek Yerim Mi Var?

2003

Albüm: Sıcak

OKU:

Grinin Elli Tonu

Karanlığın Elli Tonu

Özgürlüğün Elli Tonu

Yazar: E.L. James

İLGİLİ İÇERİKLER