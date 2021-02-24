Erotik kitaplarla aranız nasıl? İşte dudak ısırtan 7 cinsel içerikli kitap!

Yazı: Baran Alışkan

Erotizmin peşinde, çok satan kitapların arasında ve ateşli bir hikayenin en heyecanlı yerindeyiz. Bir yazarın kaleminden dökülen seksi hikayeler ve hayal dünyamız bir araya geldiğinde sayfaları ardı ardına çeviriyoruz. Nefes nefese bir okumanın ardından aşkın ateşini yeniden yakıyoruz. Tanıdık geldi mi?

Bir sayfa, bir sayfa daha ve sonra bir sayfa daha… Satırlarda takip ettiğimiz ateşli sahnenin tüylerimizi ürperttiğini hepimiz biliyoruz. Soğuk bir kış günü battaniyenin altında, belki de dumanı tüten bir kahveyle bir kafe masasında çevreyi kaçamak bakışlarla süzdükten hemen sonra yeniden ona dönüyoruz. Biliyoruz, utanılacak bir şey yok ama kendi kendimize ‘neden erotik hikayeler okuyoruz?’ diye sormadan duramıyoruz. Kitapçıların ‘çok satanlar’ listesinde istikrarlı bir şekilde en tepeye oynayan ateşli romanlardan bahsediyoruz. Kaldığımız sayfayı unutmadan onları şimdilik bir kenara bırakalım mı? Yeniden buluşana dek biraz kendi aramızda konuşma zamanı! Kitaplarla ilişkimiz malum… Sessiz sedasız sayfaları arasında yeni bir dünyaya davet eden kitaplar, son dönemde görüntülü toplantıların ideal dekoru olsa da bazılarımızın hala olmazsa olmazı. Romantik, tarihi, biyografi ve daha fazlası varken her dönem gündemimize oturan ve kulaktan kulağa yayılan erotik ögelerle bezenmiş kurgu romanların hakkını yüksek sesle vermediğimizi düşünüyoruz. Bazen bir kitap çıkıyor ve sessizce ‘çok satanlar’ arasına adını yazdırırken her yerde onu görüyoruz. Evet, belki gizli gizli okumuyoruz ama içimizde kopan fırtınaları ustaca gizliyoruz.

Erotik hikayeler en az seks kadar eski; ya da en azından öyle olmalı. Duvar yazıları, kabartmalar, günlükler ve elbette günümüzdeki popüler romanlar. Bir yazarın hayal dünyasından dökülen satırlar, bir bütün halinde gözetlediğimiz ateşli bir maceraya dönüşüyor. Ancak bir kurguyla karşımıza çıkabilecek o mükemmel partnerin dünyasında süzülürken; o dünyada yolculuk etmekten epey keyif alıyoruz. Bu sayede zahmetsizce başka bir hayatı gözetleyebiliyoruz. Tüm yaşananları dolu dizgin satırlarla takip ettikten hemen sonraysa arzularımızı keşfetmenin en kolay yolunu bulmuş bile sayılabiliriz. Herhangi bir partnere ihtiyaç duymadan kalp atışlarımızı hızlandırma yeteneğine sahipler değil mi? Satırlar arası seyahate devam ediyoruz.

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İTİRAF EDEMEDİKLERİMİZİN KEŞFİ

Erotik romanlar, pornografiyle aynı kategoride yer almıyor. Elbette edebi kaygılarla hazırlanmış kışkırtıcı özelliklere sahip olduğu gerçeğini unutmayalım. Okuyucusuna öngörülebilir bir hikaye sunan bu eserler, aynı zamanda güvenli bir alanda yeni arzuları, şehveti ve fantezileri de beraberinde getiriyor. Bir gerilim romanına kıyasla tahmin edilebilir olay örgüsüyle zahmetsiz bir okuma sunan eserler, abartılı kurgusuyla da hayal gücümüz için hayli faydalı. Erotik kurgularda yer alan hikayeleri yalnızca yaşayamadıklarımızı simule eden bir araç olarak görenler yanılıyor. Çünkü yaşamadıklarımıza ya da yaşayamadıklarımıza tanıklık etme imkanını da tanıyor. Yanı sıra hayal ettiğimizi kendimize bile itiraf edemediklerimizi bu sayede okuduğumuzda keşfedebiliyoruz. The Journal of Sex Research’e göre, erotik romanlar okuyan kadınların yüzde 74’ü, okumayanlara oranla daha sık seks yapıyor. Anlayacağınız, bu hikayelerin libidomuzla da doğru orantılı bir yapısı var.

YALNIZ DEĞİLSİNİZ!

Bir diğer taraftaysa yalnız olmama hali bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Okuduğumuz satırlarda tanıklık ettiklerimiz, belki yatak odamızda belki de fantezilerimizdeki eylemlerle benzerlik gösterdiğinde içimizdeki ses ‘yalnız değilim!’ nidalarıyla ufak bir kutlama yapıyor. Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Özkan, okurların ‘bir başkası da benim gibi mi?’ düşüncesiyle dizilerdeki, filmlerdeki ve romanlardaki hayatlara merak duymaya başladığını düşünüyor. “Kişiler bu merakı, alenen birilerine soramadıkları soruların cevaplarını bulmalarına ve ‘karakter bu sorunla nasıl baş ediyor?’ gibi bir düşünceyle taşıyor olabilir. Okuduğunuz şey sizde merak uyandırıyorsa ve kendinizi ana karakterin yerine koyuyorsanız zaten eylemin rahatlatıcı bir etkiye de sahip olduğu anlamına gelir. Bu eylem, günlük hayatın stresinden sizi uzaklaştıran ve başka bir alemde kendinizi bulmayı sağlayan bir yol demek mümkün.” Kısacası, bu tarz hikayelerin stres seviyesini düşürme ve hayatın eğlenceli tarafını yok eden gündelik dertleri bir an olsun unutturma gücünü hafife almamak gerek. Tek sayfada gelecek kaygısı yerini günah dolu bir geceye bırakabilir.

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ALTI ÇİZİLİ ATEŞLİ SATIRLAR

Gizli zevklerimiz, henüz tecrübe etmediklerimiz ve merak duyduklarımız adeta Pandora’nın Kutusu’nda sabırsızlıkla dünyaya savrulmayı bekliyor… Peki, bunun için ne gerekiyor? Belki de bir sayfa daha… Okuduğumuz romanlar sayesinde, zahmetsizce yeni bir hayatı keşfederken aynı anda kendi arzularımızı da yeniden gözden geçiriyoruz. E.L. James tarafından yazılan son yılların popüler serisi Grinin Elli Tonu ile birlikte seks oyuncaklarına ilgi fazlasıyla artmıştı. Ne kitaptı ama! James’in eseri, türünün en iyi örneklerinden biriydi. Nice erkekler Bay Grey’den ilhamla oyuncak sektörünü kalkındırdı. Diğer taraftaysa Anastasia’nın itaatkar tavrında aradığını bulan bazı kadınlar içindeki arzuyu ortaya çıkardı. Fena mı? Kesinlikle değil! Arzularımızı keşfetmek yatak odasında daha sağlıklı bir ilişkinin de anahtarı çünkü. Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Özkan’a göre, bu tarz kitaplardan yola çıkarak partnerle daha çok şey paylaşmak, ilişkiyi iyileştirmek adına belki de yeni şeyler denemenin de başlangıcı olabileceğini ifade ediyor ve ekliyor: “Genelde kişiler, partnerlerini kırmamak için cinsel isteklerini söyleyemiyor ve hoşuna giden veya gitmeyen şeylerden rahatça bahsedemiyor. Böyle kurguları beraber okumak/izlemek, bazı sahneleri beraber tartışmak ve fikirleri ifade etmek daha açık bir ilişkiye giden yolun ilk basamağı olacaktır. Karşı taraf neyi, nasıl isteyeceğinizi veya seveceğinizi biliyor olacağı için sizi mutlu edecek yolu da biliyor olacaktır. İsteklerinizi ne kadar açık belirtirseniz, beklentinizin karşılanma ihtimali de o kadar artar. Partnerinizle ne kadar iletişim kurarsanız psikolojiniz o kadar normal çizgide ilerler ve mutluluk hormonu da buna paralel olarak salgılanır.” Altınızı çizdiğiniz yerlerin üstünden geçmek için ideal gece, bu gece olabilir. Sessiz sedasız çevrilen bir sayfa daha?

Görmek, duymak ve dokunmaktan sonra yeni seksi olarak okumayı ilan ediyoruz. Kadın ve erkek, cinsellik konusunda farklı cephelerde ama aynı savaşta. Bir tarafta derin bir dekolte veya bir sesten etkilenebilenler... Diğer taraftaysa uyarılmak için daha karmaşık yollardan geçenler ve önemli olan sonuç değil süreç diyenler... Hal böyle olunca, okuma ve hayal gücünün birleşimiyle yükselen ateşin olumlu etkisini göz ardı edemiyoruz. Tanıdık hikayelerin abartılı kurgusuyla karşımıza çıkan erotik romanları iyi bir ön sevişmeye benzetebiliriz. Sayfalar süren istikrarlı hikayenin verdiği yetkiye dayanarak kendimizi gerçek bir aksiyona hazır hissetmek mümkün. Unutmadan, hayal gücünüzle gelişen sahnelerin cinsel görüş mesafenizi artırması da cabası! Sonrası size kalmış… Kütüphanelerimizin sessiz seksilerinin hakkını verelim. Işığı biraz kısın ve usulca son bir sayfa daha çevirin…

DUDAK ISIRTAN BİR LİSTE

Grinin Elli Tonu E.L. James

Juliette Cemiyeti Sasha Grey

O’nun Hikayesi Pauline Reage

Harika Yabancı Christina Lauren

Ateş Maya Banks

Genç Bir Don Juan’ın Maceraları Guillaume Apollinaire

Sana Soyundum Sylvia Day



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