Tanışma sitelerinden biriyle nasıl tanışılır? İşte konuşmayı başlatacak 15 yöntem

Online tanışmaların kesinlikle en büyük heyecanı 'Ne mesaj atsam' sorusu. Tanışmada ilk mesaja ne yazmalı? Birini gördük ve çok beğendik ama sıradan bir 'Merhaba' olsun istemiyoruz veya arada kaynayıp giden mesajlar olsun istemiyoruz, dikkat çeksin istiyoruz, öyle değil mi? Peki ya bu mümkün olabilir desek? Pandemiyle birlikte sosyal medyada ve tanışma uygulamalarında biriyle tanışmak artık çok kolay bir hal aldı! Bu konuda hala zorlanıyorsanız size bir kaç öneri ile geldik. Sosyal medyada biriyle nasıl tanışabilirsiniz? Gelin bir online tanışma gerçekleştirelim: (Ayrıca 2022'in en iyi tanışma uygulamalarını merak ediyorsanız '2022'de yalnızlığa çare olacak en iyi tanışma siteleri' haberimize de bakabilirsiniz.)

Profillerindeki bir şey hakkında bir soru ile başlayın

Öncelikle eğer biriyle tanışmak istiyorsanız kişiyi bir mercek altına alın. Neleri seviyor, nelere ilgi duyuyor veya hobileri neler bunlarla ilgili elbet bir şeyler paylaşmış olmalı. Mesela seramik ile ilgileniyorsa ön bir araştırma yapın ve seramik üzerine bir konu açmaya çalışın. Böylelikle hem onun dikkatini çekebilirsiniz hem de sizinde konuyla ilgilendiğinizi görüp sizinle daha çok şey paylaşmak isteyebilir.

Bir soruyla başlayın

Sohbeti başlatmak için herhangi bir ipucu bulamıyorsanız, doğrudan bir soru içeren daha kapsamlı bir sohbet geliştirmek için başlayabilirsiniz. Eğer bir soru aklınıza gelmiyorsa belki komik bir doğruluk ve cesaretlik sorularını ortaya atabilirsiniz.

Yazım ve dil bilgisi kurallarına dikkat edin

Yazım hataları olabilir, ancak açıkça kötüyse konuşmanızdan uzaklaşabilir. Sonuçta ilk izlenimiz oldukça önemli konuşma şeklinize özen gösterin. Kısaltma kullanmayın unutmayın sizi net bir şekilde anlaması lazım.

Onlara iltifat edin ancak fiziksel görünüşüyle ilgili değil

İltifat etmek cezbedici olabilir ancak görünüşleriyle ilgili ederseniz itici kaçabilir. Bu yüzden önce ufaktan onun ilgi alanlarıyla ilgili bir iltifatta bulunun. Böylelikle aslında onu dış görünüşü için değil onu gerçekten tanımak istediğinizi ona hissettirebilirsiniz. Tabi dış görünüşüyle ilgili iltifatta edebilirsiniz ama bunun dozunu ayarlamak önemli.

Klasik tanışma biçimini bir rafa kaldırın

Konuşmaya 'Merhaba', 'Selam' veya 'Günaydın' tarzı klasik bir tanışma biçimiyle yaklaşmayın bunu herkes yapabilir ve asla dikkat çekmezsiniz. Onun yerine farklı olun fakat bununda dozunu ayarlayın. Sonuçta o sizi daha tanımıyor ilk izleniminiz oldukça önemli olacaktır.

Riske atmayın

Dünya görüşü, inanışı, dini, dili, ırkı veya hayata bakış açısı hakkında risk içerecek sorular sormayın. Belki önden profilini iyice bir incelemek hem konuşmanın akışı için iyi olacaktır hem de size uygun mu değil mi diye analiz etmeniz için iyi olabilir.

Bir şaka ya da zekice bir soruyla onları güldürün

Kadınlar kendini güldürebilen erkeklerden hoşlanır sözü doğrudur fakat biz buna insanlar komik insanlardan hoşlanır da diyebiliriz. Küçük bir espri ile konuşmayı başlatabilirsiniz. Önerimiz espri dozunu çokta artırmamaya özen gösterin. Unutmayın onun dikkatini çekmeye çalışıyorsanız şaklabanı olmaya çalışmayın.

İlk konuşmada kendinizden çok bahsetmeyin

İlk konuşmayı başlattıysanız kendinizden çok bahsetmemeye de özen gösterin. Unutmayın ilk yazan sizsiniz bu yüzden söz hakkı daha çok onda olmalı. Ona sorular sorabilir konuşmayı canlandırabilirsiniz ama dikkat edin anket doldurmuyosunuz bu yüzden sorularınızı da sınırlı tutun.

Hemen buluşma ayarlamayın

Biriyle konuşmayı başlattığınız zaman ilk konuşmada hemen buluşma ayarlamaya çalışmayın bu sizi itici gösterebilir. Hemen hevesli gibi durmayın onu tanımak için kendinize de karşınızdakine de zaman tanıyın böylelikle karşınızdakinin ilgisini daha çok çekeceksiniz.

Sahte profil oluşturmayın

Bir tanışma uygulamasından tanışıyorsanız sahte profil oluşturmayın veya sosyal medya üzerinden tanışacaksanız size benzemeyen fazla efektli fotoğraflarınız varsa bunları öncelikle ayıklamanız iyi olacaktır.

Israrcı olmayın

Biri sizinle tanışmak istemiyorsa zaten cevap vermeyecektir veya kısa kısa cevaplar verecektir bu yüzden fazla ısrarcı olup arka arkaya mesaj atmayın. Bu sizi olduğunuzdan daha itici gösterecektir.

Önemli bilgilerinizi paylaşmayın

Tanışma uygulamalarında veya sosyal medyada ilk defa tanışacağınız kişilere gizli ve önemli bilgilerinizi vermeyin. Karşı bilgisayarın veya telefonun ucunda olan kişiyi bilmediğiniz için olası tedbirler almanız şart.

Profilinde fotoğraf dışında ek bilgiler varsa bunlara dikkat edin

Tanışma siteleri ek bilgiler ekleyebilecekleri, kendilerini daha iyi tanımlayabilecekleri alanlar oluşturuyor buraya kesinlikle göz atın! Belki onun hakkında değişik ipuçları bulabilirsiniz veya ortak bir ilgi alanı geliştirebilirsiniz. Böylelikle konuşmayı başlatmanız daha kolay olacaktır. Örneğin, 'Profilinde gördüm sen de spor yapmayı çok seviyormuşsun özellikle ilgilendiğin bir spor dalı var mı?' Veya 'Ben de Indie-Pop dinliyorum en sevdiğin müzik grubu hangisi' gibi ek bilgilere yönelik sorular oluşturabilirsiniz.

Tekrar yazmak için bir nedeniniz olsun

Sık sık yazmak belki karşı taraf için can sıkıcı olabilir bu yüzden tekrar yazabileceğiniz bir nedeniniz olsun sonuçta flörtleşme aşamasında işleri yavaştan almalısınız bu yüzden her gün günaydın yazmaya geçene kadar tekrar yazabileceğiniz bir neden yaratın. Bu belki ilk konuşmada olabilir veya ikinci konuşmada böylelikle bir sonraki konuşmaya da zemin hazırlamış olursunuz.

Küçümseyici ve alaycı bir dil kullanmayın

Egolarınızı bir kenara bırakın unutmayın sizi hiç tanımayan birine kendinizi tanımlıyorsunuz küçük dağları ben yarattım edasını bir kenara koyun ve tüm samimiyetinizle karşınızdakine yanaşın.