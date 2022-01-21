Toksik ilişki nedir? Toksik bir ilişkide olduğunuzu gösteren 35 işaret

Özel hayat ilişkileri olsun, iş hayatındakiler olsun hiç fark etmez.. Hiçbir ilişki mükemmel değildir. Fakat çoğunlukla iyi bir ilişkideyken kendinizi güvende, mutlu, saygıdeğer ve özünü keşfetmek için özgür biri olarak hissedersiniz. Diğer tarafta ise toksik olan ilişkiler vardır. Sizi tükenmiş, yorgun, hatta bazen çaresiz hissettirir ve bir türlü kesip atamazsınız. Sizi sömüren ilişkiler çerçevesinde toksik bir ilişkiye sahip olabilirsiniz. Peki nedir bu toksik ilişki? Toksik ilişkide olduğunuzu nasıl anlarsınız? Toksik bir ilişkiye sahip olduğunuzu gösteren 35 işaret...

Toksik ilişki nedir?

Tanım olarak, toksik bir ilişki, toksik kişinin duygusal olarak ve nadiren de olsa fiziksel olarak zarar veren davranışlarıyla karakterize edilen bir ilişkidir. Sağlıklı bir ilişki benlik saygımıza ve duygusal enerjimize katkıda bulunurken, toksik bir ilişki benlik saygısına zarar verir ve enerjiyi tüketir. Sağlıklı bir ilişki, karşılıklı ilgi, saygı ve şefkati, partnerimizin refahını ve büyümesini kısacası, birbirimizin mutluluğu için ortak bir arzuyu içerir. Sağlıklı bir ilişki güvenli bir ilişkidir, korkmadan kendimiz olabileceğimiz bir ilişkidir, kendimizi rahat ve güvende hissettiğimiz bir yerdir. Öte yandan toksik bir ilişki güvenli bir yer değildir. Toksik bir ilişki, güvensizlik, benmerkezcilik, baskınlık, kontrol olarak tanımlanabilir. Böyle bir ilişkide kalarak varlığınıza zarar veriyor olabilirsiniz.

Toksik ilişkide olduğunuzu gösteren 35 işaret

Alma verme dengesi

Herhangi bir geri dönütü veya teminatı olmadan size enerji çekilmesi yaşatan bir ilişki sizi olumsuz şekilde etkiler.

Bitkin hissetme

Kendinizi mutlu ve üretken hissetmek yerine sürekli zihinsel, duygusal hatta fiziksel olarak yorgun hissediyorsanız, ilişkinizi gözden geçirme zamanı demektir.

Güven eksikliği

Güvensiz bir ilişki, benzinsiz bir arabaya benzer. İçinde istediğiniz kadar kalabilirsiniz ama sonuç olarak hiçbir yere gidemezsiniz.

Sürekli düşmanlık

Sürekli bir öfke, sağlıksız bir ilişkinin keskin bir işaretidir. Düşmanlık sizi sadece güvensiz hissettirir. Unutmayın ki hayatınızdaki insanlar sizi yukarı çekmelidir sürekli karşınıza geçip sizi aşağı çekmemelidir.

Dengesizliklerle dolu

Bir ilişki de her zaman inişler çıkışlar olabilir fakat tek taraflı çabayla ilerlemeyeceği gibi çok radikal git gellerle asla sorunsuz yürümez.

Sürekli yargılama

Evet eleştiri olmadan yürütülen ilişkiler size bir şey katmaz fakat bunun bir dozu ve doğru yöntemi vardır. Eğer karşınızdaki kişi her hareketinizi sürekli ve saygısızca eleştiriyorsa bu ilişkiyi tekrar gözden geçirmelisiniz.

Süregelen güvensizlik

İlişkide güven kurmak için karşılıklı güvenilirlik çok önemlidir. Her iyi ilişkinin başında karşılıklı güven ve inanç olmalıdır.

Aşırı kendini beğenmişlik

Karşı tarafın ilişkiye olan ilgisi sadece kendi isteklerinin ve kendi benliğinin yansıması ise dengeli bir ilişki kurmak imkansızdır.

Sürekli negatif enerji

Tamamen negatif enerji yüklü bir insanla pozitif bir ilişki sürdürmek mümkün değildir.

İletişimsizlik

Eğer iletişim kurmayı sürekli reddediyor ve erteliyorsa unutmayın ki iletişim olmazsa ilişki de olmaz!

Süregelen saygısızlık

Karşılıklı saygı olmayan ilişkilerin sonu maalesef bitmeye mahkumdur. Aslında her ilişkinin temel anahtarlarından biridir bu, çünkü saygı duyulmayan insana çok rahatlıkla yalan söyleyebilir, hakaret edebilir ve onu umursamayabilirsiniz.

Karşılıklı kaçınma

Eğer aynı ortamda birbirinizde kaçarak veya birbirinizden uzaklaşarak zaman geçirmek istemeye başladıysanız bu size zaten bir şeyler anlatır.

Yetersiz destek

Eğer sırtınızı birbirinize veremiyorsanız, her koşulda yanınızda olacak birinin varlığından emin olamıyorsanız o zaman ilişki içinde olmanızın ne anlamı var ki?

Sürekli kontrol savaşı

Eğer kontrol bir kişinin elindeyse veya sürekli bu konuda bir çekişme ve yarış durumu yaşanıyorsa, muhtemelen bu size bir yerden sonra oldukça zor gelecektir.

Asla bitmeyen drama

İyi ilişkiler hayatınızı geliştirir, karmaşık yapmazlar! Kendinizi sürekli siyah beyaz bir entrika/aşk filminin başrolü gibi hissetmeye başladıysanız, yapmanız gereken oldukça bellidir. Bu ilişkiye son vermek.

Devamlı kendinizi yok sayma

Kendinizi sürekli karşı tarafı memnun etmek uğruna fikirlerinizi değiştirirken buluyorsanız, toksik bir ilişki içindesiniz demektir.

Bitmeyen zorluklar

Her ilişki zorluklardan geçer fakat iyi olanlar bunların üstesinden gelir. Eğer her hafta mutlaka birkaç zor olay yaşıyorsanız bunu gözden geçirmenizde fayda vardır.

Değersiz hissetme

Bu toksik ilişkilerin en belirgin özelliğidir: Sizi, daha iyisini hak etmeme hissine mahkum etme.

Kapana kısılma hissi

Karşınızdaki kişiyle ilişkinize size iyi geldiği için mi bu ilişki devam ediyorsunuz yoksa kaçış yolu görmediğiniz için mi öncelikle buna karar verin. Belki de sadece bir alışkanlıktır.

Her daim boş verme

Bütün sorunlarınızı hasır altı etmeye çalışıyorsanız ve size yapılan, hoşunuza gitmeyen şeylere karşı sesinizi çıkarmıyorsanız muhtemelen bu daha fazla gerginlik yaratmama çabanızdandır. Fakat bu sağlıklı mı? Tabi ki değil çünkü insan kendini ne kadar görmemezlikten gelebilir ki...

Taklitler

Eğer karşı taraf veya siz bazı şeyleri yalandan, sırf geçiştirmek için laf olsun diye yapmaya başladıysanız bu tahammüllerinizin son noktada olduğunun açık bir göstergesidir.

Belirsizliklerle dolu

Eğer hiçbir şey kesin ve net değilse ilerlemek imkansızdır. Yerinde sayan ilişkiler de sizi ileri taşımaz.

Kıskançlık krizleri

Bu hayatta kimse eşit değildir hatta partneriniz bile. Fakat partneriniz sizi kıskanmaya başladıysa durmadan sizinle kendisini yarıştırıyorsa bu sağlıklı olmayacaktır. Elinizdekiler yarışılacak güçler değil, güç kaynaklarınız olmalıdır.

Özerklik yokluğu

Her ilişki türünde herkesin ‘hayır’ diyebilme hakkı olmalıdır. Çünkü herkes ilk önce kendi hayatını ve arzularını gerçekleştirmelidir.

Bitmeyen nostalji

Eğer partneriniz geçmişe takılı kaldıysa aranızda hep bir geçmiş konular gündeme gelecektir veya geçmişin izlerini taşıyacaktır. Unutmayın geçmişe takılı kalmış biriyle geleceğe gidemezsiniz.

Öz değerinizi azaltma

Değerinizi bilmeyen ve size ne kadar değerli olduğunuzu göstermeyen biriyle ilişkideyken bunu kendiniz görmeniz çok zor olabilir. Çünkü sizi değersiz olduğunuza ikna eder ki kaçıp gitmek gibi bir düşünceniz olmasın, başka çareniz yokmuş gibi hissedersiniz...

Sahtekarlıklar

Ortaklar arasındaki her yalan, ilişkinin altını oyar. Sizi ufak bir meselede kandırması bile sizde büyük güven problemleri oluşturabilir ve sonrasında hep şüpheyle yaklaşırsınız. Her şeyine şüpheyle baktığınız biriyle de nasıl sağlıklı bir ilişki yürütebilirsiniz ki?

Mutsuzluğa giden yol

Sizi mutlu ettiğinden çok mutsuz eden bir ilişkiye sahipseniz, bu bağı kesmenizin zamanı gelmiş demektir.

Rahatsız hissetme

Bazen zihninizin, kalbinizin bildiğini ağzınızdan dökmek için zamana ihtiyaç duyarsınız. İçten içe huzursuz ve mutsuz hissetseniz de bunu kesmek için biraz daha zamana bırakırsınız. Bu yapılmaması gereken bir şeydir.

Standartlarınızı düşürme

Toksik ilişkiler, bir zamanlar sizin için kabul edilemez olanları yavaş yavaş kabul etmenize sebep olabilir. Aynı zamanda kurduğunuz yüksek hayallerinizi de örselerler.

Yerinizde sayma hissi

Büyüme, gelişme ve sürekli öğrenmek hayati öneme sahiptir. Eğer içinde olduğunuz ilişki sizi bunlardan mahkum bırakıyorsa bir daha düşünmelisiniz...

Kestirip atma

Biri duygularınızı, hayallerinizi, isteklerinizi hiç umursamadan kolayca sizi kestirip atıyorsa bu kendinizi ikinci sınıf biri olarak hissetmenize neden olabilir. Sizi böyle hissettiren bir ilişkiye de ihtiyacınız olmamalıdır.

Hatayı hep sizde bulur

Toksik bir ilişkide, karşı taraf hataları olduğunu asla kabul etmez. Ona göre her zaman haklı olan odur ve kendisini değerlendirmesi gereken sizsinizdir.

Verimli olamama

Toksik bir ilişkide olduğunuzu, her zaman yaptığınız işleri bile yapamadığınızda anlayabilirsiniz. Hayatınız aksar çünkü kafanız başka yerlerde olur. Sizi pozitife çekmeyen biriyle nasıl en iyi halinize ulaşabilirsiniz ki zaten.

Hayattan kopma

Toksik bir ilişkide olduğunuzda sınırlar kalmaz, ayrı hayatlarınız olmaz, etrafınızda arkadaşlarınız kalmaz. Çünkü sürekli partnerinizle olursunuz ve size özel alan bırakmaz.

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