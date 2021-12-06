Romantizm yükleniyor... İkiz alev (Twin Flame) ilişkisini konu alan 10 film
İkiz alev kaderin bir oyunu mu yoksa hayatınızın aşkı mı? İkiz alevi daha iyi anlamak için öncelikle ikiz alev nedir yazımızı okuyabilirsiniz daha sonra ikiz alev konusunu işleyen filmler listemize göz atabilirsiniz. Kadersel aşkları yani İkiz alevi konu alan 10 film önerisi...
İkiz alev tam olarak bizden bir ayna... Bu ilişkiler bize güzel öğretiler sunmak için hayatımızda yer alır. Karmik ilişkilerden farklı olarak ikiz alev ilişkisi aslında sizin diğer yarınızı anlatır. Hiç ikiz alevinizi bulduğunuz oldu mu? İkiz alev nedir diye soruyorsanız "İkiz alev nedir" yazımıza bakabilirsiniz. Eğer hayatınızda biriyle yoğun bir ruh bağlantısı olduğunu hissettiyseniz bu filmlerden birinde kendinizi bulabilirsiniz. İkiz alevi konu alan 10 film önerimiz... (Ayrıca karmik ilişkileri konu alan film ve dizi önerimize de bakabilirsiniz)
Serendipity
Sara ve Jonathan tesadüfi bir şekilde tanışırlar. Sıradan bir sohbet şeklinde başlayan tanışıklık tüm gece sürer fakat o geceden sonra ayrılmak zorundadırlar. Birkaç yıl sonra ikisi de başka insanlarla evlenmek üzereyken akıllarına yıllar önce beraber geçirdikleri güzel akşam gelir. Artık yapılacak tek şey vardır: Birbirlerini bulmak ve yeniden konuşmak...
The Lake House
Her seferinde doğru yerlerde ama yanlış zamanlarda bir araya gelen kalpler... Kate, bir iş teklifi nedeni ile oturduğu yerden taşınmak zorunda kalır. Göl kenarındaki evinden ayrılmak işin en zor kısmıdır. Kendisinden sonraki kiracıya, kendi adına gelecek mektupları göndermesi için bir not bırakır. Yeni kiracı Alex, evi dehşet bir halde bulur. Bakımsız, pis ve yıllar içinde yıpranmış bir hali vardır. Tuhaf bir zaman kayması imkansız bir aşkın başlangıcıdır.
When Harry Met Sally
Bir yolculuk sırasında karşılaşıp tanışan Harry ve Sally isimli iki genç sohbetleri esnasında aynı üniversiteden mezun olduklarını, ancak daha önce hiç karşılaşmadıklarını fark ederler. Bu keyifli sohbet sırasında konu ikili ilişkilere gelir. New York'a vardıklarında ayrılırlar ve ikisi de ayrı ayrı kendi hayatlarını yaşamaya devam ederler. Ta ki kader yollarını tekrar birleştirine dek...
In Your Eyes
İyi bir evliliğe ve yaşama sahip olan Rebecca, bir gün başka birisinin, gözlerinden dünyayı görmeye ve hissetmeye başlar ve Dylan'da aynı şeyleri yaşaması üzerine, bu yolla sadece birbirleriyle iletişim kurabildiklerini fark ederler. Rebecca ve Dylan, aralarındaki mesafeye rağmen inanılmaz iletişim güçleri sayesinde birbirlerinden vazgeçemezler.