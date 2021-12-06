Romantizm yükleniyor... İkiz alev (Twin Flame) ilişkisini konu alan 10 film

İkiz alev tam olarak bizden bir ayna... Bu ilişkiler bize güzel öğretiler sunmak için hayatımızda yer alır. Karmik ilişkilerden farklı olarak ikiz alev ilişkisi aslında sizin diğer yarınızı anlatır. Hiç ikiz alevinizi bulduğunuz oldu mu? İkiz alev nedir diye soruyorsanız "İkiz alev nedir" yazımıza bakabilirsiniz. Eğer hayatınızda biriyle yoğun bir ruh bağlantısı olduğunu hissettiyseniz bu filmlerden birinde kendinizi bulabilirsiniz. İkiz alevi konu alan 10 film önerimiz... (Ayrıca karmik ilişkileri konu alan film ve dizi önerimize de bakabilirsiniz)

Serendipity

Sara ve Jonathan tesadüfi bir şekilde tanışırlar. Sıradan bir sohbet şeklinde başlayan tanışıklık tüm gece sürer fakat o geceden sonra ayrılmak zorundadırlar. Birkaç yıl sonra ikisi de başka insanlarla evlenmek üzereyken akıllarına yıllar önce beraber geçirdikleri güzel akşam gelir. Artık yapılacak tek şey vardır: Birbirlerini bulmak ve yeniden konuşmak...