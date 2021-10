Onun ilgisini çekmek için sosyal medya paylaşımı yapıyor musunuz? Bir ilişki trendi: Gatsbying nedir?

Muhteşem biri olan Jay Gatsby’den ilham alıyor, sosyal medyanın da yardımıyla gösterişli partilerin aranan yüzü, övgü dolu cümlelerin başrolü ve hayatınızın aşkı olmaya geliyoruz. En azından böyle düşünmenizi istiyoruz. Çok görüşte aşkın formülünü bir kenara not edin. İşe yarıyor!

Çölleri aşan bir sevdanın sahibi Leyla ile Mecnun, dağları delen romantizmin başrolleri Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı, Romeo ve Juliet, Paris ile Helen. Tüm bu efsaneleşmiş aşklardan fazlasıyla etkileniyoruz. Brad Pitt ve Jennifer Aniston ise maalesef gerekli kriterleri sağlayamadığı için listemizin dışında kalıyor. Fantastik hikayelerle bezenmiş bu aşklardan referansla kendi aşk hikayemizi yazmak için ihtiyaç duyduğumuz motivasyonu buluyoruz. Hikayeler arası mekik dokuyan, gönderiler arası gezinen, yorumlarda buluşan ve beğenilerle başlayan bir hikayenin başlangıç çizgisindeyiz. Bu bir aşk hikayesi değil. Bir aşkın başlama ihtimalindeyiz. Jay Gatsby’i iyi izleyin; çünkü bu, onun numarası.

Yazı: Baran Alışkan

PARTİ BAŞLASIN!

F. Scott Fitzgerald, 1900’lü yılların başında yazdığı ‘The Great Gatsby’ (Muhteşem Gatsby) kitabıyla o yıllardan günümüze ışık tutacağını nereden bilebilirdi. Jay Gatsby’nin büyük aşkını ve Caz Çağı’nı anlattığı roman, üzerinde yıllar geçse de hala çok okunanların arasında yerini koruyor. Aynı isimle birçok kez sinemaya uyarlanan eser, son olarak 2013 yılında Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan ve Tobey Maguire gibi yıldız isimlerle yeniden karşımıza çıkmıştı. Yakın jenerasyonu etkisi altına alan film, romanı da yeniden popüler hale getirmişti. Peki, onu bu kadar sevdiren hikayede neler olmuştu? Leo, hayat verdiği Gatsby karakteriyle, Mulligan’ın canlandırdığı Daisy Buchanan’a olan aşkıyla gönülleri fethediyordu.

Jay Gatsby, kaynağı meçhul zenginliğiyle gösterişli partilerin ev sahibi olarak karşımıza çıkıyor ve kendine hayran bırakıyordu. Eserin anlatıcısının ‘tanıştığım en umutlu kişi’ olarak tanımladığı Jay, büyük bir aşkın pençesinde sevdiğinin hayalleriyle dolu bir ıstırabı yaşıyordu. Abartılı partiler, kulaktan kulağa yayılan övgüler ve sahibi olduğu muhteşem köşküyle Jay Gatsby, Daisy’nin aşkına talipti…

‘Seviyorsan git, konuş’ iç sesimizi bastırarak, Jay’in bu aşkın peşinde tükettiği ömrüne birlikte dertleniyoruz. Jay Gatsby, tüm hayatını Daisy’nin dikkatini çekmek ve aşkına layık olmak üzere kurgulamıştı. Bu talihsiz aşk hikayesinin kalanını size bırakıyor ve gerçek hayatta işimize yarayacak kısmıyla yola devam ediyoruz. Kalbinizin sesini duyuyorsanız, parti başlasın! Caz Çağı’ndan modern günlere aşkın seyrinde büyük bir değişiklik yaşanmadı. Bugün; gösterişli partiler yerine gösterişli fotoğraflar, kulaktan kulağa yayılan övgüler yerine çok beğeniler, kalabalık çevreler yerine bol görüntülemeli hikayelerle muhtemel aşkın yollarını kalpli taşlarla döşüyoruz. Tabii, çeşme başında atılan bakışların da esaslı stalk’lara dönüştüğünü belirtelim. Modern zamanlar ise sosyal medya sayesinde kendi yöntemlerini oluşturdu ve işi biraz daha kolaylaştırdı. Düşünüyoruz da keşke bir Wi-Fi ağına bağlanabilseydi… Üzgünüz Jay! Yine de konumuz dikkat çekmek ise senden öğreneceğimiz çok şey var.

DİJİTAL YOKLAMA: GATSBYİNG

İlk adımı bekleyenler kulübünün tartışmasız üyelerini yakından tanıyoruz. Bazılarımızın yalnızca bir kişi görsün diye çektiği selfie’leri, havalı hikayeleri, anlamlı gönderiler paylaştığını da biliyoruz. Evet, her şeyin farkındayız ve bu kez sizin tarafınızdayız. Gatsbying, ilk kez model Matilda Dods tarafından ortaya atılan bir ilişki trendi. Anlamı ise muhtemel partnerin ilgisini veya dikkatini çekmek için sosyal medyada paylaşım yapmak. Buna bir nevi potansiyel sevgiliye ‘ok yönlerini takip et ve beni bul’ mesajı da diyebiliriz. Belki de tek kişi için yapılan dijital bir yoklama alma eylemi de denebilir. İsmini aldığı Gatsby, o dönemlerde bir akıllı telefona ve Instagram hesabına sahip olsaydı; doğru bir ışık ve hikaye kurgusuyla Daisy ile çok daha kolay bir araya gelebilirdi. Tabii, gösterişli partilerin aranılan yüzü olduğu için Daisy’nin ne kadar ilgisini çekerdi, ayrı bir tartışma konusu.

HEDEFE GİDEN YOL HARİTASI

Bir kişiye özgü ‘harekete geç’ çağrısı olan Gatsbying, tek kişilik hedefine güdümlü bir aşk füzesi olarak tarafınızdan sosyal medya hesabınıza yüklenir. Ardından, düzenli aralıklarla hedefteki kişinin görüntülemesi, beğenmesi ya da yanıtlaması için görev süresini tamamlar. Bu sırada siz, görüp görmediği ya da beğenip beğenmediği konusunda sık sık kontrol etme ihtiyacı duyarsınız. Elbette, ‘content is king!’ yani ‘içerik kraldır!’ düsturunu da es geçmemek şart. Hedefe giden yolda biraz çaba, lütfen. Muhtemel sevgilinin ilgisini çekecek bir an, tuttuğu takımla ilgili bir sahne, favori mekanında bir kahve, ortak arkadaşla bir selfie ya da bol bol alev emojisi almaya müsait en güzel halinizin bir dijital kopyası. Harika görünen saçlar, güzel bir elbise ve iddialı bir gülümse. Belki de bozulmadan saatler geçmiş bir ev topuzuyla kahve molası. Konumlar, gif’ler, emojiler, etiketler, filtreler ve müzikler bugünler için var. İmkanlar dahilinde gerçekleşen Gatsbying, muhtemel partneri kendine çeken bir flört paratonerine dönüşebilir. Ok yönlerini takip eden, ekmek kırıntılarını toplayan ve hedefe ulaşan kişi ile aranızda yaşanacak o muhtemel aşk için ise Gatsby’nin yapabileceği pek bir şey yok. Ondan alabileceğiniz son ders, dijital dünyada yarattığınız imaj konusunda ikna edici olabilmek ve korumak. Fitzgerald, boşuna ona ‘muhteşem’ demedi.

Flört paratoneri, yalnızca yeni muhtemel sevgililere özel değil. Aşk acısından mustarip olanlar için de pek tabii işe yarayabilir. Gatsbying’i neredeyse aynı kurallarla oynamaya hazırsanız; unutamadığınız ve yeniden bir araya gelmek istediğiniz eski sevgiler için harekete geçebilirsiniz. Söz konusu ex-aşklar olduğunda işiniz daha kolay. Çünkü bu kez, fazlasıyla tanıdık bir kişinin ilgisini ve dikkatini çekeceksiniz ve bu konuda tecrübelisiniz. Bir önceki paragraftaki yol haritasını takip edin, üzerine ortak geçmişinizden birkaç parça ekleyin ve düzenli aralıklarla tuş kilidini açarak kontrol edin. Her iki seçenekte de oyunu dijital dünyadan çekerek gerçek yaşama taşımak en önemli adım. Dijital dünyada her şey mümkün gibi görünse de bu bir illüzyon. Sağlıklı bir ilişkinin en temelinde yatan iletişim ise mutlak bir gerçek. Sosyal medya uygulamalarından çıkıyor ve tuş kilidimizi kapatarak telefonu masaya koyuyoruz.

Şimdi, gerçek dünyaya dair biraz konuşalım mı?

ÇEKİCİLİK İLLÜZYONU

Potansiyel Daisy’ler ve Gatsby’ler olarak, internetin ilişkilerimize ve iletişime büyük katkısını kutluyoruz. Fakat, modern dünyada her ne olursa olsun flört hala fazlasıyla karmaşık bir denklem. Yüz yüze, göz göze ve diz dize iletişimin yerini hiçbir emoji veya ‘like’ tutmuyor. İlk adımı atamayanlar kulübünün üyeleri, Gatsbying gibi ilişki trendlerini bilerek ya da bilmeyerek uyguluyor. ‘Seviyorsan git, konuş bence’ gibi beylik laflar ise reddedilmekten çekinen, sevgisine karşılık bulamamaktan sıkılan ve işini garantiye almak isteyenler için bir anlam ifade etmiyor. Bir mesajla, bir tesadüfle ya da programlanmış bir randevuyla da gönül yoluna girmek mümkün. Tabii, hepsinden önce bu imajlar dünyasında kendimizi biraz çekici göstermek kulağa pek fena gelmiyor. Günün sonunda, bu aşkın filizlenip serpilmesi için dijital ekranlara ve imajlara ihtiyaç duymayacağınız kesin. Karşılıklı atan kalpler tüm sorulara doğru yanıtı verecektir. Jay Gatsby’nin takip ettiği yeşil ışığı, karşınızdaki gözlerin ışığına değiştirebilirsiniz. Siz, Gatsbying’e dair tüm adımları Yunus Emre’nin dizeleriyle tamamlarken muhtemelen ‘gel gör beni, aşk neyledi?’ sorularını mırıldanacaksınız. Başlarda Ayşe Hatun Önal’ın da dediği gibi ‘taktiklerden kırılırsın ama mutlu olursun’ diyebilirsiniz; ama her şeyin yolunda gittiğini gördüğünüzde potansiyel sevgilinizin biricik sevgilinize dönüşümüne tanık olacaksınız. Ezhel’den şu sözler ise kendisi tarafından kulağınıza fısıldanacak: “Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın? Döndürür kalbimi çöle…” Belki de daha romantik bir anda Zeynep Bastık gibi akustik tonlarda gözlerinize bakarak “Fee-laa-keet, bu kız bir afet, bir afet…” diyecektir. Gönül yoluna döşediğiniz taşların üzerinde yürürken ölümsüzleştireceğiniz o anı merakla bekliyoruz. Artık ilişki trendleri hakkında konuşmayı bırakabilirsiniz. Şimdi, aşkın tadını çıkarma vakti. Olmazsa yeniden hikayelerde, gönderilerde ve seri beğeni bildirimlerinde mutlaka karşılaşırız.

* Daisy Buchanan rolünde Mia Farrow ve Jay Gatsby rolünde Robert Redford. Jack Clayton tarafından yönetilen, 1974 tarihli ‘Muhteşem Gatsby’den.

