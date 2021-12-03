Karmik ilişkiyi konu alan 10 film ve dizi önerisi

Karmik ilişkiler yaşaması zor ama bir o kadar da öğretici ilişki türüdür. Bu ilişkileri bir amaç uğruna yaşarsınız... Karmik bir ilişkide misiniz? Bunu anlamanın yöntemlerini Karmik ilişki nedir, nasıl anlaşılır yazımızda bulabilirsiniz. Belkide kendi hayatınızdan, ilişkilerinizden bir parça bulacağınız karmik ilişkileri konu alan filmleri ve dizileri inceledik..

Normal People

Normal People dizisi İrlanda'nın küçük bir kasabasında yaşayan Marianne ve Connell’in arasındaki karmaşık ilişkiyi anlatıyor. Marianne ve Connell aynı lisede okurlar tanıştıkları andan itibaren bir çekim olduğunu hissederler fakat bunu ilk başlarda gizlerler. İlerleyen zamanlarda sevgili olan çift bir küs bir barışık ilişkinin dinamiğini kolay kolay oturtamazlar. Ayrıldıktan sonra aynı üniversiteye giden ikili tekrardan birbirini bulurlar fakat inişli, çıkışlı ilişkileri ve düşündüklerini kolay bir şekilde dile getirmemeleri onları çok yorar.