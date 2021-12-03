Karmik ilişkiyi konu alan 10 film ve dizi önerisi
Karmik ilişki, mükemmel başlayan bir birlikteliğin aslında o kadar da mükemmel olmadığını fark ettiğiniz anların yaşandığı ilişkilerdir. Karmik ilişkiyi hem yazımızdan hem de bu filmlerden daha iyi anlayabilirsiniz. Karmik ilişkiyi konu alan 10 dizi ve film önerisi...
Karmik ilişkiler yaşaması zor ama bir o kadar da öğretici ilişki türüdür. Bu ilişkileri bir amaç uğruna yaşarsınız... Karmik bir ilişkide misiniz? Bunu anlamanın yöntemlerini Karmik ilişki nedir, nasıl anlaşılır yazımızda bulabilirsiniz. Belkide kendi hayatınızdan, ilişkilerinizden bir parça bulacağınız karmik ilişkileri konu alan filmleri ve dizileri inceledik..
Normal People
Normal People dizisi İrlanda'nın küçük bir kasabasında yaşayan Marianne ve Connell’in arasındaki karmaşık ilişkiyi anlatıyor. Marianne ve Connell aynı lisede okurlar tanıştıkları andan itibaren bir çekim olduğunu hissederler fakat bunu ilk başlarda gizlerler. İlerleyen zamanlarda sevgili olan çift bir küs bir barışık ilişkinin dinamiğini kolay kolay oturtamazlar. Ayrıldıktan sonra aynı üniversiteye giden ikili tekrardan birbirini bulurlar fakat inişli, çıkışlı ilişkileri ve düşündüklerini kolay bir şekilde dile getirmemeleri onları çok yorar.
Blue Valentine
Dean ve Cindy’nin evlilikleri büyük bir başarısızlığa uğramıştır. Hayatlarının bu trajik sürecinde çift, gençlik yıllarına ve birbirlerine aşık oldukları zamanları hatırlarlar.
Film zıt kavramları karşı karşıya getiriyor. Sevgi nefrete, geçmiş günümüze, hayal gerçeğe, gençlik yaşlılığa yer veriyor.
Marriage Story
Marriage Story, evli bir çiftin New York'tan Los Angeles'a kadar uzanan boşanma hikayesini konu alıyor. Boşanmaya karar veren çift için süreç pekte kolay ilerlemiyor. Çocuklarının velayet olayı daha da karmaşık bir hal alır. Çiftin bu sırada hayatlarına farklı şehirlerde yön vermeye çalışması, işlerin iyice kızışmasına neden olur. Carlie projelerini sürdürmek için New York'ta kalmak isterken, Nicole ise Los Angeles'ta yaşamayı planlar. Birikmişliğin de vermiş olduğu yorgunlukla bolca tartışma dolu bir ilişkiyi konu alıyor.
Cold War
Soğuk Savaş filmi, birbirinden tamamen farklı farklı karakterlere sahip bir kadın ve bir erkek arasındaki tutkulu ama imkansız bir aşkın öyküsünü anlatıyor. Zula ve Wiktor birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip olan iki aşıktır. Her ne kadar birbirleriyle anlaşamayacak tipler olsalar da kader onların yollarını ayrılmayacak şekilde birbirine bağlar.