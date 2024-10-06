'Bir kerelik aldatan' kişinin 3 özelliği
Siz de 'Biz kez aldatan hep aldatır' sözünü mü savunursunuz yoksa sadece 'bir kerelik' aldatmanın var olduğuna mı inanırsınız? Peki, bir kişinin bir kerelik aldattığını nasıl anlarsınız? Gelin bir terapiste göre 'Bir kerelik aldatan' kişilerin ortak özelliklerine bakalım...
Birçok insan için, bir partnerin aldatmasından daha büyük bir ayrılma nedeni yoktur. Bağınızı onarmaya ve yeniden inşa etmeye karar verseniz bile, güveni yeniden tesis etmek ve ileride daha sağlıklı kalıplar oluşturmak son derece zor olabilir. Ancak, "bir kez aldatan, her zaman aldatır" şeklindeki popüler atasözüne inanıyorsanız, terapist Renée Zavislak düşüncenizi yeniden gözden geçirmenizi tavsiye ediyor.
Zavislak, uygulamasında birçok kişinin hatalarının ciddiyetini fark edip ihaneti tekrarlamaktan kaçınmak için somut adımlar attığı durumlara tanık olduğunu açıklıyor.
Elbette, aldatıldığınızı yeni öğrendiğinizde, eşinizin size söylediklerine tam olarak güvenmenin zor olduğunu bilirsiniz. Doğruyu bulmak için, sadakatsizliğinin ardından yaptıklarına nesnel olarak bakmak faydalı olabilir. Terapistlere göre bunlar, değişebilen "bir kerelik aldatan" birinin üç ayırt edici özelliğidir.
İNSANLAR NEDEN ALDATIR?
İnsanların neden aldattığını anlamak, sonrasında işlerin nasıl sonuçlanabileceğini anlamanıza da yardımcı olabilir. Zavislak, aldatmanın genellikle üç nedenden biri nedeniyle gerçekleştiğini açıklıyor: Zayıf karakter, olgunlaşmamışlık ve sistem dengesizliği.
Gerçekten zayıf karakter durumu dışında doğru motivasyon sağlandığında "insanların neredeyse her zaman davranışlarını iyileştirip değiştirebildiğini" söylüyor.
Olgunlaşmamışlık, aldatmanın bir diğer yaygın nedenidir. Olgunlaşmamışlıktan dolayı aldatan bir kişi arka arkaya veya yalnızca bir kez aldatabilir.
Son olarak, "sistem dengesi, uzun süredir sorunlu bir dinamiğe kilitlenmiş ve bir partnerin, değişime alan açmak için ilişkiyi sarsmak amacıyla bilinçaltı bir çabayla aldattığı ilişkileri ifade eder."
'BİR KERELİK ALDATAN' KİŞİLERİN 3 ÖZELLİĞİ
1- Sorumluluk alırlar
Birinin sadakatsizliği sırasında dürüst olduğunun en büyük işaretlerinden biri, eylemlerinin sorumluluğunu alması ve ne kadar acı verici olursa olsun, bundan sonra şeffaflığa bağlı kalmasıdır.
Bütünsel sağlık koçu Louise Rumball, "Aldattıklarını tamamen kabul ediyorlar. Bunun yüzde 100 yanlış olduğunu biliyorlar ve bunun tüm sorumluluğunu üstleniyorlar," diyor.
Zavislak, bu sürecin kolay olmadığını ve uzun vadeli bağlılık gerektirdiğini ekliyor. Bu, partneriniz hakkında herhangi bir sonuca varmak veya geleceğinizle ilgili herhangi bir karar vermek için acele etmemeniz gerektiği anlamına geliyor.
2- Pişmanlık ve empati hissederler
Rumball, eğer kişi gerçekten sadece bir kez aldatmışsa, büyük ihtimalle derin pişmanlık ve pişmanlık duyguları ifade edeceğini söylüyor.
Bunu anlamak zor olabilir, çünkü birçok kez aldatan yakalandıktan sonra pişmanlık duyabilir. Tekrar ediyorum, kendinize profesyonel bir bireyin veya çift terapistinin yardımıyla düşünmek için zaman tanımak, yönünüzü bulmanıza ve eşinizin motivasyonlarını ve değişim kapasitesini daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.