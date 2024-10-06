'Bir kerelik aldatan' kişinin 3 özelliği

Birçok insan için, bir partnerin aldatmasından daha büyük bir ayrılma nedeni yoktur. Bağınızı onarmaya ve yeniden inşa etmeye karar verseniz bile, güveni yeniden tesis etmek ve ileride daha sağlıklı kalıplar oluşturmak son derece zor olabilir. Ancak, "bir kez aldatan, her zaman aldatır" şeklindeki popüler atasözüne inanıyorsanız, terapist Renée Zavislak düşüncenizi yeniden gözden geçirmenizi tavsiye ediyor.

Zavislak, uygulamasında birçok kişinin hatalarının ciddiyetini fark edip ihaneti tekrarlamaktan kaçınmak için somut adımlar attığı durumlara tanık olduğunu açıklıyor.

Elbette, aldatıldığınızı yeni öğrendiğinizde, eşinizin size söylediklerine tam olarak güvenmenin zor olduğunu bilirsiniz. Doğruyu bulmak için, sadakatsizliğinin ardından yaptıklarına nesnel olarak bakmak faydalı olabilir. Terapistlere göre bunlar, değişebilen "bir kerelik aldatan" birinin üç ayırt edici özelliğidir.