Eski Sevgiliniz Geri Dönecek Mi? Bu 3 Belirtiyi Görüyorsanız Cevap: Evet!

Sürekli Sosyal Medyada Aktif ve Takipte!

Birisi sosyal medyada sizi sürekli takip ediyorsa, izlediğiniz hikayelerden yorum yapıyorsa veya beğenilerde bulunuyorsa, bu sizinle bağlantı kurma çabası olabilir. Eski sevgiliniz, hislerini yeniden gözden geçirmeye başlamış olabilir. Ancak dikkat edin, sadece sosyal medya üzerinden yapılan bu "gizli" etkileşimler bazen duygusal bir geri adım olabilir. Bu kişi sizi izliyor, ancak gerçekten size bir şey söylemeye cesaret edemiyor olabilir.

İpucu: Eski sevgilinizin paylaşımlarınıza olan ilgisini inceleyin. Eğer aniden daha fazla etkileşimde bulunuyorsa, bu bir işaret olabilir.