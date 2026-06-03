Yeni nesil flört çıkmazı: 'Situationship'

Bir situationship, geleneksel bir sevgililik ilişkisinin sunduğu pek çok duygusal ve fiziksel yakınlığı barındıran; ancak iş resmi bir bağlılığa, geleceğe yönelik planlara ve "sevgililik" etiketine geldiğinde duran bir ilişki modelidir.

Ne bir gecelik bir maceradır ne de geleceği olan ciddi bir birliktelik... Tam olarak iki durumun arasında kalmış, anı yaşayan ama yarına dair hiçbir söz vermeyen bir araftır.

Peki, bu araf durumunu bu kadar yaygınlaştıran ana etkenler neler?

Belirsiz İlişkilerin Yükseliş Nedenleri

Dijital Flört Uygulamaları ve "Sonsuz Seçenek" İllüzyonu

Akıllı telefonlarımızdaki flört uygulamaları, bize her an daha iyisinin, daha uyulusunun sadece bir "kaydırma" mesafesinde olduğu illüzyonunu hissettiriyor. Bu sonsuz seçenek evreninde, tek bir kişiye bağlanmak ve o kişinin kusurlarıyla uğraşmak yerine, kapıyı her zaman aralık bırakmak daha cazip geliyor. "Daha iyisi varsa" korkusu (FOMO), insanları bir ilişkiye tam olarak yatırım yapmaktan alıkoyuyor.

2. Sorumluluk Almadan Yalnızlığı Giderme Arzusu

Modern hayat kendi içinde zaten yeterince stresli, hızlı ve sorumluluklarla dolu. Yeni nesil, kariyer ve kişisel gelişim koşturmacasının arasında, bir de ciddi bir ilişkinin getireceği duygusal sorumlulukları, krizleri ve beklentileri sırtlanmak istemiyor. Bir situationship, ciddi bir ilişkinin getirdiği o "hesap verme" yükümlülüğünü dışarıda bırakarak, sadece güzel anları ve yalnızlığı paylaşmanın konforunu sunuyor.

3. İncinme ve Kırılma Korkusu (Bağlanma Kaygısı)

Geçmiş ilişkilerden kalan travmalar, aldatılma korkuları veya boşanmış ailelerin çocukları olma deneyimi, genç yetişkinlerde ciddi bir savunma mekanizması yaratıyor. "Adını koymazsak, bittiğinde de canımız o kadar acımaz" mantığı, bir korunma kalkanı olarak devreye giriyor. Duygusal olarak tamamen çıplak kalmak ve birine taahhütte bulunmak riskli bir yatırım olarak görülüyor.

Gri Alanın Gizli Maliyeti: Güvensizlik

İlk başlarda "özgürleştirici" ve çok rahat görünen bu belirsiz alan, zaman geçtikçe taraflardan biri için genellikle duygusal bir yıpranma sürecine dönüşüyor. Çünkü insan doğası, yapısı gereği temel bir güvende hissetme ve nereye ait olduğunu bilme ihtiyacı taşır.

Geleceğin belirsiz olması, partnerinizin hayatındaki yerinizi tam olarak bilememek bir süre sonra yoğun bir kaygıya, "yetersizlik" hissine ve gizli bir kıskançlık krizine yol açabilir. Kaçtığınız o duygusal yük, belirsizliğin getirdiği stresle fazlasıyla geri döner.