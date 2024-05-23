1 aydır tedavi gören Türkan Şoray'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

6-10 Mayıs tarihleri arasında KKTC’de Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma programına katılmak isteyen ancak doktorundan izin çıkmayan Türkan Şoray, evindeki istirahatine devam ediyordu.
'EVİNİN BAHÇESİNDE BİLE YÜRÜME' DEMİŞTİ
Yeşilçam'ın usta ismi Türkan Şoray'ın doktorunun, "Değil seyahat etmek, evinin bahçesinde bile yürüme" demesiyle Şoray'ın hastalığının sanıldığından daha ağır olduğu anlaşılmıştı.
Tekrar sağlık kontrolünden geçen Türkan Şoray sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Şoray'ın sağlığı, hastalığa yakalandığı günden daha iyi olsa da, riskli durumun devam ettiği sonucuna varıldı.
İşte ünlü oyuncunun o açıklamaları:
Bir aya yakındır zatürre tedavisi görüyordum. Bugün doktorla randevum vardı, iyileştiğimi söyledi. Doktorlarımız başımızın tacı.