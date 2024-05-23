1 aydır tedavi gören Türkan Şoray'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

30 Nisan’da zatürre teşhisi nedeniyle evinde istirahate çekilen Türkan Şoray, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

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1 aydır tedavi gören Türkan Şoray'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama - Resim : 1

6-10 Mayıs tarihleri arasında KKTC’de Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma programına katılmak isteyen ancak doktorundan izin çıkmayan Türkan Şoray, evindeki istirahatine devam ediyordu.

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1 aydır tedavi gören Türkan Şoray'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama - Resim : 2

'EVİNİN BAHÇESİNDE BİLE YÜRÜME' DEMİŞTİ

Yeşilçam'ın usta ismi Türkan Şoray'ın doktorunun, "Değil seyahat etmek, evinin bahçesinde bile yürüme" demesiyle Şoray'ın hastalığının sanıldığından daha ağır olduğu anlaşılmıştı.

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1 aydır tedavi gören Türkan Şoray'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama - Resim : 3

Tekrar sağlık kontrolünden geçen Türkan Şoray sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Şoray'ın sağlığı, hastalığa yakalandığı günden daha iyi olsa da, riskli durumun devam ettiği sonucuna varıldı.

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1 aydır tedavi gören Türkan Şoray'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama - Resim : 4

İşte ünlü oyuncunun o açıklamaları:

Bir aya yakındır zatürre tedavisi görüyordum. Bugün doktorla randevum vardı, iyileştiğimi söyledi. Doktorlarımız başımızın tacı.