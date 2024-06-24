10 yıllık evlilik bitti! 'Güldür Güldür Show'un İbrahim'i Rüştü Onur Atilla duyurdu

Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncuların Rüştü Onur Atilla, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekmişti.
Atilla, sosyal medya hesabından 2014 yılında dünyaevine girdiği Sinem Ayyıldız ile boşandıklarını açıkladı.
Atilla, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:"2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum."
Oyuncu sözlerine "Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgi ile büyümeleri tek dileğim... Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarımızı huzurla, keyifle yaşayabilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum" diye devam etti.