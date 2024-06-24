10 yıllık evlilik bitti! 'Güldür Güldür Show'un İbrahim'i Rüştü Onur Atilla duyurdu

Oyuncu Rüştü Onur Atilla, 2014 yılında evlendiği Sinem Ayyıldız ile boşandıklarını duyurdu.

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10 yıllık evlilik bitti! 'Güldür Güldür Show'un İbrahim'i Rüştü Onur Atilla duyurdu - Resim : 1

Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncuların Rüştü Onur Atilla, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekmişti.

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10 yıllık evlilik bitti! 'Güldür Güldür Show'un İbrahim'i Rüştü Onur Atilla duyurdu - Resim : 2

Atilla, sosyal medya hesabından 2014 yılında dünyaevine girdiği Sinem Ayyıldız ile boşandıklarını açıkladı.

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10 yıllık evlilik bitti! 'Güldür Güldür Show'un İbrahim'i Rüştü Onur Atilla duyurdu - Resim : 3

Atilla, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:"2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum."

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10 yıllık evlilik bitti! 'Güldür Güldür Show'un İbrahim'i Rüştü Onur Atilla duyurdu - Resim : 4

Oyuncu sözlerine "Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgi ile büyümeleri tek dileğim... Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarımızı huzurla, keyifle yaşayabilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum" diye devam etti.