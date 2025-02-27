11 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali

Geçtiğimiz haftalarda 11. kez burnundan ameliyat olan, sağlık sorunu yüzünden sahnelerden uzak kalan Murat Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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11 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali - Resim : 1

Kırk Yılda Bir Gibisin, Neyleyim İstanbul'u, Derine, Kasaba, Lüzumsuz Savaş, Bir Güzellik Yapsana gibi birbirinden hit şarkıların sahibi Murat Dalkılıç, burun kemiklerinin doğuştan dışarıya yönelmesi nedeniyle şimdiye kadar 10 kez burun ameliyatı geçirmişti.

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11 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali - Resim : 2

Geçtiğimiz haftalarda 11. kez bıçak altına yatan isim yine sevenlerini endişelendirmiş ve konserlerini iptal etmişti.

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11 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali - Resim : 3

Bugün yayınlanan Gel Konuşalım programında Murat Dalkılıç'ın burnundan geçirdiği 11. operasyonun ardından son hali paylaşıldı.

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11 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali - Resim : 4

İŞTE SON HALİ

11. ameliyatını Londra'da geçiren ismin ilerleyen süreçte burnundan farklı operasyonlar geçireceği de öğrenildi.