11 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali
Geçtiğimiz haftalarda 11. kez burnundan ameliyat olan, sağlık sorunu yüzünden sahnelerden uzak kalan Murat Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı.
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Kırk Yılda Bir Gibisin, Neyleyim İstanbul'u, Derine, Kasaba, Lüzumsuz Savaş, Bir Güzellik Yapsana gibi birbirinden hit şarkıların sahibi Murat Dalkılıç, burun kemiklerinin doğuştan dışarıya yönelmesi nedeniyle şimdiye kadar 10 kez burun ameliyatı geçirmişti.
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Geçtiğimiz haftalarda 11. kez bıçak altına yatan isim yine sevenlerini endişelendirmiş ve konserlerini iptal etmişti.
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Bugün yayınlanan Gel Konuşalım programında Murat Dalkılıç'ın burnundan geçirdiği 11. operasyonun ardından son hali paylaşıldı.
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İŞTE SON HALİ
11. ameliyatını Londra'da geçiren ismin ilerleyen süreçte burnundan farklı operasyonlar geçireceği de öğrenildi.