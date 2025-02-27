11 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali

Kırk Yılda Bir Gibisin, Neyleyim İstanbul'u, Derine, Kasaba, Lüzumsuz Savaş, Bir Güzellik Yapsana gibi birbirinden hit şarkıların sahibi Murat Dalkılıç, burun kemiklerinin doğuştan dışarıya yönelmesi nedeniyle şimdiye kadar 10 kez burun ameliyatı geçirmişti.