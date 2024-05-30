11 kilo veren Demet Akalın, Miami'ye tatile gitti! İşte Akalın'dan yeni pozlar
Son dönemde verdiği kilolarla konuşulan Demet Akalın, şu sıralar Miami'de tatil yapıyor. Yeni pozlarını yayınlayan Akalın'ın fit hali dikkat çekti.
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Ünlü popçu Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda TV8 ekranlarında Jess Molho ile sunduğu 'Gel Konuşalım' programında bayramda çalışmadığını ve kilo verebilmek için operasyon geçirdiğini itiraf etmişti.
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Ünlü isim geçtiğimi günlerde verdiği kiloları ayna karşısındaki pozuyla gösterdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi.
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Demet Akalın, son olarak da soluğu Miami'de aldı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü isim, tatil fotoğraflarını 10 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınlamayı da ihmal etmedi.
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Yeşil bikinisiyle güneşlenirken çekilen bir karesini hesabının hikayeler bölümünden yayınlayan Akalın'ın fit hali dikkat çekti.